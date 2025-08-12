Formula 1, sui social le vacanze dei piloti tra yacht e allenamenti

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Per molti agosto è il mese delle infradito, delle valigie che non si chiudono e di aperitivi e gelati mangiati senza troppi sensi di colpa. Per un pilota di F1, invece, la “pausa estiva” è un concetto relativo, quasi filosofico: fermare le gare non significa fermare la testa, il corpo, o il cuore che batte forte a 300 all’ora.

Ufficialmente, la sosta di metà stagione serve a ricaricare le batterie. In pratica, il regolamento impone lo “shutdown” dei team che consiste in niente lavoro in fabbrica, niente sviluppi, niente meeting tecnici. Ma i piloti? Loro non hanno un tasto di spegnimento. Il fisico, temprato da mesi di gare e viaggi intercontinentali, chiede si riposo, la mente, invece, continua a fare giri di pista immaginari, a ripassare curve e staccate, a immaginare l’evolversi dei prossimi mesi, come se il semaforo verde fosse dietro l’angolo.

Pit stop al mare

Qualche pilota approfitta della pausa per staccare davvero, un po’ di mare, magari in Costa Azzurra o in Italia. Altri scelgono la montagna o capitali eurpee, tra bici da strada e trekking, perché per un pilota la vacanza “rilassante” prevede comunque almeno 150 km di pedalata.

Le foto su Instagram mostrano sorrisi con amici e familiari, ma dietro le quinte c’è sempre un programma di allenamento rigido composto da cardio, forza, reattività e soprattutto dieta controllata. E poi c’è l’aspetto psicologico. Agosto è il momento per fare i conti con la stagione. Se la prima parte è andata bene, la pausa diventa un’anticamera di entusiasmo. Se al contrario è stata deludente, è una piccola prigione mentale in cui si rimugina su ogni sorpasso mancato e ogni errore in qualifica o in gara. È un limbo in cui il pilota cerca di mantenere la calma, ma ogni tanto il pensiero scivola alla prossima gara.

In fondo, la pausa estiva per un pilota di F1 è un po’ come un pit stop. Dura poco, velocissimo, serve a rimettere tutto in ordine e appena si riparte si spinge ancora più forte. Perché, anche ad agosto, un pilota resta sempre un pilota con la testa in vacanza forse, ma con il cuore che continua a girare in pista.

Verstappen: 200 volte Red Bull

Max Verstappen ha salutato il GP d’Ungheria con parole brevi ma significative: “Weekend molto difficile. Ora è tempo di ricaricare le energie durante la pausa estiva. Quanti momenti indimenticabili, riflettendo su 200 gare con la squadra“. L’olandese, reduce da una prima parte di stagione complicata, ha scelto di concentrarsi sui numeri tondi e sulla storia costruita con la Red Bull. Duecento GP insieme, un traguardo che in F1 racconta non solo successi, ma anche fedeltà e chimica con un team che lo ha visto crescere fino ai vertici in attesa del divertimento.

Antonelli: il sorriso oltre le difficoltà

Kimi Antonelli, il giovane talento italiano, ha invece aperto la sua estate con uno shooting fotografico a bordo piscina per una nota casa di orologi. Nelle immagini, un sorriso rilassato che contrasta con le ultime difficoltà in pista. “In top 10, pausa estiva, sole stiamo arrivando” ha scritto, dimostrando la maturità di chi sa trasformare ogni momento in un’occasione per guardare avanti.

Piastri, direzione ignota

Più criptico l’australiano della McLaren, che si è fatto ritrarre a bordo di un van, senza rivelare la destinazione. “Verso le vacanze estive” è l’unico indizio, accompagnato da un’espressione serena. Che si tratti di una vacanza lontano dai riflettori o di un viaggio a tema racing, il mistero aggiunge fascino a uno dei piloti più seguiti della nuova generazione.

Leclerc e Hamilton

Il più attivo sui social è senza dubbio lui, il pilota numero 16 della Ferrari. Charles Leclerc si diverte tra un set di padel a Montecarlo con l’inseparabile cagnolino Leo nel ruolo di “arbitro” e un’escursione in barca sempre con il suo cagnolino ma questa volta in versione capitano. Non manca il post in posa con il suo gelato a marchio tra sole e vaniglia. Il francese da casa sua, racconta la pausa con leggerezza e ironia.

Per il Lewis Hamilton invece agosto è anche business: “Abbiamo acceso il fiammifero. Ora segui il fumo“, scrive il sette volte campione, presentando ai fan uno spirito analcolico affumicato a base di agave Espadín, raccolto sui pendii vulcanici di Puebla, in Messico. Un’operazione di marketing elegante e perfettamente in linea con la sua immagine lifestyle, lontana dai riflettori della F1 che in questo momento attira più critiche che elogi.

Gli altri

Lando Norris si mostra con l’amico Max Fewtrell durante un soggiorno al Legacy Hotel Cascais, in Portogallo, approfittando dell’ospitalità firmata da una nota catena di hotel di lusso. Pierre Gasly gode del break per continuare a mantenersi in forma e allenarsi: è rimasto a Budapest con la compagna e amici, alternando bici, corsa e golf. Jack Doohan pedala invece nel sud della Francia su una nuova bici sponsorizzata ringraziando sponsor e fan per il sostegno ricevuto.

Nico Hulkenberg, il più stiloso del circus, condivide un video scherzoso di partenza per le vacanze, con un occhio di riguardo agli sponsor. Il motivo è quello di ricordarsi di portare con sé qualche pensiero o gift da donare. George Russell si gode il mare dopo aver già visitato le coste italiane a bordo del suo yacht. Carlos Sainz invece è lapidario: “È ora di ricaricare e tornare più forti dopo la pausa“, segno di un agosto con poche distrazioni e testa già rivolta al finale di stagione.

Ferragosto e poi concentrazione

Con il campionato in pausa, le vite social dei piloti diventano la finestra perfetta per intravedere il loro lato più umano: tra riflessioni, sponsorizzazioni e fughe verso mete segrete, agosto resta un pit stop fondamentale. Non per il cronometro, ma per il corpo e la mente.

Tra chi infatti sfrutta il momento per coltivare rapporti con partner commerciali e chi preferisce il contatto intimo con i tifosi, il paddock si disperde in località esclusive e set fotografici, in attesa di riaccendere i motori a fine mese.

La F1 è in pausa, ma il paddock non smette di parlare. I piloti hanno ancora qualche giorno per ricaricare le batterie e i social sono diventati sempre più il loro diario di bordo estivo. Tra riflessioni, sponsorizzazioni e mete segrete, i protagonisti del Circus sanno bene come vivere le loro ferie estive. Perché anche le vacanze sono un altro modo per correre, solo senza il semaforo verde.