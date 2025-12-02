Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images McLaren sceglie il talento italiano Fornaroli

La McLaren non si ferma più e, dopo essersi confermata campione del mondo nel 2025, ha messo sotto contratto Fornaroli. Il giovane talento italiano, protagonista ai massimi livelli nelle categorie propedeutiche alla Formula 1, ha strappato già un primo contratto di assoluto prestigio nel Motorsport.

La McLaren ha scelto di cautelarsi, nonostante abbia tra le sue fila Norris e Piastri, con il campione della Formula 2. Fornaroli ha cominciato la sua carriera sui kart a 10 anni, giungendo terzo nel Campionato italiano classe X30 junior nel 2018. Si è calato per la prima volta in una monoposto durante il Supercorso Federale insieme al palermitano Gabriele Minì, altra promessa della scuola nostrana, e Andrea Rosso, nel 2020 affrontando il Campionato italiano di Formula 4 per il team Iron Lynx. La sua velocità innata lo ha portato subito a scalare le classifiche, raggiungendo un podio nella terza sfida sul leggendario tracciato Monza.

Talento precoce

Nel 2021 Fornaroli ha gareggiato nel team Iron Lynx, in coppia con la pilotessa della FDA, Maya Weug, e Pietro Armanni. Vinse la sua prima corsa, a Misano, precedendo Oliver Bearman, oggi punto fermo della Haas. Dopo le esperienze nella Formula Regional Asia con il team Hitech Grand Prix e nella Formula 3 europea regionale, il piacentino ha debuttato in Formula 3 con Trident. Dopo un anno di apprendistato, nel 2024 ha trovato la giusta regolarità. A Melbourne ottenne la pole position e in Gara-2 registrò il secondo posto dietro Dino Beganovic. Poi una scalata con tanti podi e belle performance, sino alla sfida finale di Monza, contro Gabriele Minì, Luke Browning e Arvid Lindblad. Grazie al terzo posto nella seconda manche e una costanza da veterano, ha celebrato il titolo.

Il salto in Formula 2 non lo ha spaventato. Con il team Invicta Racing il classe 2004 è stato autore di una stagione da sogno. Nella prima sfida stagionale in Australia ha registrato il suo primo podio nella categoria arrivando secondo dietro Joshua Dürksen. Il primo trionfo è giunto puntale nella Sprint sul circuito di Silverstone. Il 3 agosto 2025 ha celebrato la prima vittoria in una corsa Feature all’Hungaroring. Con il sesto posto nella Sprint Race e un secondo posto nella feature, nella tappa finale in Qatar, Fornaroli ha festeggiato la P1 in graduatoria generale, attirando le attenzioni del team McLaren. Con Antonelli in Mercedes e Minì, tra i favoriti in F2 nel 2026, l’Italia è tornata a sorridere nell’automobilismo.

Ferrari bruciata

La Casa di Woking era alla ricerca di un ragazzo promettente che avrà un ruolo importante nello sviluppo dell’erede della MCL39. Fornaroli ha già dimostrato il suo valore negli ultimi 2 anni, ma non ha trovato un sedile libero in Formula 1 in vista del 2026. Il suo futuro sarà a tinte papaya, provando a seguire le orme di Oscar Piastri, vincitore del titolo di Formula 2 nel 2021. Prima della sfida decisiva del Qatar, il pilota italiano aveva dichiarato:

“Ho un’idea di ciò che succederà. Il mio focus resta sull’ultimo round di F2. Nel frattempo, il mio manager sta facendo un lavoro incredibile e sono fiducioso su ciò che verrà. Spero che possiate vedere cosa accadrà tra qualche settimana. La Formula 1 è sicuramente l’obiettivo principale e penso di aver dimostrato di meritarla”.

Dopo il successo in pista, il suo manager Gianpaolo Matteucci ha dimostrato di aver fatto un lavoro straordinario. Si era parlato di un futuro legato ad Audi, considerata l’amicizia tra il team principal Binotto e il padre di Fornaroli, ma il piacentino è stato messo sotto contratto da McLaren, grazie alla volontà di Stella, che ha beffato anche la Scuderia Ferrari.