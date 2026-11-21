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GettyImages F1, dito medio in pista: Verstappen perde le staffe con Russell

Las Vegas non delude mai quando si parla di spettacolo, e stavolta lo show è arrivato ancora prima delle qualifiche. Nel corso della terza sessione di prove libere Max Verstappen e George Russell si sono ritrovati nel mezzo di un episodio tutt’altro che banale.

Un sorpasso, un tentativo di replica, le ruote che si sfiorano e, a coronare il tutto, un gesto che ha fatto subito il giro dei social. Il dito medio del pilota Red Bull, indirizzato alla Mercedes.

L’ultima sessione di prove libere

Verstappen ha superato Russell alla curva 14 con un sorpasso al limite. Dopo averlo passato frenando bruscamente, ha iniziato a zigzagare per scaldare le gomme. Una manovra normalissima per chi si prepara a un giro lanciato, se non fosse che davanti a lui c’era un avversario che quel giro lo stava iniziando proprio in quel momento.

Qui la scena si accende. Russell ha frenato al suo fianco per evitarlo, ma è stato spinto fuori traiettoria e i due si sono sfiorati le gomme. Sul rettilineo successivo, Verstappen ha affiancato la Mercedes mostrando il dito medio. Su una pista cittadina come quella di Las Vegas, dove le vie di fuga sono ridotte e i muri vicini, certi giochetti non sono esattamente un dettaglio.

Le ragioni del gesto

Che cosa ha spinto Verstappen a reagire così? Lui, in conferenza stampa, ha minimizzato, sostenendo che non fosse successo nulla. Russell, dal canto suo, non ha accettato la versione e ha risposto che non c’erano fraintendimenti e che la dinamica era stata chiara.

Il pilota Mercedes, in zona mista, non ha usato giri di parole. Ha spiegato che il regolamento non vieta di superare un avversario prima di un giro lanciato, ma che farlo significa danneggiare un collega.

E ha aggiunto che Verstappen si comporta così settimana dopo settimana con molti piloti, citando anche il Brasile come precedente, e che prima o poi qualcuno dovrà opporsi a questo atteggiamento. Parole pesanti, che riaccendono una rivalità mai davvero spenta.

I commissari sono intervenuti. A Verstappen è stata inflitta solo un warning, senza penalità in griglia, e Russell ha giudicato la decisione. Il provvedimento è più leggero di quello preso in Messico, dove lui e Liam Lawson avevano ricevuto una penalità di una posizione per uno scontro nelle prove libere.

Inevitabile che la scelta riaccenda il dibattito sull’uniformità dei giudizi, un tema che la Federazione ha già affrontato annunciando l’introduzione di commissari permanenti.

Il Gran Premio di Las Vegas

E adesso? Il warning ha lasciato Verstappen libero di giocarsi le sue carte. Nelle qualifiche, l’olandese è arrivato secondo dietro Kimi Antonelli, che però sarà penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione di alcuni componenti della vettura. Risultato: la pole va a Verstappen, davanti a Russell. Difficile immaginare una griglia più adatta a un finale di questo genere.

Il Gran Premio di domenica sarà quindi condito da un bel po’ di tensione. La gara si correrà alle 5 di notte italiane, per 50 giri su un tracciato di 6,201 chilometri. Con i due rivali in prima fila e quello che è successo nelle libere ancora fresco, qualsiasi sorpasso, frenata o traiettoria potrebbe diventare un caso.

Insomma, a Las Vegas, tra luci e casinò, l’episodio di venerdì sera potrebbe avere strascichi sulla pista. Quello che è certo è che, tra i due, la partita non è ancora chiusa.