Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Pirelli Asfalto nuovo, carichi laterali elevati e degrado sotto osservazione: Suzuka è il banco di prova perfetto per le gomme Pirelli

A Suzuka non vince solo la monoposto più veloce o il pilota più coraggioso, spesso decide la gomma giusta al momento giusto. Il GP del Giappone riporta la F1 su uno dei templi tecnici del calendario e mai come quest’anno la sfida passa dagli pneumatici. Per affrontare i 5,807 chilometri del tracciato nipponico, Pirelli porta la selezione più dura dell’intera gamma: C1, C2 e C3, rispettivamente Hard, Medium e Soft. Una scelta netta, quasi identitaria, per domare una pista che non perdona errori e che mette sotto stress ogni componente della monoposto.

Il circuito

Il teatro del prossimo GP di F1 sarà lo Suzuka Circuit, una delle piste più amate dai piloti per la sua natura old school. Diciotto curve, sequenze leggendarie e quell’inconfondibile conformazione “a otto” che intreccia i livelli del tracciato. È una pista che respira tecnica pura, curve veloci in appoggio, cambi di direzione continui, staccate violente alternate a settori ad altissima percorrenza. Ogni metro genera forze laterali e longitudinali che stressano carcassa e battistrada. Qui la gomma non è un dettaglio, è la chiave di volta del weekend.

Debutta la C1, la più dura entra in scena

La novità principale di Suzuka sarà è l’esordio stagionale della C1, la mescola più dura, finora rimasta in valigia nei primi appuntamenti del Mondiale. Suzuka la chiama a gran voce perché serviranno stabilità, resistenza termica e costanza sul passo per reggere stint lunghi senza crolli di prestazione. La C2 (Medium) resta l’equilibrio strategico, mentre la C3 (Soft) rappresenta l’arma da qualifica e da attacco breve, ma con un’incognita in più, la superficie del tracciato.

Il circuito di proprietà Honda è stato infatti riasfaltato in profondità tra il 2025 e il 2026. Dopo il primo intervento limitato al settore iniziale, i lavori hanno interessato quasi tutta la pista fino a curva 17. Il lavoro ha portato un manto più liscio, meno abrasivo e con livelli di grip inizialmente bassi. Una conformazione che cambia il comportamento delle gomme giro dopo giro.

Incognita graining

Con asfalto nuovo e temperature non elevate, lo spettro si chiama graining, quella granulosità superficiale che compare quando il battistrada scivola senza riuscire ad agganciarsi all’asfalto. È un fenomeno che riduce aderenza e costanza, soprattutto sull’asse anteriore e sulle mescole più morbide.

Nel 2025 si era visto chiaramente già dal venerdì, salvo poi attenuarsi con l’evoluzione della pista man mano che la gomma lasciata dalle vetture migliorava il grip.

Quest’anno la superficie rinnovata è molto più estesa e potrebbe amplificare il fenomeno, costringendo team e ingegneri a un monitoraggio serrato fin dalle prime libere. Capire quando e quanto il graining inciderà sul degrado sarà decisivo per disegnare le strategie.

Se la C1 garantirà aderenza sufficiente e la C3 confermerà la solidità mostrata in Cina, tutte e tre le mescole potrebbero avere un ruolo reale nella costruzione della gara.

Fattore temperatura

A rendere il quadro ancora più delicato c’è il calendario. Il GP si corre una settimana prima rispetto al 2025, quando l’aria di Suzuka viaggiava intorno ai 15°C. Se le temperature resteranno contenute, il degrado termico sarà limitato e la gestione delle gomme diventerà un esercizio di precisione più che di sopravvivenza.

Tradotto, stint più lunghi, strategie più lineari e concreta possibilità di una sola sosta. Ma c’è un rovescio della medaglia. Con il clima fresco, portare rapidamente gli pneumatici nella finestra ideale diventa complicato, soprattutto in qualifica. Preparare il giro perfetto significherà scaldare le gomme nel modo giusto senza stressarle troppo. Pressioni, coperture termiche, out lap, ogni dettaglio può valere decimi pesantissimi su una pista dove il ritmo è un filo continuo.

Strategia, equilibrio o aggressività

Suzuka è un circuito che tende a premiare la pulizia. Le curve veloci come le Esse del primo settore e la 130R chiedono stabilità e fiducia sull’anteriore. Le staccate più dure sollecitano frenata e trazione in uscita. Con queste caratteristiche, la Medium si candida ancora una volta a mescola “ponte”, capace di reggere ritmo e durata. La Hard è la garanzia per i long run, mentre la Soft può accendere le fasi decisive, ma solo se il graining, come anticipato, resterà sotto controllo.

Molto dipenderà dalla finestra dei pit stop e dall’evoluzione della pista. Un asfalto che si gomma rapidamente può trasformare una strategia conservativa in un vantaggio enorme, permettendo di allungare lo stint iniziale e attaccare nel finale con aria pulita.

Il precedente

I numeri dell’ultima edizione offrono una situazione chiara. Strategia dominante una sola sosta. La maggioranza dei piloti scelse la Medium al via, con poche alternative tra Soft e Hard nelle retrovie. Nel secondo stint fu proprio la mescola più dura a prendersi la scena. Temperature basse e degrado contenuto permisero percorrenze molto lunghe senza cali significativi.

I tre piloti saliti sul podio fermarono la Medium attorno al ventesimo giro per montare la Hard e arrivare fino alla bandiera a scacchi. Una gestione lineare, senza strappi, premiò chi seppe leggere tempi e ritmo della pista. Se il copione termico resterà simile, la storia potrebbe ripetersi.

Tradizione e numeri

Quella che sta per andare in scena è la quarantesima edizione del GP del Giappone. La prima si disputò nel 1976 al Fuji Speedway, che ha ospitato quattro edizioni totali, tutte le altre hanno avuto come casa Suzuka.

Nella storia recente spiccano i giganti: Michael Schumacher guida la classifica dei successi con 6 vittorie, una in più di Lewis Hamilton. Tra i costruttori comanda McLaren con 9 centri, seguita da Red Bull a quota 8. Numeri che raccontano quanto questo tracciato sappia esaltare talento e precisione.

Il centro del racconto

Suzuka, più di altre piste, mette a nudo la verità tecnica della F1. Qui l’aerodinamica deve dialogare con il telaio, la power unit con la trazione, il coraggio con la sensibilità. E al centro di tutto restano quattro rettangoli di gomma grandi poco più di un foglio A4. Grip contro durata, attacco contro pazienza, rischio contro calcolo.

Se la C1 reggerà senza sacrificare troppo l’aderenza e la C3 saprà accendersi senza consumarsi, la strategia si trasformerà in una partita a scacchi giocata sul filo dei decimi. Con una certezza, a Suzuka, la differenza tra una gara ordinaria e un capolavoro passa sempre dalla gestione degli pneumatici. E questo fine settimana, più che mai, il destino del podio parlerà la lingua delle gomme.