Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Leclerc al volante di un muletto

Monza è l’unico circuito del calendario di F1 su cui Charles Leclerc si è imposto in due occasioni, nel 2019 e nel 2024. Oggi il monegasco è un veterano della Scuderia modenese, ma era dal 1961, con il ventenne Ricardo Rodriguez in pista, che non si vedeva un pilota così giovane dalle parti di Maranello. Al debutto sulla Rossa nel 2019 il numero 16 dimostrò subito di avere le capacità per lottare con i top driver. In un anno dominato dalla Mercedes, Charles si tolse la soddisfazione di conquistare due successi.

Nel weekend tragico per la morte dell’amico Anthoine Hubert, Charles si impose a Spa e replicò 7 giorni dopo a Monza. Un doppio trionfo consecutivo su due tracciati iconici che lo rese subito l’idolo dei tifosi. Cresciuto nell’Academy della Ferrari, il figlio d’arte di Hervé divenne il più giovane a vincere un Gran Premio con la Ferrari a 21 anni, 10 mesi e 16 giorni, battendo il primato di Jacky Ickx dopo 51 anni. In attesa della sfida domenicale, Charles si è districato tra la folla al volante di un muletto, come osserverete nel video in basso.

Il feeling con Monza

Davanti al pubblico di casa della Scuderia il pilota monegasco è in grado di esaltarsi. Nel 2019 fece registrare una pole position da applausi, riportando la Ferrari sul primo gradino del podio a Monza a nove anni dalla precedente affermazione di Fernando Alonso. Charles riuscì a resistere agli attacchi finali delle velocissime Mercedes W10 di Hamilton e Bottas, sebbene con le ombre dell’accordo successivo fra il Cavallino e la Federazione sull’indagine alle PU irregolari di Maranello.

Dopo un 2019 da sogno, Leclerc ha vissuto un 2020 e un 2021 difficilissimo, seguiti da altre due annate condite da alti e bassi, in cui la velocità non è mai mancata. La sua migliore stagione in F1 rimane quella del 2022, dove ha celebrato il titolo di vice campione del mondo, alle spalle di Max Verstappen. Nonostante i limiti delle vetture guidate in seguito dal monegasco il suo talento a sprazzi è sempre emerso, sebbene pareggiato in alcune annate dall’ex compagno di squadra Carlos Sainz, oggi in Williams.

Nel 2024 Charles si tolse la soddisfazione di trionfare tra le anguste stradine del suo Principato, per poi conquistare per la seconda volta il GP d’Italia, partendo quarto in griglia. Un trionfo a sorpresa davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Concluse quell’annata con un terzo successo ad Austin.

Non c’è due senza tre

Dopo un 2025 da incubo con zero vittorie, il pilota monegasco sta vivendo un 2026 fluttuante, valorizzato dalla P1 a Silverstone e dal rinnovo pluriennale con la Rossa. La nuova gen di monoposto non sembra esaltare le abilità di Leclerc, soprattutto in qualifica. Lewis Hamilton si è subito adattato meglio e non a caso è al secondo posto in classifica, a pari merito con George Russell, a quota 183 punti.

Charles Leclerc, alla vigilia della sfida brianzola, occupa la quinta posizione con 155 punti, alle spalle anche di Lando Norris. Il leader della graduatoria, Kimi Antonelli, dopo il secondo posto in Olanda, è salito a 242 punti, e a Monza dovrà sfodera una prestazione maiuscola davanti al pubblico italiano. Il bolognese dovrà rimontare dal fondo della griglia, a causa della sostituzione programmata della Power Unit Mercedes. Leclerc farà di tutto per sfruttare l’occasione per issarsi per la terza volta in carriera sul gradino più alto del podio brianzolo.