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Getty Images F1, ritorna Hadjar al volante della RB

Dopo tre sfide saltate a causa di un infortunio al polso Isack Hadjar riprenderà a Baku il posto occupato da Liam Lawson. Quest’ultimo lo aveva sostituito in Olanda, Italia e Spagna nell’ultimo mese, ottenendo anche discreti risultati al volante della RB22. Il driver nato a Parigi era strato costretto a riposo con un tutore dopo la frattura a un osso del polso durante un allenamento di routine.

Il suo primo anno in Red Bull Racing, sino al stop forzato, si era rivelato essere molto positivo. Il suo miglior piazzamento, dopo mesi di diatribe legali, è avvenuto a Monaco. La Corte d’Appello Internazionale della FIA, a distanza di 3 mesi, ha rimodificato l’ordine d’arrivo della sfida del Principato, accogliendo i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull.

La Corte ha annullato la decisione precedente dei commissari, attribuendo le due penalità di 5 secondi a carico del pilota dell’Alpine Pierre Gasly, ricambiando anche i punteggi in classifica. Grazie alla decisione dei giudici Isack Hadjar è tornato al terzo posto, ricevendo il trofeo dal connazionale dell’Alpine. Nelle 5 tappe successive il giovane pilota del drink team aveva registrato 4 sesti posti e una quinta posizione in Gran Bretagna.

L’annuncio di Red Bull

Dopo aver saltato i round di Zandvoort, Monza e Madrid Hadjar sarà regolarmente in pista per il weekend del GP d’Azerbaigian, che si correrà nella giornata di sabato per rispettare una festa nazionale. La comunicazione ufficiale del team con sede a Milton Keynes ha sancito:

“Oracle Red Bull Racing è lieta di dare il bentornato a Isack questo fine settimana, dopo essersi ripreso con successo dal suo infortunio al polso, Isack tornerà in azione al Baku City Circuit giovedì. La squadra desidera ringraziare sinceramente Liam per la sua professionalità, dedizione e il duro lavoro svolto nel corso delle ultime 3 gare. Chiamato a intervenire in circostanze difficili, ha offerto prestazioni di grande rilievo e dato un contributo prezioso alla squadra. Gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo ritorno in Visa Cash App Racing Bulls”.

Effetto domino

Con il reintegro di Hadjar al fianco di Max Verstappen, fresco di accordo pluriennale sino al 2030 a cifre faraoniche, la RB punta ad alzare l’asticella nelle prossime uscite. Il pilota neozelandese Liam Lawson, che negli ultimi tre round ha ottenuto 14 punti, verrà retrocesso nel suo ruolo abituale in Racing Bulls. Per Yuki Tsunoda, che a sua volta aveva sostituito Lawson nel team di Faenza, non c’è più spazio. Il driver giapponese si è tolto la soddisfazione di raccogliere un punticino a Monza, dimostrando subito un ottimo feeling a bordo di queste nuove vetture.

Isack Hadjar ha cominciato nel 2019 la sua carriera a bordo di monoposto, gareggiando nel campionato francese di Formula 4, nel quale ottenne due podi con un successo sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps, concludendo la stagione settimo in classifica e secondo tra i rookie. Nel 2020 ha preso parte alle ultime quattro sfide della Formula 4 degli Emirati Arabi, per poi chiudere al quarto posto in F4. In Formula 3 ha ottenuto il medesimo risultato nel 2021 con il team Hitech Grand Prix. Nel 2024 nella categoria propedeutica alla F1 ha concluso in classifica generale dietro solo a Gabriel Bortoleto, attuale driver del team Audi.