Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre Anche la Ferrari tornerà a gareggiare in Africa, ufficiale dal 2030 la F1 avrà in calendario il GP del Ruanda - Photo Antonin Vincent / DPPI

Trentatre anni sono un’eternità in F1, un arco temporale dove gli appassionati di motori hanno visto cambiare campioni, le monoposto diventare più veloci, le tecnologie trasformare le gare e il Mondiale allargare a nuovi mercati. In tutto questo tempo c’è stata una grande assente sulla mappa del Circus: l’Africa. Ora quel vuoto è destinato a essere colmato, anche se bisognerà attendere ancora qualche anno. La F1 ha ufficializzato un accordo decennale per portare il GP d’Africa in Ruanda, con il debutto previsto nei nel 2030, una volta completato il nuovo circuito di Bugesera.

La notizia, annunciata il 13 ottobre, ha un significato che va oltre l’aggiunta di una gara al calendario. È una scelta sportiva, commerciale e politica insieme. Perché il Ruanda non vuole soltanto ospitare una corsa, vuole utilizzare uno degli spettacoli più seguiti al mondo per rafforzare la propria immagine internazionale, attirare investimenti e presentarsi come una destinazione capace di organizzare eventi di primissimo livello. La F1, dal canto suo, vede nel continente africano un pubblico giovane e un potenziale di crescita che non può più permettersi di ignorare.

Dove si correrà

Il cuore del progetto sarà a Bugesera, a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali, in una zona interessata anche dallo sviluppo del nuovo aeroporto internazionale. Non si tratterà di recuperare un impianto storico, ma di costruire una pista appositamente pensata per la F1 e destinata a rispettare gli standard FIA di Grado 1, indispensabili per ospitare il Mondiale.

Il disegno è ancora in fase di sviluppo e coinvolge WurzDesign, realtà guidata dall’ex pilota austriaco Alexander Wurz, e gli ingegneri di Tilke Engineers & Architects, società con una lunga esperienza nella progettazione di circuiti internazionali. L’idea è sfruttare il terreno ondulato della regione, alternando dislivelli e curve in una configurazione che promette di essere diversa dai tracciati più convenzionali.

La conformazione naturale del territorio potrebbe diventare uno degli elementi caratterizzanti del nuovo GP. Per ora è bene distinguere le intenzioni dalle certezze, senza un layout definitivo e senza monoposto in pista, parlare di sorpassi spettacolari o di una nuova pista destinata a entrare nella storia sarebbe prematuro.

La sfida più concreta, prima ancora di quella sportiva, sarà trasformare i progetti in un impianto funzionante, completare le infrastrutture e rispettare i requisiti necessari per accogliere team, pubblico e organizzazione. Al momento la F1 ha confermato l’accordo ma non una data precisa per la prima bandiera a scacchi.

L’ultima volta a Kyalami

Per ritrovare l’ultima gara del Mondiale disputata in Africa bisogna tornare al 14 marzo 1993. A Kyalami, in Sudafrica, vinse Alain Prost al volante della Williams-Renault, davanti ad Ayrton Senna e Mark Blundell. Fu l’ultima apparizione africana del Circus, almeno fino al nuovo progetto ruandese. Kyalami è quindi rimasto per decenni il nome più evocato quando si è parlato di un possibile ritorno.

Il circuito sudafricano porta con sé una storia importante e un legame consolidato con il motorsport internazionale. Negli ultimi anni il progetto di riportarvi la F1 ha alimentato aspettative, discussioni e trattative, ma non si è tradotto in un accordo capace di riportare il GP nel calendario.

La scelta del Ruanda cambia lo scenario. Non significa necessariamente che il Sudafrica abbia perso ogni possibilità futura. Per la F1, evidentemente, il progetto ruandese ha offerto una prospettiva di lungo periodo ritenuta sufficientemente solida per sottoscrivere un’intesa di dieci anni. Il ritorno africano, peraltro, non è una novità assoluta nella storia del campionato. Prima delle numerose edizioni sudafricane, il Marocco ospitò una gara del Mondiale nel 1958. Ma la lunga assenza successiva ha reso il continente una sorta di eccezione nella strategia globale della F1, sempre più orientata a raggiungere nuovi pubblici e nuove aree economiche.

La scommessa su giovani e nuovi mercati

Uno degli argomenti utilizzati per sostenere il progetto riguarda il pubblico africano. La F1 ha indicato in oltre 100 milioni il numero dei suoi appassionati nel continente, molti dei quali giovani. Una platea che segue le gare, si avvicina ai piloti e alle squadre, ma non ha la possibilità di vivere dal vivo l’atmosfera di un GP sul proprio continente.

L’arrivo del Circus potrebbe creare opportunità in settori che vanno ben oltre la pista: ospitalità, trasporti, ristorazione, turismo, servizi e formazione tecnica. È questa l’eredità che il governo ruandese auspica di lasciare, collegando il circuito allo sviluppo infrastrutturale e alla capacità del Paese di attrarre appuntamenti internazionali.

Naturalmente, le opportunità non equivalgono a risultati già acquisiti. I benefici economici dipenderanno dai costi dell’opera, dalle risorse pubbliche e private impegnate, dalla partecipazione del pubblico e dalla capacità di distribuire le ricadute oltre il fine settimana della gara. Un circuito moderno può diventare una vetrina straordinaria, ma deve anche dimostrare di avere una sostenibilità che duri nel tempo.

Per la F1 la posta in gioco è altrettanto chiara: consolidare la propria presenza in tutti i continenti abitati e dare una risposta concreta a chi da anni chiede una maggiore rappresentanza africana nel calendario. Lewis Hamilton, è stato tra i sostenitori più convinti di un ritorno del Mondiale in Africa, già prima di approdare in Ferrari. La decisione va nella direzione auspicata dal pilota britannico, anche se non è detto che sarà ancora in attività quando le monoposto correranno a Bugesera.

Sport o immagine?

Accanto all’entusiasmo, però, è arrivata subito la polemica. Amnesty International ha già criticato l’accordo, sostenendo che un evento di questa portata rischi di diventare uno strumento di sportswashing: l’utilizzo dello sport e della sua popolarità per migliorare l’immagine di un governo e distogliere l’attenzione dalle contestazioni sul rispetto dei diritti umani.

Il presidente Paul Kagame ha costruito una parte importante della strategia internazionale del Ruanda attorno allo sport e ai grandi eventi. Il Paese ha investito in partnership sportive e nell’organizzazione di manifestazioni internazionali, puntando su turismo, visibilità e attrazione di capitali. Ma il governo è anche oggetto di critiche per la repressione del dissenso, le restrizioni alla libertà di espressione e le accuse di violazioni dei diritti umani.

Sono questioni che non possono essere cancellate dalla prospettiva di una gara spettacolare. Allo stesso tempo, il ritorno della F1 in Africa e le opportunità che può offrire non dovrebbero essere liquidati come irrilevanti soltanto perché la scelta della sede è controversa. La questione è capire a quali condizioni si realizzerà il progetto e quale responsabilità si assumeranno gli organizzatori. La F1 parla di sviluppo, opportunità e impatto duraturo. Perché queste promesse siano credibili, sarà importante che i benefici annunciati siano misurabili e che la visibilità internazionale non diventi un alibi per ignorare le criticità sollevate.

Un progetto ambizioso

Il Ruanda ha conquistato una posizione privilegiata nella geografia futura della F1, ma il lavoro è appena iniziato. Serviranno un circuito completato e omologato, infrastrutture adeguate, investimenti sostenibili e una data ufficiale per il debutto. Servirà dimostrare che il GP possa lasciare qualcosa di più di immagini suggestive e di un fine settimana di grande richiamo mediatico. Quando le monoposto arriveranno a Bugesera, il significato della gara sarà inevitabilmente doppio. Da una parte ci sarà lo spettacolo sportivo, con i suoi tempi sul giro, le strategie e i duelli in pista. Dall’altra ci sarà un Paese che attraverso la F1 vuole raccontare se stesso al mondo.

Il ritorno in Africa è una svolta storica per il Mondiale. La scelta del Ruanda, invece, apre una partita più complessa, nella quale ambizione sportiva, interessi economici e responsabilità etiche correranno sullo stesso tracciato. La bandiera a scacchi è ancora lontana: il primo risultato da conquistare sarà dimostrare che questa promessa può diventare qualcosa di efficiente e duraturo.