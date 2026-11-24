Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

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Ruanda, distretto di Bugesera, a circa 40 chilometri dalla capitale Kigali si sviluppa il progetto ambizioso, un accordo decennale e un circuito permanente progettato per ospitare la F1 dal 2030. Il mondo dei motori guarda con interesse alla nuova destinazione, ma da quella stessa terra arriva una storia che impone una riflessione. Perché nell’area interessata dal grande sviluppo infrastrutturale c’è anche un ospedale pediatrico, il Centro Santa Maria di Rilima, che rischia di essere dismesso per lasciare spazio alla trasformazione urbanistica della zona.

La vicenda

Non una polemica contro la F1 in sé, né una contestazione al ritorno del motorsport in un continente che merita di avere un proprio appuntamento nel calendario iridato. Ma una domanda sul prezzo che può accompagnare un progetto di questa portata: si può costruire una nuova casa per la velocità senza disperdere un presidio sanitario che per decenni ha rappresentato una speranza concreta per migliaia di bambini? La criticità è stata già raccontata dai quotidiani Avvenire e Tuttosport, attraverso le testimonianze dei volontari e soprattutto di Barbara Berlendis, figlia dell’uomo che ha dedicato una parte enorme della propria esistenza alla realizzazione dell’ospedale.

Il ritorno della F1 in Africa e il progetto di Bugesera

Il 13 ottobre 2026 F1 ha ufficializzato un accordo di dieci anni con il Ruanda per organizzare il GP d’Africa. La gara entrerà nel calendario nei primi anni 2030, una volta completato il nuovo circuito permanente di Bugesera. Il progetto prevede una struttura omologata FIA Grade 1, sviluppata in collaborazione con il gruppo di progettazione di Alex Wurz e Tilke Engineering, in un contesto paesaggistico caratterizzato da colline e dislivelli. Il circuito sorgerà accanto al nuovo aeroporto internazionale di Kigali e sarà parte di un intervento più ampio, destinato a sviluppare infrastrutture, turismo, attività commerciali e strutture ricettive. L’obiettivo dichiarato dalle autorità ruandesi è trasformare il Paese in una destinazione internazionale per lo sport e gli investimenti.

È proprio all’interno di questo scenario che si inserisce la vicenda di Rilima. Secondo le ricostruzioni pubblicate da Avvenire novembre e da Tuttosport nei giorni scorsi, il Centro Santa Maria dovrebbe cessare l’attività nella sede attuale entro il 30 dicembre 2026, in conseguenza del progetto di sviluppo dell’area aeroportuale e delle infrastrutture collegate. Le autorità avrebbero prospettato una ricostruzione in un’altra zona, a circa 50 chilometri di distanza, ma la famiglia Berlendis e i volontari chiedono garanzie concrete sui tempi e sulla continuità dell’assistenza.

Rino Berlendis, l’alpino che attraversò l’Africa per costruire un ospedale

Per capire il valore di ciò che oggi rischia di andare perduto bisogna tornare indietro nel tempo, fino al 1979. Rino Berlendis, nato nel 1937 a Zogno, in provincia di Bergamo, aveva iniziato allora la sua missione in Africa. Un impegno che si sarebbe trasformato in una straordinaria esperienza di solidarietà durata oltre quattro decenni. In 45 anni ha compiuto 76 viaggi nel continente africano, prima in Burundi e successivamente in Ruanda. Non era un imprenditore alla ricerca di un investimento, né un personaggio pubblico in cerca di visibilità. Era un alpino che aveva deciso di mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri.

Insieme alla volontaria Lina Panigada e a una rete di associazioni, tecnici, medici e benefattori italiani, Berlendis ha contribuito alla realizzazione del Centro Santa Maria di Rilima. Un’opera nata dal lavoro concreto di tante persone, alcune delle quali raggiungevano il Ruanda durante le ferie, mettendo a disposizione competenze professionali e sacrificando parte del proprio tempo libero.

L’ospedale

Le prime costruzioni risalgono alla metà degli anni Ottanta. Nel 1988 venne inaugurata una prima struttura dedicata all’assistenza dei bambini più piccoli e alla riabilitazione. Negli anni successivi arrivarono il blocco operatorio, le sale di degenza, la palestra, i laboratori e gli altri servizi sanitari. Nel 2012 arrivò un riconoscimento importante da parte del Ministero della Salute ruandese, che individuò il Santa Maria come ospedale di riferimento per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione.

La struttura si estende su circa 80mila metri quadrati e dispone di due sale operatorie, un’officina per le protesi, radiologia, laboratorio analisi, reparti di degenza e spazi dedicati alla riabilitazione. Non è soltanto un ospedale. È un luogo nel quale la medicina si intreccia con la dignità, l’inclusione e la possibilità di costruirsi un futuro.

La preoccupazione della figlia Barbara

Dopo la scomparsa di Rino Berlendis, avvenuta il 21 aprile 2026, è la figlia Barbara a portare avanti il ricordo e la testimonianza di una missione che ha coinvolto un’intera famiglia, amici, volontari e associazioni. La figlia ha ricordato il valore sociale dell’ospedale: secondo la sua testimonianza, la struttura garantiva lavoro e sostentamento a circa 70 famiglie attraverso il personale impiegato. Il timore della famiglia non riguarda soltanto la chiusura di un edificio. La questione è soprattutto garantire che i piccoli pazienti non perdano un riferimento sanitario costruito nel corso di decenni.

Le rassicurazioni sulla ricostruzione in un’altra sede, a circa 50 chilometri di distanza, non sono considerate sufficienti soprattutto nel predisporre prima una struttura alternativa, evitando una eventuale discontinuità nell’assistenza

Dalla F1 al calcio

La storia di Rilima ha un legame particolare anche con il mondo del calcio e con la tifoseria dell’Atalanta. Una vicinanza che dimostra come la solidarietà possa nascere anche negli ambienti più lontani da quelli tradizionalmente associati alla cooperazione internazionale. E proprio domenica 22 novembre 2026, in occasione della partita Atalanta-Inter, il sostegno è tornato a farsi sentire sugli spalti di Bergamo. Un messaggio esposto in Curva che ha riportato sotto i riflettori internazionali la vicenda e che rappresenta un nuovo capitolo di un rapporto costruito nel tempo, attraverso iniziative benefiche e un’amicizia che non si è interrotta nemmeno dopo la morte di Berlendis

Anche Lewis Hamilton potrebbe diventare una voce per Rilima

Un altro nome che potrebbe entrare a breve in questa vicenda: Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo e pilota Ferrari ha fatto dell’impegno sociale e dell’inclusione una parte importante della propria attività fuori dalla pista. Un interesse per contribuire a mantenere alta l’attenzione internazionale sul concreto rispetto del destino dei piccoli pazienti. Non si tratta di un coinvolgimento già annunciato o di un accordo esistente, ma al momento i referenti della struttura hanno condiviso un appello a una figura che, per notorietà e sensibilità verso le questioni sociali, potrebbe contribuire a dare ulteriore visibilità alla vicenda.

La domanda che il Circus non può ignorare

Il ritorno della F1 in Africa rappresenta un passaggio importante per il motorsport internazionale, per i tifosi africani e per un continente che da troppo tempo non compare nel calendario iridato. Ma la modernizzazione accessoria di un territorio non dovrebbe necessariamente significare la criticità di ciò che ha contribuito a farlo crescere. Il caso di Rilima e la storia di Rino Berlendis meritano di essere conosciuti anche nel paddock. Perché dietro il rumore dei motori c’è una vicenda fatta di silenzio, sacrificio e solidarietà. Un uomo che ha attraversato l’Africa per aiutare i bambini, senza cercare riflettori o riconoscimenti. Il GP del Ruanda dovrà dimostrare di poter rappresentare un’opportunità per tutto il territorio. Perché un circuito può aspettare ancora qualche anno. Per altri invece, il tempo può essere una questione decisiva.