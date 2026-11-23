In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

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Nella città in cui spesso ci si rovina per brama di denaro, la Ferrari ha scelto di farlo per superbia. Quello tra Hamilton e Leclerc non è un episodio di gara, ma l’epilogo di un matrimonio di prestigio celebrato senza regole. Fin qui le prime scintille si erano coperte a forza di smentite. Da ieri non è più possibile salvare neppure le apparenze. Sull’asfalto gelido della Strip, la corsa ha messo le SF-26 sullo stesso metro di pista: tanto è bastato perché una delle due monoposto colpisse l’altra con la puntualità che a Maranello manca quando si tratta di battere gli avversari.

In gioco non c’era un campionato, ma soltanto la necessità, tutta umana e per nulla aziendale, di stabilire chi comanda davvero dentro quel box. Da una parte il sette volte campione del mondo, venuto a chiudere il cerchio della propria leggenda; dall’altra il principe ereditario stanco di aspettare l’incoronazione.

Nel mezzo, un muretto smarrito: una dirigenza più devota alla diplomazia che alla disciplina, paralizzata dal timore di scontentare l’uno o l’altro dei suoi divi, e costretta a scoprire, ancora una volta nel modo peggiore, come in Formula 1 il buonismo non porti punti, ma solo carbonio sull’asfalto.

Leclerc soccombe sotto la pressione

Sulla dinamica del fattaccio non servono luminari della telemetria, basta un vigile urbano di buona volontà: la colpa dello scontro va ascritta a Charles Leclerc. Entrare da quella distanza sul cordolo e centrare il compagno è una prodezza del tutto gratuita. Il monegasco si è detto «imbarazzato» ai microfoni.

Ammissione che ci rassicura sulla sua ottima educazione da collegio svizzero, ma non cancella la sorda disobbedienza che ha preceduto il contatto. Dal muretto il messaggio era stato chiaro. Gli avevano intimato di starsene buono, come già a Monza e in Messico; Charles ha preferito derubricare l’ordine a semplice suggerimento.

Quando il regista chiama lo stop e il primo attore continua a recitare a soggetto, pestando i piedi al collega sul palco, non è sacro fuoco dell’arte: è la certificazione che in quel teatro ognuno va per conto suo. E fa quasi tenerezza, nella sua ostinazione, la miopia tattica dell’impresa su una pista dove sorpassare sulle rette era facilissimo.

La confusione ha spinto Charles Leclerc a dissanguarsi in un duello da cortile anziché fare fronte comune contro il resto del gruppo. I diversi team radio di Lewis, poco regali ma precisi, hanno fotografato il paradosso: mentre gli altri fuggivano verso il podio, il monegasco combatteva la sua personale guerra contro il numero 44.

È l’antico riflesso dell’erede che, vistosi affiancare un socio troppo ingombrante, preferisce mandare in fumo il patrimonio pur di non dividere le chiavi. La convivenza con Lewis ha ridotto il talento di Leclerc a una sterile prova di forza. Quando un pilota usa la monoposto per difendere il proprio rango, a rimetterci è sempre il team.

La strategia mentale di Hamilton

Dall’altra parte del box siede un calcolatore finissimo, uno che conosce la psicologia di squadra meglio della staccata al limite. Lewis Hamilton è corretto in pista, perché la sua vera partita si gioca nella testa degli altri. Con la freddezza di uno scacchista, sta portando Maranello dalla propria parte mentre il compagno si sfianca nella foga.

Quando occorre non le manda a dire e via radio sa essere tagliente come un rasoio. Eppure, quest’anno, sta vincendo il duello mentale grazie a quella scaltrezza di lungo corso che a Roma riassumono con un aggettivo poco parlamentare. Appresa la penalità del compagno si mostra dispiaciuto, vestendo con grazia i panni del ‘furbetto’.

Davanti ai microfoni ha evitato invettive contro Charles: lucido, misurato, quasi notarile, lascia che siano i fatti a pronunciare la sentenza al posto suo. Senza sporcarsi le mani, osserva il dirimpettaio scavarsi la fossa da solo, limitandosi a porgergli la pala con squisita cortesia britannica.