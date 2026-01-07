Lewis Hamilton festeggia i suoi primi 41 anni ed è ora pronto a scrivere la storia con la Ferrari: la prossima stagione sarà quella del riscatto per il campione?

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ferrari Media Centre Buon compleanno Lewis

Dopo una stagione non certo esaltante, Lewis Hamilton si sta preparando per il ritorno in pista, con l’obiettivo di riscattarsi e, perché no, scrivere la storia con la Ferrari. Nel frattempo, però, il pluri-campione del mondo può prendersi un po’ di tempo libero e celebrare al meglio il suo compleanno, in programma proprio in queste ore.

I 41 anni di Hamilton

Lewis Hamilton è nato il 7 gennaio 1985 e festeggia i suoi primi 41 anni. La giornata di oggi è sicuramente diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando il campione si stava preparando alla sua prima stagione a Maranello, con la consapevolezza che sarebbe stata una sfida difficile ma anche con la speranza di centrare un grande risultato, dopo una carriera trascorsa tra McLaren e Mercedes.

Il debutto in Ferrari di Hamilton, per tanti, è stato uno dei cambi di scuderia più importanti della storia della Formula 1 e, sicuramente, il più significativo degli ultimi anni, con un vero e proprio passaggio di consegne e con l’obiettivo, per Hamilton, di scrivere la storia. C’è ancora tempo per farlo e la prossima annata potrebbe essere quella giusta.

Nel frattempo, il pilota non ha postato nulla sui social e non sappiamo come sta passando la sua giornata di compleanno. Molto probabilmente, però, la testa è già ai primi test e, soprattutto, alla prima gara del calendario, in programma il prossimo 8 marzo in Australia, che darà il via a una stagione ricca e interessante. Nel frattempo, Ferrari sta cercando nuovi modi per aiutare Hamilton a vincere.

Una stagione difficile

Lewis Hamilton può contare su ben sette titoli mondiali (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) ed è a caccia di un sempre più difficile ottavo titolo. Il pilota di Maranello può contare su diversi record come il maggior numero di vittorie (105) ma anche di podi (202) e pole position (104).

La sua prima stagione in Ferrari si è chiusa in modo decisamente insoddisfacente. Complessivamente, infatti, il pilota ha conquistato 156 punti, chiudendo il campionato con un sesto posto in classifica generale. Considerando l’impossibilità di competere per il titolo, però, durante tutto l’anno è mancato il guizzo del campione con Hamilton che non è riuscito a superare il quarto posto come miglior risultato, mancando l’appuntamento con il podio, in alcuni casi di poco.

In aggiunta, inoltre, la parte finale di stagione è stata particolarmente deludente, con segnali di una certa stanchezza/insoddisfazione per il pluricampione del mondo, che ha quasi sempre chiuso lontanissimo dai primi. Considerando il talento, è chiaro che i margini di crescita ci sono tutti e che fare meglio possibile (oltre che necessario). La prossima annata sarà fondamentale, con la strada del riscatto che, per quanto in salita, resta percorribile.

In attesa di saperne sul prossimo campionato, che sarà caratterizzato da nuovi metodi di lavoro, e in vista della partenza dei primi test e poi del primo weekend di gara, non ci resta che fare gli auguri di buon compleanno a Hamilton che, a prescindere da come andrà la prossima annata, non può che essere definito come un pezzo unico di storia della Formula 1.