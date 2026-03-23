Dalle origini in Messico ai trionfi in Red Bull: carriera, stile di guida e curiosità su Checo Perez, talento esperto e nuovo protagonista nel team Cadillac

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

ANSA Sergio Perez al volante della monoposto di Red Bull Racing: esperienza, gestione gara e velocità pura fanno del pilota messicano uno dei protagonisti del Mondiale

C’è chi arriva in F1 come una meteora e chi, invece, si costruisce una carriera con pazienza, resilienza e talento. Sergio Perez appartiene alla seconda categoria, un pilota capace di trasformare ogni difficoltà in spinta propulsiva, ogni occasione in risultato concreto. Per tutti è “Checo”, soprannome che profuma di casa e radici messicane, ma nel paddock è sinonimo di esperienza, intelligenza tattica e velocità pulita. Il suo percorso racconta una storia fatta di sogni coltivati lontano dai riflettori europei, di sacrifici familiari e di una scalata costruita curva dopo curva, rettilineo dopo rettilineo. Non il predestinato da copertina, ma il professionista che ha saputo guadagnarsi rispetto e un volante tra i grandi, fino a diventare il punto fermo del team Cadillac.

La scalata e il ritorno

Sergio Perez Mendoza, nasce il 26 gennaio 1990 a Guadalajara, nello stato di Jalisco in Messico. Il motorsport entra presto nella sua vita. Il karting diventa il primo linguaggio, la pista il terreno su cui imparare disciplina e coraggio. Fin da giovanissimo lascia il Messico per inseguire il sogno europeo, affrontando il percorso più duro, quello di adattarsi a nuove culture, nuove piste, nuovi ritmi. Dalle formule minori emerge un talento concreto, meno appariscente ma tremendamente efficace. Nella GP2 Series (oggi F2) Perez si mette in luce per continuità e gestione gara, qualità che diventeranno la sua firma tecnica. Non è solo questione di velocità sul giro secco, Checo costruisce i risultati con intelligenza strategica e sensibilità meccanica. Il debutto in F1 arriva nel 2011 con Sauber. È l’inizio di un apprendistato severo ma formativo. Nel 2012 conquista podi pesanti contro squadre ben più attrezzate, prestazioni che attirano l’attenzione dei top team e certificano la sua maturità agonistica.

Tra occasioni e rinascite

La chiamata di un top team è il sogno di ogni pilota. Per Pérez arriva nel 2013 con McLaren, ma l’annata si rivela più complicata del previsto. La monoposto non è all’altezza della tradizione e l’ambiente vive una fase di transizione. È un passaggio duro, di quelli che possono frenare una carriera. Checo però non molla e riparte da Force India, poi diventata Racing Point, e qui costruisce la sua seconda vita sportiva. Stagione dopo stagione diventa leader tecnico, riferimento per gli ingegneri, maestro nella gestione delle gomme e delle strategie alternative. La sua guida è pulita, concreta, chirurgica quando serve.

Perez diventa uno specialista delle rimonte capace di leggere la gara, allungare gli stint, colpire quando gli altri perdono ritmo. Una qualità rara nell’era moderna, dove tutto sembra deciso dalla qualifica. Il 2020 è l’anno simbolo. In un campionato segnato dall’incertezza globale, Checo conquista la sua prima vittoria in carriera nel GP di Sakhir, ultimo dopo il primo giro, primo sotto la bandiera a scacchi. Una favola sportiva che commuove il paddock e riscrive la percezione del pilota messicano.

Il laboratorio dei campioni

La vittoria del 2020 cambia tutto. Perez diventa un profilo imprescindibile sul mercato e nel 2021 arriva la grande occasione, il sedile della Red Bull Racing accanto a Max Verstappen. Entrare nel team significa convivere con pressione costante e aspettative altissime. Significa lavorare in una struttura dove ogni dettaglio è esasperato, dove il confronto interno è spietato, dove il margine d’errore è minimo. Perez si inserisce con intelligenza, non forza la propria natura ma la mette al servizio della squadra. Diventa fondamentale nelle strategie costruttori, prezioso nei giochi di squadra, decisivo nella lettura tattica delle gare complesse. La sua esperienza si integra con l’esplosività del compagno di squadra.

Nel 2022 conquista le sue prime pole position e firma vittorie di peso su circuiti cittadini e piste tecniche. In Red Bull non è più solo l’uomo delle rimonte, è un pilota completo. Nel 2023 conclude secondo nella classifica piloti, suo miglior risultato in F1, con 285 punti, permettendo così alla Red Bull di centrare per la prima volta nella sua storia la doppietta “primo-secondo posto” nel mondiale piloti.

Il ritorno

Nel 2024 rimane in Red Bull ma il messicano spesso fatica a trovare la zona punti chiudendo la stagione all’ottavo posto con 152 punti e 4 podi, tutti conquistati nelle prime gare. Pur avendo un contratto in Red Bull fino al 2026, a fine stagione, il team austriaco decide di separarsi dopo 4 stagioni. Senza un volante per il 2025, in piena estate viene ufficializzato il suo ingaggio per la stagione 2026 da parte della Cadillac, con la quale sigla un contratto pluriennale.

Altezza e peso

Fisicamente, Perez è alto circa 173 centimetri per un peso intorno ai 63 chilogrammi. Ha una struttura compatta che favorisce aerodinamica e bilanciamento della vettura. La preparazione atletica è mirata, resistenza cardiovascolare, forza cervicale e riflessi sono allenati per sopportare accelerazioni laterali estreme e mantenere lucidità mentale per oltre 300 chilometri di gara. Il lavoro fuori dall’abitacolo è meticoloso. Simulatori, briefing tecnici, studio telemetrico, ogni sessione è un tassello verso la prestazione perfetta.

Stile di guida

Perez è un pilota di sensibilità, la sua forza è la gestione gomme, il passo gara e le finestre strategiche. Sa quando attaccare e quando amministrare. Le sue traiettorie sono rotonde, l’ingresso in curva progressivo, l’uscita precisa per preservare trazione e pneumatici. Nei duelli ruota a ruota non si tira indietro, difende con pulizia, attacca con decisione ma senza eccessi. È un pilota che ragiona in prospettiva, qualità che lo rende prezioso nelle gare a scacchi tattici. Gli ingegneri ne apprezzano la capacità di tradurre sensazioni in dati. Feedback chiari, lettura tecnica raffinata, visione strategica.

Oltre il casco, curiosità e obiettivi

Fuori dalla pista, Checo incarna l’orgoglio messicano. È uno degli sportivi più amati del suo Paese, ambasciatore di un movimento che ha riportato il Messico al centro del motorsport mondiale. Il legame con i tifosi è autentico, diretto, caloroso. Personalità solare ma riservata, comunicazione semplice, non ama gli eccessi mediatici ai quali preferisce parlare con i risultati. Il suo successo ha avuto un impatto culturale enorme, rilanciando l’interesse nazionale per la F1 e valorizzando eventi iconici come il GP del Messico.

È grande appassionato di calcio e tifoso del Club America. Ha avviato iniziative benefiche in Messico per sostenere giovani sportivi e comunità svantaggiate. Inoltre è considerato uno dei migliori “tire whisperer” del paddock, capace di allungare la vita degli pneumatici oltre le previsioni.

La carriera di Perez è la dimostrazione che il talento può maturare nel tempo. Non una fiammata improvvisa, ma una fiamma alimentata con costanza. In un’epoca dominata da fenomeni precoci, Checo rappresenta il valore dell’esperienza. Il suo obiettivo è ancora chiaro: restare competitivo, vincere ancora, contribuire ai successi del team e lasciare un segno nella storia del motorsport latinoamericano. La sua presenza amplia gli orizzonti del Circus e rafforza il legame tra Europa e Americhe.

Il futuro è adesso

Ogni stagione aggiunge esperienza, ogni gara rafforza consapevolezza. Sergio Perez continua a scrivere la sua storia con determinazione silenziosa. Perché il motorsport premia chi resiste, chi si adatta, chi non smette di credere. E Checo, da Guadalajara al tetto del mondo, non ha mai smesso.