In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

FIA Media Centre Rendere della Formula 1 sulle vetture 2026

C’è un divieto espresso nel nuovo regolamento di F1 2026 che fa discutere. Non è un semplice dettaglio tecnico, bensì un segnale esplicito indirizzato ai team più creativi. Limitare qualsiasi sistema volto a raffreddare gli pneumatici, al di fuori di precisi criteri tecnici specificati all’interno dell’ultima “issue”, rappresenta un chiaro monito a chi, nelle attuali stagioni, ha sfiorato soluzioni borderline.

FIA, la revisione continua ostacola il lavoro dei team

Senza dubbio si tratta di un’eco che ricorda le precedenti restrizioni, come il DAS Mercedes, per fare un esempio noto ai più, bandito dopo aver mostrato vantaggi che violavano lo spirito delle norme senza infrangere legalmente lo statuto. Nonostante le modifiche regolamentari, la corretta gestione termica degli pneumatici resterà uno dei fattori discriminanti anche nel 2026. Su questo punto non ci sono dubbi alcuni.

Il messaggio è piuttosto chiaro. Per fare un riferimento esplicito si può parlare della McLaren. Team di Woking che, già dalla scorsa annata, ma ancora di più in quella in corso, ha sempre mostrato una netta padronanza nell’amministrazione delle coperture. Una capacità senza pari nel trarre beneficio da qualsiasi condizione dell’asfalto. In pratica: ottimizzare sempre e comunque il grip della mescola, unico punto di contatto della monoposto con il terreno.

Lo scorso 16 ottobre, la Federazione Internazionale ha pubblicato la quattordicesima versione del regolamento tecnico. Revisione che assume l’aspetto di chiaro indicatore delle difficoltà della FIA nel definire un quadro stabile e uniforme, quando di fatto, conti alla mano, mancano meno di tre mesi al debutto delle vetture. Esordio, lo ricordiamo, che avverrà il 26 di gennaio al Montmelò: tre giorni di test a porte chiuse, lontani dai media.

La volatilità normativa obbliga i team a continue reinterpretazioni, mentre le vetture entrano nella fase conclusiva di progettazione e preparazione alla produzione. A partire dalle primissime uscite su pista, che la FIA ha deciso di vietare alla stampa di tutto il mondo, le auto di nuova generazione saranno finalmente messe a collaudo: un banco di prova cruciale per valutare le scelte tecniche dei vari team.

L’avvertimento normativo da non sottovalutare

L’eterno confronto tra gli ingegneri dei team e l’organo legislativo si manifesta proprio nelle zone grigie del regolamento, dove la creatività dei progettisti incontra la rigidità del corpo normativo. Ogni revisione nasce come tentativo di chiudere spazi interpretativi, ma inevitabilmente offre nuove opportunità per approcci che possono innovare. All’interno di questa dinamica ormai diffusa, il dettaglio diventa cruciale.

Anche la più piccola modifica può generare vantaggi significativi o sanzioni severe, come già accaduto con soluzioni del passato. Arriviamo al dunque: il paragrafo C10.8.3 del regolamento chiarisce le prescrizioni sul trattamento degli pneumatici per la campagna agonistica 2026. Ogni sistema esterno al flusso d’aria naturale o al Wheel Bodywork Assembly finalizzato al raffreddamento è severamente vietato.

Non sono bandite ventilazioni a temperatura ambiente nei box o sulla griglia a vettura non in competizione. Il dettame non è affatto casuale: la FIA mira a scoraggiare la trasposizione di soluzioni oggi lecite ma moralmente dubbie nei progetti futuri. Una strategia di prevenzione che testimonia la voglia preservare l’equilibrio di prestazione, evitando che l’ingegno diventi un’arma di interpretazione giuridica, più che sportiva.

In definitiva, la revisione continua del quadro normativo evidenzia la sua complessità: le monoposto 2026 saranno radicalmente diverse dalle attuali, ma la gestione degli pneumatici rimarrà una costante cruciale. Le squadre devono trovare l’equilibrio tra audacia progettuale e rispetto delle normative, in un contesto dove la minima scorrettezza può essere percepita come violazione etica, indipendentemente dalla conformità giuridica.