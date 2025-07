ANSA Dopo 12 gare, il confronto McLaren, tra Oscar Piastri e Lando Norris, si è rivelato uno dei temi caldi del Mondiale F1 2025

Nel cuore della stagione F1 2025, la McLaren si trova in una posizione tanto invidiabile quanto complessa. Può contare su due piloti tra i più talentuosi della griglia, capaci di spingersi reciprocamente ai limiti, alimentando un duello interno avvincente, pulito e spettacolare.

Dopo 12 gare, il confronto tra Oscar Piastri e Lando Norris si è rivelato uno dei temi caldi del Mondiale. Numeri alla mano, i due compagni di squadra hanno dato vita a una sfida equilibrata, entusiasmante e potenzialmente decisiva anche per il Campionato Costruttori.

L’evoluzione del duello

Il grafico ufficiale diffuso dai canali della F1 mostra con chiarezza la progressione dei due piloti McLaren. Dopo il primo round in Australia, è stato Lando Norris a partire meglio, accumulando un piccolo margine su Oscar Piastri, che aveva chiuso la gara soltanto al nono posto. Quest’ultimo ha però risposto prontamente: in Cina ha vinto, rifilando oltre 9 secondi di distacco al compagno di squadra, secondo al traguardo. Nel terzo appuntamento, in Giappone, è stato Norris invece a imporsi chiudendo secondo, a un solo secondo dal vincitore. In Bahrein, al contrario è Piastri a prendersi la scena, conquistando la vittoria con oltre 16 secondi di vantaggio su Norris.

Anche in Arabia Saudita, Piastri ha imposto il suo ritmo, vincendo un GP in cui Norris è rimasto fuori dal podio, quarto, a un secondo da Leclerc. Stesso copione a Miami: l’australiano ancora primo, mentre il britannico doveva accontentarsi nuovamente della seconda posizione. L’inversione di tendenza sembra iniziare a Imola, dove, alle spalle di un imprendibile Verstappen, Norris fa meglio del compagno chiudendo secondo, con 6 secondi di vantaggio su Piastri, terzo.

Da Monaco in poi è Norris a dettare il passo. Piastri si è dovuto accontentare del terzo posto, salvo poi tornare al successo nel successivo GP di Spagna. A Montreal, la McLaren ha vissuto la sua gara più complicata: Piastri ha ottenuto un quarto posto, mentre Norris è stato costretto al ritiro al 66esimo giro. Il britannico, però, non si è fatto scoraggiare: in Austria si è ripreso la vittoria, precedendo ancora una volta Piastri, secondo. Lo stesso risultato si è ripetuto anche in Gran Bretagna, proiettando in classifica, Norris nella scia di Piastri e aprendo a nuove interessanti e probabili evoluzioni future.

Numeri a confronto

Le statistiche più significative a metà stagione raccontano di Piastri primo nella classifica Piloti con 234 punti seguito dal compagno Norris a 226. Un punteggio frutto di 10 podi, gli stessi del secondo. Norris paga un ritiro in gara in più e anche una vittoria in meno.

Come si può osservare, Piastri ha finora un vantaggio statistico leggero ma costante. Tuttavia, Norris è rimasto sempre vicino, dimostrando solidità, crescita e un approccio maturo, tanto da mettere spesso in difficoltà lo stesso Piastri in qualifica.

Due stili, due personalità

Lando Norris è ormai diventato un volto iconico della McLaren. Con 5 stagioni alle spalle in F1, ha acquisito una maturità da top driver e nel 2025 sta finalmente raccogliendo i frutti della sua crescita, forte di una monoposto finalmente all’altezza. Il britannico è pulito, meticoloso, abile nella gestione gomme e molto lucido nel corpo a corpo.

Dall’altra parte, Oscar Piastri è la rivelazione consolidata. Dopo l’ottima stagione da rookie nel 2023 e la conferma nel 2024, l’australiano ha alzato il livello nel 2025, diventando una minaccia costante per tutti. Piastri è più aggressivo in ingresso curva, ha un talento da pontenziare anche in qualifica e non teme il confronto con il compagno più esperto.

Il duello tra i due, per ora, è esemplare per correttezza: nessun contatto in pista, collaborazione strategica quando serve e un rispetto reciproco che la McLaren sta riuscendo a gestire in modo intelligente.

McLaren protagonista

Ma dietro il duello tra piloti c’è una storia tecnica ancora più interessante: la rinascita della McLaren. Dopo anni di rincorsa, Woking ha messo in pista per il 2025 una monoposto competitiva su quasi tutti i circuiti, grazie a un ottimo pacchetto aerodinamico e un’efficace gestione dell’efficienza in gara.

Il team è attualmente primo nel Campionato Costruttori, con ambizioni concrete di vittoria finale visto che la seconda, la Ferrari ha la metà dei punti McLaren. Invece, i punti raccolti dai due piloti sono una parte fondamentale di questa scalata, e il fatto che entrambi siano in piena corsa per il titolo piloti rende la McLaren una delle squadre più temute, da battere.

Norris: “I sogni si avverano”

Nell’ultima intervista condivisa dai canali di comunicazione ufficiale McLaren, Norris ha rivelato tutta la soddisfazione dell’ultima vittoria: “Silverstone è sempre stato il mio sogno. Era la gara che guardavo da bambino in TV. Più delle macchine, mi colpivano i tifosi: gli applausi, il rumore, l’energia incredibile. E adesso tutto questo l’ho vissuto sulla mia pelle. Monaco è stato speciale, certo, ma ho sempre detto che la vittoria che desideravo più di ogni altra era quella di Silverstone. Per i tifosi. Per il significato“.

Inoltre ha ribadito ripensando anche a Hamilton: “È un’esperienza che pochissimi, soprattutto inglesi nella loro gara di casa, possono dire di aver vissuto. Ma io, adesso, sono uno di loro“.

Gerarchie interne?

Questi 12 round fin qui disputati, hanno definito le gerarchie interne ma anche mostrato quanto sia sottile il confine tra i due. Chi sarà il leader McLaren nella seconda parte della stagione? Con ancora 12 GP da disputare, tutto può cambiare. Il margine attuale tra i due è troppo sottile per dichiarare un favorito netto. Molto dipenderà da fattori esterni come affidabilità, strategie e meteo, ma anche da come McLaren gestirà internamente la lotta.

Diverse voci nel paddock suggeriscono che a un certo punto il team potrebbe dover favorire un pilota rispetto all’altro in chiave mondiale. Per ora, il team principal Stella ha ribadito la parità di trattamento.

Una rivalità destinata a scrivere la storia

Il duello tra Norris e Piastri non è quindi solo una nota tecnica, è una delle narrazioni più emozionanti della stagione 2025. Due piloti giovani, rapidi, intelligenti e determinati, entrambi legati a un marchio storico come McLaren, stanno riscrivendo le ambizioni di un team tornato finalmente al vertice.

Qualunque sia l’esito finale, questa rivalità interna è già entrata nei cuori degli appassionati. E il bello, probabilmente, deve ancora venire.