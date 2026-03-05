Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, GP Australia 2026: orari Sky e TV8

Dopo tanta attesa i 22 piloti più forti del mondo sono pronti a infiammare il circus con le nuove monoposto con aerodinamica attiva. La categoria regina del Motorsport ha scelto di seguire la tradizione e di scattare dall’entusiasmante circuito di Melbourne, uno dei più avvincenti del calendario. La curiosità è salita alle stelle per i fan della Ferrari dopo gli ottimi riscontri ottenuti nei test prestagionali.

In Bahrain Charles Leclerc ha chiuso con il miglior tempo e l’affidabilità della SF-26 è risultata impeccabile anche nelle mani sapienti di Lewis Hamilton. Il primo dei 24 appuntamenti del lunghissimo calendario della Formula 1 darà già le prime risposte ai protagonisti. Dopo lo shakedown a Barcellona e i due turni di prove a Sakhir, in Bahrain, il circus ha raggiunto l’Albert Park tra mille difficoltà a causa dello scoppio della guerra tra Usa e Iran.

Inizia una nuova era

A seguito delle tante illazioni sulla presunta irregolarità delle nuove PU Mercedes, in grado di mutare il rapporto di compressione a caldo che regala vantaggi prestazionali notevoli, il team di Toto Wolff parte con i favori dei pronostici. Vinta la battaglia politica contro gli altri team, la squadra della Stella potrà fare affidamento sull’esperto George Russell, voglioso di lottare finalmente per un riconoscimento iridato, e sulla sregolatezza di Kimi Antonelli, al secondo in Formula 1. La Scuderia Ferrari dovrebbe riuscire a inserirsi nella lotta, stando attenta agli attacchi del campione del mondo in carica Lando Norris e di Oscar Piastri su McLaren. Il team di Woking dovrebbe riuscire a portare un primo pacchetto per abbassare il peso della MCL40. La SF-26 ha mostrato delle soluzioni tecniche avveniristiche che potrebbero da subito fare la differenza.

Più distanziata, almeno in teoria, è apparsa la Red Bull Racing. La squadra con sede a Milton Keynes ha aperto un nuovo capitolo dopo l’exit della triade Newey-Horner-Marko, puntando sempre sul fuoriclasse più forte in griglia. Max Verstappen lotterà per la sua quinta corona, sperando di trovare la giusta affidabilità dalla nuova partnership di RB con Ford per la creazione delle PU ibride. Nelle ultime ore si continua a parlare di energia e Melbourne rappresenterà uno primo importante banco di prova per valutare il rebus delle gomme e la nuova tecnologia green. Ci sono molte perplessità sull’uso della batteria sui lunghi rettilinei del tracciato e ci potrebbero essere grossi distacchi tra i top team e Haas, Audi, Racing Bulls, Williams, Aston Martin, Alpine e Cadillac.

Realizzato all’interno dell’Albert Park, nella sua nuova versione il circuito australiano si compone di 14 curve ed è lungo 5.278 metri. Le modifiche hanno portato a un tracciato molto più rapido rispetto al passato. Una curva è dedicata a Graham Hill. Il figlio Damon, su Williams, fu il primo a imporsi a Melbourne in F1 nel 1996 per poi vincere il titolo al termine dell’annata. 1’24″125 rimarrà il giro record della vecchia conformazione, segnato da Michael Schumacher sulla Ferrari F2004, mentre 1’19’813 è il nuovo riferimento di Charles Leclerc, sul nuovo layout, vincitore dell’edizione 2022. Nel 2023 si impose Verstappen, mentre nel 2024 ha vinto Sainz sulla Rossa. Lo scorso anno è salito sul gradino più alto del podio Lando Norris.

Gli orari TV per seguire l’evento

Per gli appassionati italiani la sveglia suonerà presto nel weekend. Il Gran Premio d’Australia verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Sono previsti 58 giri. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 6 marzo

Prove Libere 1: ore 2:30 – 3:30

Prove Libere 2: ore 6:00 – 7:00

Sabato 7 marzo

Prove Libere 3: ore 2:30 – 3:30

Qualifiche: ore 6:00 – 7:00 (differita su TV8 alle 13:30)

Domenica 8 marzo