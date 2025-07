La prossima tappa di F1 si correrà sullo storico tracciato di Spa. Scopriamo gli orari per seguire l’evento live o in differita

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA F1, GP Belgio 2025: orari Sky e TV8

Il menù del tredicesimo atto del campionato 2025 di F1 si preannuncia ricchissimo. I fan della Formula 1 si troveranno ad assistere alla terza Sprint Race della stagione e i tifosi della Ferrari sperano di rivedere Lewis Hamilton protagonista. Le uniche prestazioni degne di nota in questa prima tribolata annata ferrarista sono arrivate nella gara breve di Shangai, dove Lewis ha ottenuto il successo, e nel sabato di Miami, concluso con una buona medaglia di bronzo in rimonta. La tappa belga risulterà fondamentale per il Cavallino che dovrebbe scendere in pista con un nuovo pacchetto di aggiornamenti.

La scorsa settimana la Scuderia Ferrari ha effettuato un filming day al Mugello per testare una nuova sospensione posteriore che dovrebbe risolvere i problemi di altezza da terra della SF-25. I tecnici dovranno essere bravi a elaborare i pochi dati che arriveranno nell’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche sprint. Il team principal Frederic Vasseur ha annunciato che si è lavorato duramente in fabbrica per portare in Belgio le nuove soluzioni. L’obiettivo sarà quello di massimizzare il potenziale per partire con la marcia giusta nella giornata di sabato dove verranno assegnati i primi punti. La Scuderia modenese ha accumulato un gap di 238 punti dalla McLaren. Non c’è più un secondo da perdere e ogni piccolo dettaglio potrà fare la differenza per scalare la graduatoria. Hamilton e Leclerc sono pronti a fare il massimo per fronteggiare l’armata di Woking, le Mercedes di Russell e Antonelli, e il mattatore Max Verstappen. La Red Bull Racing, dopo 20 anni, lotterà senza il suo alfiere di punta al muretto, Christian Horner.

Le caratteristiche del tracciato belga

Spa-Francorchamps è il circuito più lungo dell’intero calendario di Formula 1 con 7 km di puro godimento. Consta di 9 curve a destra e 10 a sinistra, alternando lunghissimi rettilinei a curve lente. È noto per i suoi saliscendi, curve iconiche e una notevole differenza di altitudine tra il punto più basso e quello più alto, con un dislivello di 120 metri. In 75 anni di storia le caratteristiche della pista originaria, lunga più di 14 km e disegnata sulle strade pubbliche che collegavano i tre paesi di Francorchamps, Stavelot e Malmedy, sono cambiate. Rispetto al passato è diventato più sicuro, sebbene ci siano ancora tratti da brividi come la curva 5, ovvero quella che porta i piloti a rallentare da oltre 320 km/h di velocità a circa 167 km/h in 1.62 secondi, per inserirsi nella chicane di Les Combes dopo la mitica svolta di Eau Rouge-Raidillon e il lungo rettilineo del Kemmel.

Spa è stata assente dal calendario F1 in sole 6 occasioni: nel 1957 a causa del caro-carburanti seguente alla crisi di Suez; nel 1959, 1969 e 1971 per ragioni di sicurezza; nel 2003 per via delle problematiche relative alla pubblicità del tabacco, mentre nel 2006 in seguito a ritardi nei programmati lavori di ammodernamento. La settantesima edizione della tappa belga, risultato raggiunto solo dai GP d’Italia, Gran Bretagna e Monaco, vedrà favorite ancora le McLaren. Per la Ferrari la sfida vale un intero mondiale. Le ultime 5 sfide sono state vinte da Verstappen o Hamilton. L’anglocaraibico si è imposto in 5 occasioni: 2010, 2015, 2017, 2020 e 2024. Max ha vinto nel 2021, 2022 e 2023. Tra i piloti in attività l’unico a essersi issato sul primo gradino del podio è stato Charles Leclerc nel 2019.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio del Belgio verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 25 luglio

Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30

Sprint Qualifying: ore 16:30 – 17:15 (in diretta su TV8)

Sabato 26 luglio

Sprint Race: ore 12:00 – 13:00 (in diretta su TV8)

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (in diretta su TV8)

Domenica 27 luglio