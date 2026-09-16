A Madrid una gara d'attesa, vinta con la testa prima ancora che con il volante. Antonelli batte Verstappen e Norris e mette un altro mattone sul Mondiale

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Media Mercedes AMG F1 Kimi Antonelli vince ancora e fa suo il GP di Spagna, 14esima prova del Campionato Mondiale di F1 2026, svoltasi dall'11 al 13 settembre 2026 sul circuito di Madrid (Spagna) – Foto Jiri Krenek / Active Pictures

Cronometro, strategia e pazienza, ecco gli ingredienti della vittoria di Kimi Antonelli a Madrid. La F1 si aggiorna e si modifica, non più staccate impossibili e ruote che si sfiorano. Il primo GP disputato al Madring ha evidenziato un grande difetto della pista iberica: si sorpassa poco, quasi per niente. La gara, dopo i primi giri, si è trasformata in una lunga partita a scacchi.

Lando Norris era partito dalla pole e sembrava avere il destino nelle proprie mani. Poi è arrivata la Virtual Safety Car, quella finestra minuscola nella quale una gara può cambiare padrone senza che una macchina debba necessariamente superarne un’altra in pista

Per fortuna c’è Kimi

Il primo GP disputato al Madring rischiava di lasciare negli occhi degli spettatori una gara noiosa e monotona, ma dopo i primi movimenti, si è trasformata in una lunga partita a scacchi. Una partita che ha visto un pilota italiano protagonista, mentre la Ferrari continua a deludere e restare fuori dal podio. Quella di Antonelli non è stata la vittoria più spettacolare della sua giovane carriera, forse è proprio per questo che è una delle più importanti.

Il ventenne bolognese non ha avuto bisogno di inventarsi un sorpasso impossibile, né di resistere a un avversario negli specchietti. Ha dovuto fare una cosa più difficile per un pilota giovane: aspettare. Capire quando attaccare e, soprattutto, quando non farlo. La Mercedes gli ha dato una macchina competitiva mentre la Virtual Safety Car gli ha dato l’occasione, Kimi ha fatto il resto.

Norris, invece, ha pagato il prezzo della situazione. Il pilota McLaren comandava la gara, ma la neutralizzazione è arrivata nel momento peggiore per lui, la sosta poi lo ha fatto precipitare nella graduatoria mentre Antonelli e Verstappen potevano capitalizzare il momento. Da lì in avanti, Madrid è diventata una gara di gestione.

Antonelli vince anche quando deve aspettare

I campioni non si misurano soltanto nelle domeniche in cui tutto va storto e bisogna rimontare quindici macchine. Si misurano anche nelle gare apparentemente immobili, quelle nelle quali il rischio più grande è perdere la concentrazione. A Madrid, Kimi ha trasformato una corsa senza grandi sorpassi in una dimostrazione di maturità. Ha tenuto Verstappen a distanza, ha gestito il vantaggio e ha portato a casa la prima vittoria della storia del Madring, con oltre 4 secondi sul 4 volte campione del mondo.

Otto vittorie che cambiano tutto

Con la vittoria del giovane italiano, ancora più pesante è la constatazione che le gerarchie Mercedes non sono più quelle di inizio stagione. George Russell resta un pilota fortissimo ma non è più il pilota Mercedes davanti a Kimi. Ancorato a 7 vittorie in carriera, il britannico sarà costretto a inseguire il giovane compagno di squadra. Dopo la Spagna, Antonelli è a quota 292 punti, Russell a 211. Ottantuno punti di differenza e un margine che non racconta soltanto una stagione migliore, racconta una gerarchia che si è progressivamente sedimentata.

La statistica è spietata, ma non è ingiusta. Perché non si tratta soltanto di contare i trofei. Antonelli ha già vinto in condizioni diverse. Il dato racconta che il ragazzo non è più semplicemente la promessa italiana che Mercedes ha avuto il coraggio di lanciare, è diventato il riferimento della squadra e questo cambia tutto.

Per Russell, Madrid è stata una gara quasi simbolica. Quinto posto e l’ammissione dopo la gara che il Mondiale non è più realisticamente alla sua portata. Non una resa tecnica, ma la presa d’atto di una realtà matematica e sportiva.

La sensazione di controllo

Antonelli non ha dominato la gara con una superiorità schiacciante, ha dominato il momento. Ha capito quando la gara stava cambiando e ha avuto la freddezza di farsi trovare pronto. Oggi, Kimi può permettersi una cosa che a inizio anno sembrava prematura: il mondiale nel mirino.

Perché quando un pilota di vent’anni arriva a 8 vittorie in una sola stagione e costruisce un vantaggio di 81 punti sul compagno, il tema non è più se possa vincere il Mondiale. Il tema diventa quando riuscirà a chiuderlo. Certo, è presto per incidere la parola “campione” sul casco. La F1 ha memoria lunga e sa essere spietata. Restano gare, punti, incidenti, affidabilità, strategie sbagliate e giornate nelle quali una macchina semplicemente non funziona ma l’inerzia è tutta dalla parte del ragazzo italiano.

Ferrari ancora fuori dal podio

Mentre Kimi festeggia, in casa Ferrari resta poco da celebrare. La Rossa chiude il primo appuntamento del Madring ai piedi del podio con Leclerc quarto al traguardo, mentre Hamilton è costretto al ritiro al sesto giro a causa di un problema ai freni. Ancora una volta la Ferrari non è riuscita a trasformare il proprio potenziale in un risultato da podio.

Il problema della Ferrari, più che il singolo risultato di Madrid, sembra essere ancora una volta la continuità. La vettura può mostrarsi competitiva, ma troppo spesso manca quel passo ulteriore necessario per trasformare una buona prestazione in una vittoria o almeno in un podio. Davanti, intanto, la Mercedes continua a mettere insieme punti con una regolarità impressionante.

La stagione, naturalmente, è ancora lunga. Ma la fotografia di Madrid è abbastanza chiara: mentre Mercedes corre per il titolo e Antonelli allunga in vetta alla classifica, la Ferrari è ancora costretta a inseguire.

Questione mondiale

La prossima fermata sarà Baku, poi ce ne saranno altre. E magari arriverà una domenica in cui Kimi dovrà nuovamente vincere una gara a forza di sorpassi, una domenica in cui non basterà aspettare. Ma intanto va registrato il fatto più importante per gli appassionati italiani: per fortuna c’è Kimi.

Perché in una F1 che a Madrid ha faticato a regalare spettacolo in pista, Antonelli ha trovato il modo di regalare una storia. Quella di un ragazzo italiano che, gara dopo gara, sta smettendo di essere il futuro del motorsport e sta diventando il suo presente.

Otto vittorie in 14 gare dicono già parecchio. Il Mondiale, oggi, non è ancora suo, ma comincia ad assomigliargli terribilmente. La classifica gli sorride, la Mercedes ha trovato in lui il proprio punto di riferimento e gli avversari sanno che, per riaprire davvero la corsa al titolo, dovranno prima fermare un pilota che sembra avere imparato in fretta una delle regole più difficili della F1: non serve vincere sempre nello stesso modo, bisogna semplicemente trovare il modo di vincere.