La partnership tra Formula 1 e Sky prosegue sino al 2032 nel segno di Kimi Antonelli e di una Ferrari in cerca di riscatto

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Formula 1 in TV su Sky

Sky continuerà a essere la casa dei motori, ospitando gli eventi elettrizzanti della Formula 1 per tantissime altre stagioni. Da anni il colosso televisivo si è preso carico di raccontare il Motorsport e l’estensione pluriennale della partnership con la F1 riguarda l’Italia, il Regno Unito e l’Irlanda.

Sky Italia manterrà i diritti per altri cinque anni su tutte le sessione live in streaming su NOW. Gli appassionati potranno seguire le prove, le qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP che rimarranno in chiaro anche su TV8. La vetrina permetterà alla massima categoria del Motorsport di avere un’ulteriore crescita in Paesi dove si è sempre seguita la F1.

Copertura totale

In questa stagione i fan storici sono rimasti spiazzati dalle numerose novità del regolamento tecnico. Le vetture ad effetto suolo hanno lasciato il posto a monoposto con aerodinamica attiva, con nuove Power Unit ibride con un quasi perfetto equilibrio tra motore termico ed elettrico. Le gare sono risultate movimentate, sebbene in qualifica si sia assistito a uno spettacolo peggiore rispetto alle precedenti annate.

Sky continua a svolgere ruolo centrale nella crescita di questo sport. In Italia, lo start a fionda di Kimi Antonelli, leader della classifica mondiale, ha determinato una crescita degli ascolti del 25%. Gli appassionati di F1 si aspettavano una Ferrari in lizza per la vittoria, ma ci sta pensando il bolognese della Mercedes ad accendere l’entusiasmo popolare.

La prima vittoria del pilota italiano al Gran Premio di Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni di spettatori in differita su TV8. La Formula 1, grazie a Sky e agli altri partner televisivi internazionali, continuerà a raggiungere i fan in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Inoltre, la partnership include in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa su Sky di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy.

La soddisfazione delle parti

Dana Strong, Group CEO di Sky, ha accolto con entusiasmo il prolungamento dell’accordo con i vertici della massima categoria del Motorsport:

“L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno. Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1″.

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, con il solito grande slancio ottimistico ha aggiunto: