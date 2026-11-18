Quanti hanno nostalgia del rombo dei motori V8? Per capire perché tanti appassionati rivogliono i V8 basta riascoltare un giro a Monza di una Formula 1 del 2013. Sul rettilineo il motore sale di tono a ogni marcia, poi la cambiata spezza il suono per un istante. Dopo la riunione FIA a Londra del 16 novembre, pare possa tornare il V8 turbo ma ibrido e con carburante sostenibile. Il 2030 sarà la prima finestra possibile.

Perché i vecchi V8 avevano quel suono

Il Renault RS27 del 2013, il motore della Red Bull di Sebastian Vettel, era un V8 aspirato di 2,4 litri con un limite di 18.000 giri al minuto. A quel regime l’albero motore compiva 300 giri al secondo. In un quattro tempi ogni cilindro ha una combustione ogni due giri. Con otto cilindri si arriva quindi a 1.200 eventi di combustione al secondo nell’intero motore. Il timbro che arrivava in tribuna dipendeva anche da come quegli impulsi si distribuivano tra le bancate e da come i collettori li convogliavano. Il Renault aveva due uscite di scarico, una per bancata.

Il turbo cambia quello che arriva all’orecchio. I gas di scarico cedono energia alla turbina, che modifica gli impulsi di pressione prima che raggiungano l’uscita. Contano anche il regime a cui il motore lavora, l’ordine di accensione e la geometria dello scarico. Gli otto cilindri possono dare al futuro motore una voce diversa da quella dei V6 attuali.

Come cambiano i motori della F1 dal 2026 al 2030

Con il cambio regolamento del 2026, la F1 ha mantenuto il V6 turbo da 1,6 litri, eliminato l’MGU-H, il motogeneratore collegato al turbo, e portato il tetto elettrico dell’MGU-K da 120 a 350 kW. L’MGU-K può dare potenza alla trasmissione oppure funzionare da generatore e recuperare energia, un po’ come i sistemi hybrid delle auto da strada.

Nel 2027 il V6 turbo ibrido resterà in pista ma con modifiche, come vi avevamo già raccontato. Il tetto del flusso energetico del carburante passa da 3.000 a 3.150 MJ/h, il 5% in più. La potenza del termico è attesa a circa 420 kW. Nei periodi regolamentati l’erogazione elettrica arriva fino a 300 kW senza Overtake e a 350 kW con Overtake. Il tetto in recupero sale a 375 kW.

Nel 2028 il flusso massimo sale a 3.400 MJ/h, il 13,3% in più rispetto al 2026. La potenza del termico è attesa a circa 450 kW, con una ripartizione di riferimento del 60% termico e 40% elettrico. Il tetto in recupero passa a 400 kW. Cambiano anche il limite di pressione assoluta dell’aria in aspirazione, da 5,0 a 5,5 bar, e alcune dimensioni ammesse per compressore e turbina.

Come sarebbe fatto il nuovo V8

La proposta trapelata finora prevede una cilindrata tra 2,0 e 2,3 litri, un turbo più piccolo e una pressione di sovralimentazione più contenuta. L’ipotesi è di avere 100 kW elettrici di base e altri 100 kW per il sorpasso. I 200 kW in recupero indicano invece quanto rapidamente il sistema potrebbe assorbire energia. La durata del contributo elettrico dipenderebbe dalla carica e dalle regole di utilizzo. La bozza mantiene i carburanti sostenibili.

Caratteristica V6 2026 V8 proposto Cilindri 6 8 Cilindrata 1,6 litri 2,0–2,3 litri Sovralimentazione Turbo Turbo più piccolo, con pressione di sovralimentazione più contenuta Sistema ibrido Sì Sì Potenza elettrica in erogazione Fino a 350 kW, secondo le condizioni di utilizzo 100 kW di base + 100 kW per il sorpasso Potenza elettrica in recupero Fino a 350 kW Fino a 200 kW Carburante Sostenibile Sostenibile Stato In vigore Proposta per il 2030 o il 2031

Un aiuto elettrico esisteva anche alla fine dell’era dei V8 aspirati. Nel 2013 il KERS poteva rilasciare fino a 0,4 MJ per giro, pari a circa 6,7 secondi a 60 kW se usati tutti insieme a piena potenza. Il motore aspirato faceva quasi tutto il lavoro. Il progetto attuale punta a dare di nuovo più peso al termico, lasciando all’elettrico un ruolo tattico nel sorpasso.

Perché la FIA vuole cambiare ancora e da cosa dipende la data

La scelta riguarda anche quanto costa progettare e sviluppare un motore di Formula 1. Nella proposta riportata dalla BBC, l’obiettivo è ridurre costi e complessità e alleggerire le monoposto. I motoristi devono continuare a sviluppare i V6 mentre si definiscono gli investimenti per la generazione successiva.

Il caso Cadillac rende concreto il problema, ad esempio. GM sta lavorando a un V6 per il 2029 e Cadillac corre con motori Ferrari fino all’omologazione della propria unità. Se GM debuttasse nel 2029 e la F1 passasse ai V8 nel 2030, quel V6 potrebbe correre per una sola stagione. Con il passaggio nel 2031, il programma avrebbe un anno in più.