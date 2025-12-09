In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il monegasco Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-25 nel weekend di Abu Dhabi

Un incubo che finalmente si chiude. Una stagione partita per vincere e spaccare il mondo che, sin dai test, si è trasformata in un calvario. È questa la storia del primo mondiale con Ferrari di Lewis. Ciò malgrado, Hamilton non ha mai mollato: si complimenta con il gruppo per il lavoro svolto e promette battaglia per l’anno prossimo. Il suo ingegnere di pista ringrazia, in sintonia con gli sforzi profusi da tutti.

Adami: “Siamo ottavi, Lewis. Hai fatto un grande lavoro là fuori. Ben fatto.”

Hamilton: “Una lunga stagione di impegno, ragazzi. Sono davvero grato per tutto il duro lavoro che avete fatto. Lotterò sempre per voi, ragazzi. Sempre e comunque. Mi sentite?”

Adami: “Sì, certo, ti ho sentito. Stavamo parlando al muretto. Grazie a te, Lewis, è stato fantastico lavorare con te. Grazie mille.”

La speranza di Leclerc

Per il monegasco c’è la soddisfazione personale di aver conquistato ben sette podi con una vettura pessima. Anche lui, come il compagno, applaude l’impegno del team che non è mai mancato, augurandosi che la prossima stagione le cose cambino e finalmente possa essere l’annata giusta per coronare i suoi sogni. Ci sono poi anche i complimenti per Lando, che si laurea campione del mondo di Formula 1.

Bozzi: “Siamo quarti. Ottima gara, Charles, davvero super.”

Leclerc: “Buon lavoro ragazzi. E ancora grazie per tutti gli sforzi che avete fatto durante la stagione. Speriamo che il prossimo sia il nostro anno…”

Bozzi: “Grazie a te, Charles. Hai guidato alla grande come sempre e ci riproveremo sicuramente l’anno prossimo.”

Leclerc: “Quindi Lando è campione del mondo, sì?”

Bryan: “Sì… è campione del mondo.”

Leclerc: “Enormi congratulazioni a Lando e alla McLaren per il lavoro svolto.”

L’orgoglio intatto di super Verstappen

Cosa dire di Max? Un fenomeno che, con una vettura inferiore e almeno un terzo del mondiale in cui la RB21 non era competitiva, risulta il pilota che nel 2025 ha collezionato più vittorie di tutti. Sempre una guida enorme. Il suo ingegnere di pista scoppierà in lacrime poco dopo, prima di omaggiare l’olandese e suo grande amico. Verstappen ringrazia la squadra e rincuora Gianpiero per tutto quello che ha fatto.

Lambiase: “Max… hai dato tutto quello che avevi. Puoi essere davvero tanto orgoglioso di te stesso, amico. Tieni la testa sempre alta.”

Verstappen: “Anche in questa gara abbiamo dimostrato chi siamo. Per quello che abbiamo fatto nella seconda metà di stagione possiamo essere solo tanto orgogliosi. Quindi non devi essere troppo deluso, io non lo sono affatto. Sono super orgoglioso di tutti… non molliamo mai.”

L’esplosione di gioia di Norris

Lando alla fine ci riesce. Vince un mondiale meritato perché fa più punti di tutti, ma soprattutto perché, nel momento più complicato della stagione, sa reagire e recuperare tantissimi punti su Piastri. In radio esplode di gioia e ringrazia chiunque abbia contribuito a nutrire il suo sogno, incidendo in maniera positiva.

Joseph: “È fatta, amico. Sei campione del mondo. Campione del mondo. Ci sono un paio di cose noiose: lascia il recharge disattivato, premi il pulsante ACS, white H11 posizione 13. White H11 posizione 13. Ben fatto, amico, sono davvero orgoglioso. E Lando, abbiamo bisogno del pick-up, per favore.”

Zak Brown: “Lando, sono Zak. Questa è la linea diretta col campione del mondo? Ce l’abbiamo fattaaa, è fantastico!”

Lando Norris: “Grazie ragazzi, oh mio Dio… siete riusciti a trasformare i miei sogni in realtà. Grazie davvero di cuore. Vi voglio bene. Mamma, papà… vi amo. Non sto piangendo, giuro!”

La delusione di Piastri

Tutt’altro umore per Oscar, che sa bene quanto abbia buttato via un titolo che a fine estate aveva in tasca. Una dura lezione che gli servirà per il prosieguo della sua carriera. Anche lui ringrazia comunque tutta la squadra per il grande sforzo. Brown cerca di motivarlo, ma l’australiano ricorda che il risultato finale non è quello che sperava.

Stallard: “Bandiera a scacchi, Oscar. Ben fatto, amico. Bella gara. Bella gara. Seconda posizione. Ovviamente questo significa che Lando è campione del mondo.”

Brown: “Oscar, hai fatto una super stagione, sei una star! Sette vittorie… ti amiamo. Ci riproviamo l’anno prossimo, grazie per tutto quello che hai fatto. Che annata!”

Piastri: “Congratulazioni a Lando. È stata una grande stagione provando a batterci a vicenda. Grazie davvero a tutti. Ben fatto a tutti nel team, abbiamo fatto una stagione grandiosa. Grazie per tutto il lavoro. Abbiamo fatto del nostro meglio. Non è andata come volevo, ma grazie a tutti.”