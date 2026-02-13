F1 Test Bahrain: come sta andando la Ferrari, le prime valutazioni

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Zander Arcari Lewis Hamilton a bordo della Ferrari SF-26 nei test del Bahrain

Ferrari si muove agile nei test del Bahrain: idee chiare con la SF-26 che mostra una super affidabilità ed una certa consistenza nello svolgere il programma di lavoro. Siamo in una fase embrionale della stagione e, sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni, va detto che le facce nei box sono molto distese; la vettura migliora dopo ogni sessione e nulla di particolare sembra che preoccupi piloti e tecnici guidati dal team principal Frédéric Vasseur.

Leclerc “aggiusta” il setting della rossa: test importanti sulla gestione dell’ibrido

Charles ha concluso una seconda giornata di test estremamente proficua ieri. In sinergia con la scuderia, il monegasco si è focalizzato sull’handling della SF-26, mantenendo una ragguardevole costanza di rendimento in pista. Tuttavia, specialmente durante la sessione antimeridiana, si sono rese necessarie frequenti soste ai box per consentire ai meccanici di intervenire sulla cinematica delle sospensioni.

L’obiettivo primario consisteva nel reperire il corretto bilanciamento dinamico, necessario a stabilizzare la piattaforma aerodinamica della monoposto italiana. Parallelamente, sono stati condotti approfonditi esami sul comparto ibrido. Sebbene il layout e le temperature di Sakhir non rappresentino le condizioni ideali per i test pre-stagionali, il tracciato si rivela paradigmatico per l’analisi della componente elettrica.

La presenza di quattro segmenti ad alta velocità di percorrenza impone una gestione millimetrica della potenza erogata dal sofisticato MGU-K, che deve essere opportunamente distribuita lungo l’arco della tornata. Il Cavallino Rampante ha profuso notevoli sforzi in questo ambito, ricercando la sintesi ottimale tra la potenza generata dall’unità endotermica e l’energia recuperata dal moto generatore.

Un ulteriore elemento di rilievo concerne la fase di decelerazione, dove Leclerc non sempre ha mostrato una precisione impeccabile; tuttavia va precisato che i paradigmi della frenata hanno subito una mutazione radicale rispetto al 2025. In sintesi, la mole di test effettuati ha permesso di alimentare la curva di apprendimento in maniera concreta e soddisfacente.

Hamilton e la ricerca dell’equilibrio aero-meccanico

La sessione mattutina odierna è stata affidata a Lewis, impegnato in un programma di lavoro estremamente specifico. Inizialmente, i tecnici di Maranello hanno equipaggiato il retrotreno con vistosi rastrelli aerodinamici (aero rakes), strumenti indispensabili per la captazione di dati vitali riguardanti la fenomenologia dei flussi. Dopo uno stint di circa sette tornate, il pilota è rientrato ai box per una nuova fase operativa altamente necessaria.

Ci riferiamo all’applicazione della paraffina (flow-viz) sull’intera sezione destra della vettura, estesa dall’imboccatura del fondo sino al diffusore. Tale procedura consente agli ingegneri di mappare con precisione il comportamento della massa fluida attorno al fondo, macro-componente decisiva. Per il resto della mattinata, il britannico si è dedicato alla ricerca dell’assetto ideale. Analogamente a quanto riscontrato dal compagno di squadra, la SF-26 numero 44 ha mostrato segnali di miglioramento tangibili.

Lo ha fatto inanellando una serie di long run in cui l’equilibrio aero-meccanico è apparso decisamente superiore rispetto alla giornata di mercoledì. Attorno alle ore 12:30, l’attività in pista ha subito una prolungata interruzione. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un problemi di natura tecnica, la sosta è stata causata da un intervento correttivo sul sedile di Hamilton, volto a rimodellare il guscio interno per garantire una posizione di guida conforme alle esigenze del pilota.

Successivamente, lo studio è proseguito con run di durata contenuta, focalizzati principalmente sulle fasi di staccata. Lewis appare ancora attardato rispetto a Charles nella gestione della frenata, ambito in cui il monegasco sembra aver maturato un feeling superiore. Chiudiamo questo aggiornamento con un fatto: tempi, passi gara e telemetrie risultano molto poco attendibili, data la pletora di variabili esogene che inficiano ogni riferimento assoluto: gli stessi tecnici ce lo hanno confermato.

Nel pomeriggio Hamilton ha proseguito i test per nutrire la curva di apprendimento, ricalcando basicamente il lavoro del mattino. In tal senso l’obiettivo della Ferrari è piuttosto chiaro in tal senso: serve priorizzare alcune tematiche per costruire una “big piciture” dell’auto, capace di fornire un quadro importante per intraprendere la via corretta e ottimizzare l’auto. Stesso discorso per gli aggiornamenti. Tutto procede secondo i piani.