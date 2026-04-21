In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images La partenza del Gran Premio del Giappone nella Formula 1 2026

Dopo tante chiacchiere la FIA ufficializza i cambi regolamentare della F1 2026. Lo fa lanciando per Miami un pacchetto di correttivi cruciali per il bilanciamento delle power unit e la sicurezza. Addio alle assurde differenze di velocità e agli eccessi di lift and coast: l’obiettivo è far ritrovare ai piloti un feeling al volante decisamente più istintivo. Tuttavia sorgono dei problemi che potrebbero essere peggiori dei rimedi.

L’allarme sicurezza a Suzuka e la revisione delle qualifiche

Qualunque sia il giudizio sulle neonate monoposto del 2026, il paddock ha ormai compreso la necessità di un approccio estremamente pragmatico per ottimizzarne il rendimento. Durante la recente pausa di aprile, i vertici della categoria, la FIA, le scuderie e i piloti si sono riuniti in via straordinaria per eseguire una vera e propria autopsia tecnica delle prime tre gare stagionali.

Inizialmente, le priorità dell’organo legislativo erano legate quasi esclusivamente al rilancio estetico delle qualifiche. Vedere vetture capaci di tempi di assoluto rilievo alzare il piede prima delle zone di staccata, rinunciando ad aggredire i cordoli, era considerato un’aberrazione visiva intollerabile per una fetta molto rumorosa di appassionati.

Ma priorità del tavolo di lavoro sono state drasticamente stravolte dalle dinamiche della pista. Il violento incidente di Bearman ha infatti agito da catalizzatore. Il testacoda ad alta velocità contro le barriere di Suzuka, scaturito dal disperato tentativo di evitare la vettura di Colapinto in approccio alla curva Spoon, ha messo in luce inequivocabilmente i gravi pericoli legati alle differenze di velocità di avvicinamento.

Di fronte a questa emergenza, la FIA ha stabilito tre obiettivi cardine: salvare lo spettacolo sul giro secco, mitigare i delta velocistici in gara e introdurre tutele specifiche per le corse sul bagnato. Per quanto riguarda le qualifiche, il limite massimo di ricarica è stato abbassato a 7 megajoule per giro, con la possibilità di ulteriori riduzioni a seconda del tracciato.

Contestualmente, la capacità di recupero dell’energia è stata innalzata dai precedenti 250 a 350 kilowatt. Questa mossa, caldeggiata in passato da diversi membri delle scuderie al top della categoria per eliminare la piaga del lift and coast, permetterà alle vetture di rallentare più bruscamente con il freno motore, consentendo di avvicinarsi ad una fase di staccata più tradizionale.

Il ricalcolo delle potenze e le tutele per il bagnato

L’intervento normativo si estende in maniera capillare anche all’ottimizzazione delle dinamiche relative alla gara. L’intento è chiaro: azzerare i picchi di accelerazione incontrollata. La Federazione Internazionale ha pertanto stabilito che il pulsante del boost, ovvero la funzione che sprigiona l’intera potenza elettrica su richiesta, non potrà più essere attivato liberamente.

I piloti potranno farne uso soltanto quando il moto generatore MGU-K starà già erogando un minimo di 150 kilowatt. L’innovazione più dirompente, tuttavia, riguarda l’erogazione variabile. Nelle zone rettilinee, in combinazione con l’aerodinamica attiva, le monoposto potranno scatenare tutti i 350 kilowatt a disposizione; nelle sezioni guidate, invece, il limite massimo sarà tagliato e bloccato a quota 250 kilowatt.

Questa compartimentazione garantirà una distribuzione dell’energia più omogenea lungo tutto l’arco del giro. Allo stesso tempo, assicurerà che le vetture dispongano della medesima spinta nelle aree dove il carico aerodinamico è un fattore vitale per la sopravvivenza in pista. La rivoluzione tocca anche le delicate condizioni di scarsa aderenza: pista bagnata, insomma.

La FIA ha autorizzato un incremento sulle temperature delle termocoperte per le intermedie, abbinando questa concessione a un drastico taglio della potenza. L’energia sprigionata dai sistemi elettrici sotto la pioggia verrà infatti limitata a una forbice compresa tra i 200 e i 250 kilowatt, disabilitando del tutto le funzioni di sorpasso estreme sul volante per scongiurare improvvise e pericolose perdite di trazione.

Inoltre verrà testato durante le prove libere un innovativo software di sicurezza per le partenze. Il sistema interverrà in maniera automatica sulle auto che dovessero accusare uno stacco frizione troppo lento allo start, azionando il motore elettrico e garantire un’accelerazione minima di sicurezza avvisando tramite speciali segnali luminosi. Così si eviteranno tamponamenti a catena in griglia.

Il pragmatismo del paddock e i timori degli ingegneri

La reale efficacia di questo cambio normativo in corsa come sempre andrà valutata in pista. Questo considerando che il tempo per realizzare simulazioni di gara preventive non c’era. Ciò malgrado ci sono Tuttavia, l’entusiasmo per le contromisure varate dalla Federazione Internazionale viene accompagnato da fondate preoccupazioni tecniche.

Rimodulare in modo così massiccio l’utilizzo della power unit, di riflesso andrà ad alterare il ciclo di vita dei singoli componenti. Questo aspetto andrà a costringere le scuderie a ricalibrare l’affidabilità totale delle componenti ibride che finiranno per operare al di fuori dei parametri originari di progetto. Se andiamo a prendere in esame i cambi regolamentari sorgono forti dubbi.

Quello più grande riguarda la capacità di queste modifiche di restituire la mera naturalezza alla guida dei piloti. La FIA ha scelto di abbassare i limiti di ricarica in qualifica: aspetto che ovviamente riduce di riflesso pure l’energia complessiva che può essere scaricata a terra dalle monoposto. Una dinamica che senza dubbio favorirà il raggiungimento dei target energetici, o per lo meno si avvicinerà molto.

Lo farà sfruttando le frenate e le fasi di trazione, riducendo in maniera netta la necessità di parzializzare sul gas artificiosamente per gestire la potenza. C’è però un rischioso effetto opposto. Il classico rovescio della medaglia che va tenuto in conto. La Formula 1 viaggia già sul filo del rasoio per quanto riguarda la gestione elettrica e soffocare ulteriormente la disponibilità di energia potrebbe i problemi.

Ci riferiamo al rischio di amplificare i famigerati tagli di potenza sui rettilinei, falcidiando il tempo in cui le vetture possono viaggiare al limite. Si innesca così un pericoloso effetto boomerang: nell’affannosa ricerca di una toppa per le criticità di guida, si finisce per azzoppare le velocità di punta, sostituendo, potenzialmente, un problema con un altro. Un cortocircuito tecnico da evitare.