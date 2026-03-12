Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, GP Cina 2026: orari Sky e TV8

La Formula 1 ha iniziato il suo nuovo viaggio, tra duelli avvincenti e polemiche, a Melbourne. Come di consueto la sfida si è consumata tra i top team con una super Mercedes, doppietta al debutto per Russell e Antonelli, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Più attardata la McLaren del campione del mondo Norris e la Red Bull Racing di Verstappen, autore di un GP d’Australia in rimonta dopo un problema in qualifica. La W17 è stata nettamente la migliore monoposto in griglia, riuscendo a dettare un ritmo impareggiabile dalle dirette inseguitrici. La Ferrari è parsa l’unica monoposto in pista capace di fronteggiare lo strapotere tecnico delle Frecce d’Argento.

Le SF-26, complice anche la Sprint Race e il parco aperto, potrebbero lanciare le innovative ali posteriori che si girano di 180°. L’ala Macarena, come è stata battezzata da Vasseur, dovrebbe garantire velocità di punta più alte. Il format delle gare brevi, che Liberty Media vorrebbe allargare a più di 6 GP stagionali in futuro, offrirà al venerdì una singola sessione di prove libere. Questo programma, soprattutto con vetture ancora tutte da scoprire, designerà una griglia di partenza della gara Sprint imprevedibile. Sabato, oltre alla SR, si svolgerà poi la qualifica vera e propria che assegnerà la pole position e definirà lo schieramento di partenza per il GP che si correrà domenica.

Ferrari all’attacco di Mercedes

Il Circuito Internazionale di Shanghai (5.451 metri) conta 16 curve e potrebbe esaltare le caratteristiche della SF-26. Il tracciato è molto tecnico, caratterizzato da un lungo rettilineo di oltre 1,2 km, curve ad alta velocità e un primo settore entusiasmante dove non mancheranno le battaglie. Richiede un alto carico aerodinamico e una buona gestione delle mescole. Sia Ferrari che Mercedes hanno dimostrato di non consumare in modo eccessivo le gomme e sono le favorite assolute. L’unico momento di gloria del 2025 di Hamilton al volante della Rossa è arrivato proprio in Cina con il successo nella Sprint Race.

La classifica all-time delle vittorie nelle gare brevi vede nettamente al comando Max Verstappen. L’olandese ha conquistato 13 successi, davanti a Norris e Piastri fermi a quota 3. Bottas, tornato in griglia con Cadillac, ha celebrato due trionfi, mentre il suo compagno di squadra, Sergio Perez, ne ha vinta una. George Russell, leader della classifica, e Lewis Hamilton ne contano una a testa in carriera. Per l’anglocaraibico, soddisfatto dei progressi tecnici della nuova monoposto del Cavallino, sarà l’occasione per tornare finalmente sul podio. Fari puntati anche su Charles Leclerc, ancora a secco nelle SR e apparso in formissima nella prima uscita di Melbourne.

Gli orari TV per seguire l’evento

Per i fan italiani la sveglia suonerà nuovamente presto nel weekend. Il Gran Premio di Cina verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Sono previsti 56 giri. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 13 marzo

Prove Libere 1: ore 4:30 – 5:30

Sprint Qualifying: ore 8:30 – 9:15 (diretta su TV8)

Sabato 14 marzo

Sprint Race: ore 4:00 – 5:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: ore 8:00 – 9:00 (differita su TV8 alle 15:30)

Domenica 15 marzo