Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Napoli punta alla F1: nasce il Comitato promotore per il GP del Mediterraneo

Sognare non costa nulla ed è risaputo che i napoletani lo fanno in grande. Ospitare un Gran Premio di F1 oggi è più complicato che mai a causa della concorrenza di realtà ricchissime. Il calendario si è allargato con tappe negli Stati Uniti, nei Paesi arabi e asiatici allo scopo di far crescere i numeri anche in Nazioni con minore cultura motoristica. A Napoli storicamente i campioni dell’automobilismo hanno corso sulle strade di Posillipo su una pista di 4,1 km. Le prime vetture che presero parte all’evento erano del campionato di Formula 2. Negli anni ’50 le competizioni di sport prototipi e vetture di Formula 1, sebbene Napoli non figurasse nel calendario ufficiale, diedero lustro al capoluogo campano. L’ultima corsa si tenne nel 1962. In seguito il nome “Gran Premio di Napoli” venne associato alle sfide ciclistiche.

Dopo l’assegnazione della Coppa America di vela, il sindaco Manfredi vorrebbe un evento della massima categoria del Motorsport. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione del Napoli Racing Show, in programma nella città partenopea il 6, il 7 e l’8 dicembre 2025, è emersa la notizia. Enzo Rivellini, a capo dell’organizzazione dell’evento, ha dichiarato di aver costituito il “Comitato promotore per la Formula 1 a Napoli“. Insieme a lui ci saranno Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali napoletana e Paolo Scudieri, imprenditore vicino al mondo Ferrari, di cui è sponsor con il brand Adler.

L’annuncio del sindaco Gaetano Manfredi

Per ora c’è solo una idea senza un piano concreto, sebbene non mancherebbero i punti per creare un tracciato cittadino spettacolare, sullo stampo di quello del Principato di Monaco. Una idea che stuzzicherebbe anche Charles Leclerc, alfiere di punta della Ferrari. Il primo cittadino di Napoli ha affermato: “Nessuno si aspettava che Napoli potesse avere la Coppa America. E invece l’abbiamo avuta. E dunque, perché non provare anche con la Formula 1? Io credo che possiamo sperare, dico che un grande evento motoristico a Napoli si può fare“.

La città, rivalutata anche grazie ai successi sportivi del club calcistico del presidente De Laurentiis, sta vivendo una nuova fase di splendore. Turisti da tutto il mondo la visitano ogni anno, senza farsi mancare un giro in Costiera Amalfitana o una visita sulle vicine isole. Un Gran Premio accrescerebbe ancora di più l’appeal internazionale della città partenopea. Del resto, campioni del calibro di Tazio Nuvolari, Nino Farina, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e Stirling Moss hanno corso in passato sulle strade del capoluogo campano. Una riedizione punterebbe sull’inclusività e su prezzi alla portata del popolo. Su questo aspetto riteniamo che il nuovo corso inaugurato da Liberty Media potrebbe dissentire, avendo già tagliato dal calendario 2026 lo storico appuntamento di Imola.

Fuori Imola, dentro il “GP Del Mediterraneo”?

“Di recente – ha annunciato Costanzo Jannotti Pecci, Presidente di Confindustria Campania – ho parlato con un importante esponente di Governo e mi ha detto che la Coppa America si farà a Napoli grazie alla fattiva collaborazione tra potere centrale e amministrazione comunale. E parlando con Manfredi mi ha detto la stessa cosa: la concertazione anche tra forze politiche diverse è stata determinante. Nessuno ambisce a prendersi una medaglia abbiamo capito che il Paese può guardare avanti con ottimismo e portare avanti progetti ambiziosi, come portare la Formula 1 a Napoli. Mi auguro che anche l’Automobile Club d’Italia sia d’accordo e sostenga questo progetto che il sistema imprenditoriale è in grado di assecondare“.