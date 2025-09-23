In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Ferrari Media Centre Il monegasco Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-25 - GP Baku 2025

La prima comunicazione presa in esame è quella relativa alla qualifica di Sainz. L’ex ferrarista è stato parecchio abile, in quanto ha mostrato una super sensibilità alla guida in condizioni difficili. Ha sfruttato appieno l’occasione prendendosi la seconda piazza alle spalle di Max Verstappen. Portare una Williams così in alto non era affatto semplice, ma lo spagnolo ha realizzato un lavoro strepitoso.

Arrivano ovviamente i complimenti del suo ingegnere di pista, ai quali si sommano quelli del team principal, che irrompe in radio per felicitarsi con l’iberico. Una prova di talento e abilità, dove altri piloti big, vedi per esempio Norris che tocca il muretto nel suo giro, o ancora peggio Piastri e Leclerc che si piantano direttamente, hanno nettamente fallito. Il premio alla perseveranza dopo mesi bui.

Gaetan Jego: “Un lavoro fantastico Carlos, davvero fantastico in una sessione molto difficile“.

Carlos Sainz: “Grazie ragazzi“.

James Vowles: “Carlos, ben fatto! È una qualifica davvero brillante. Stupefacente. Wow… sei stato fortissimo… ben fatto!“.

Carlos Sainz: “Grazie ragazzi… è sorprendente sì. Grazie a tutti“.

Gaetan Jego: “Ottimo Carlos. Entra nel parc fermé come fai solitamente. Quando spegni la macchina salta fuori dalla vettura e aspetta te stesso“.

Carlos Sainz: “Capito, ancora grazie mille ragazzi… un lavoro ottimo“.

Adami dorme, Lewis lo sveglia

Al passaggio numero 21 Hamilton era molto motivato a migliorare il suo rendimento per favorire la rimonta. Con gomme Hard, dopo che i suoi altri avversari stavano realizzando la prima sosta, Lewis si trova con aria libera davanti a sé. Non ricevendo consigli sulla guida chiede spiegazioni al suo ingegnere di pista, esortandolo, in un certo senso, ad essere più attivo e consigliarlo per consolidare il suo passo.

Lewis Hamilton: “Dove sto perdendo?“

Riccardo Adami: “Devi fare meglio in uscita da curva 7 per migliorare il tempo sul giro“.

Lewis Hamilton: “Che succede amico, dai!“.

Riccardo Adami: “All’uscita della 7, stessa cosa per curva 16“.

La richiesta Ferrari

Al giro 41 il passo di Charles non era per nulla ottimale. La gestione gomme non era buona e per di più, col problema alla power unit relativo alla ricarica della parte ibrida, il muretto Ferrari ha deciso di realizzare uno swap. Questo significa che Lewis viene fatto passare davanti perché aveva un ritmo migliore e una gomma Medium che in quel momento stava funzionando meglio.

Leclerc non è contento di questa richiesta e farfuglia qualcosa in radio di incomprensibile, anche considerando i disturbi sulla comunicazione accentuati dal rumore del motore. Dà comunque il via libera senza nessun problema e l’inglese passa avanti. Adami riferisce le modalità per lo scambio e poi comunica la distanza da Lawson davanti a lui con tanto di laptime.

Bryan Bozzi: “Charles, vogliamo cambiare la posizione delle macchine in curva 1. Lascia passare Lewis che proverà con le gomme medie. Grazie“.

Riccardo Adami: “Facciamo il cambio, facciamo il cambio in curva 1. Lawson davanti a te sta girando su un tempo medio sul 44.9s. Tu hai un ottimo passo, mantienilo così“.

La diatriba sulla Rossa che non esiste

A fine gara le posizioni precedenti allo swap non vengono ripristinate. Va detto che al giro 50, il monegasco si era aperto nuovamente in radio per porre un quesito al muretto box. Charles domanda cosa succederà se Lewis non sarà in grado di realizzare dei sorpassi, situazione dove si interroga sul possibile recupero della sua posizione precedente. Bozzi comunica che gli farà sapere a breve.

Charles Leclerc: “Se Lewis non sorpassa nessuno riavrò indietro la mia posizione prima che si concluda la gara?“

Bryan Bozzi: “Torno da te, Charles“.

Così, quando manca una tornata alla bandiera a scacchi, Bozzi fa sapere che l’intenzione sia quella di cambiare nuovamente le posizioni. Fornisce le modalità del controsorpasso controllato sul rettilineo di partenza. Stesso discorso per Adami che commenta il fatto a Lewis spiegandogli come fare.

Riccardo Adami: “Adesso puoi lasciar passare Charles. Si trova a un secondo e mezzo dietro di te. Questo è l’ultimo giro. E dietro di lui, a circa due secondi, si trova Hadjar. Quindi lascia passare Charles“.

L’operazione si fa, ma non va a buon fine. Va detto che non era affatto semplice, in quanto Hadjar era molto vicino e il rischio che il franco-algerino approfittasse della situazione per passare uno dei due ferraristi era alto. Bozzi chiede scusa ma Leclerc non se la prende. Minimizza l’accaduto anche se critica le modalità dell’operazione.

Bryan Bozzi: “Cavolo… scusaci Charles“.

Charles Leclerc: “Non importa, non era una buona posizione. È tutto ok ragazzi. Può godersi l’ottavo posto. Solo era stupido fare la mossa in questo punto. Ma ancora una volta… non sono dispiaciuto. Ottavo o nono è comunque difficile da spiegare“.

Verstappen esulta e omaggia il gruppo di lavoro Red Bull

L’olandese è stato super. Decisivo in qualifica, sapendo approfittare delle conduzioni della pista, splendido in gara. Una corsa che di fatto apre uno spiraglio sul titolo piloti che sino a 3 settimane fa sembrava ormai segnato. Il talento di Hasselt esplode di gioia al traguardo e soprattutto si congratula con il grande lavoro svolto dal team per supportarlo. Da quando è arrivato Mekies, la musica è nettamente cambiata in Red Bull.

Giampiero Lambiase: “Ancora una hai guidato alla grande Max. Un lavoro davvero favoloso amico. Davvero congratulazioni“.

Max Verstappen: “Yeees… uh uh uh… è stata una gara incredibile ragazzi. Siamo on fire. Tutto eseguito alla perfezione. Davvero, davvero tutto ottimo. Un weekend totale. Un altro fine settimana super per noi. Ben fatto a tutti quanti“.

Sainz: la prima smooth operation in Williams

A coronamento di una prestazione perfetta, Sainz taglia il traguardo in terza posizione. Un risultato davvero sorprendente che lo spagnolo meritava. Una gara perfetta, dove cede il passo al solo George Russell, troppo veloce con la sua Mercedes. In radio lo spagnolo esplode di gioia. La scuderia britannica torna sulla piazza d’onore dopo quasi quattro stagioni di assenza. Ancora una volta James Vowles interviene e si emoziona.