Dalla pit lane al podio: un mostruoso Max Verstappen nella leggenda della F1

Max Verstappen

Era scritto in una delle piste più imprevedibili del calendario, ma pochi potevano immaginare una rimonta tanto spettacolare. Max Verstappen, partito dalla pit lane al GP del Brasile 2025, ha tagliato il traguardo al terzo posto. Un risultato tanto meritato quanto esemplare per chi guida una Red Bull Racing. Già il venerdì, le premesse non erano delle migliori, l’olandese aveva ricevuto una penalità per nuova unità propulsiva e, insieme ai problemi di qualifica, si è ritrovato a dover ricostruire una gara partendo da zero. Quando la corsa è iniziata, il quattro volte campione mondiale aveva davanti l’intero schieramento e un solo obiettivo: risalire. E lo ha fatto col suo tipico piglio di chi sa trasformare le difficoltà in opportunità.

Tecnica, strategia e carattere

La pista di Interlagos, nota per i repentini cambi meteorologici e per gli errori che tanti piloti hanno pagato caro, ha messo tutti alla prova. Ma Verstappen, guidato da una combo vincente tra istinto e macchina, ha sfruttato al massimo ogni momento. Quando è scattato il periodo di safety car e poi la bandiera rossa, la sessione di pit stop ha permesso al campione della Red Bull di recuperare posizione su posizione. Man mano che la gara progrediva, Verstappen sembrava aver ingranato una marcia in più: sorpassi incisivi, linee perfette, gestione del traffico e degli pneumatici. Alla bandiera a scacchi, la sua rimonta era completata e solo un ottimo Kimi Antonelli gli ha negato il secondo posto finale. Non una vittoria, ma un podio partendo praticamente da fondo griglia è un’impresa che vale almeno quanto un successo.

Un podio che racconta esperienza e volontà

Verstappen non è nuovo a rimonte epiche, ma questa in Brasile ha un valore particolare. In passato ha già stupito tutti come nel suo primo successo a Interlagos del 2016 o in altre prestazioni in condizioni estreme. Partire dalla pit lane è un’altra storia. La statistica lo conferma, sono rarissime le vittorie o podi partendo da così indietro. Il campione olandese ha dimostrato che la supremazia in pista non è solo questione di vettura. È questione di testa. E quando la testa non basta, la squadra fa la differenza. Simpatico il duetto via radio tra GianPiero Lambiase e Verstappen, “Non avrei mai pensato di dire questo Max, ma dalla pit lane sei ora il leader della gara” ha commentato l’ingegnere al suo pilota che ha risposto: “Non male“. Un risultato finale che ha cancellato i sogni tranquilli altrui e rilanciato le sue ambizioni.

Precedenti illustri

Nella storia della F1, rimonte così importanti hanno assunto valore leggendario. Nel contesto del Brasile, pista che da sempre ama giocare col meteo e con l’imprevisto, sono arrivate imprese memorabili. Verstappen ha aggiunto un tassello, non solo grande velocità ma grande perseveranza. I ritiri altrui, le condizioni mutevoli, lo scrolling del cronometro in avanti, tutto ha creato la cornice perfetta per un risultato che non può essere solo fortuna.

Come non ricordare Michael Schumacher che il 27 agosto 1995, nel GP del Belgio a Spa-Francorchamps, sotto la pioggia e a bordo della Benetton partí dalla 16esima posizione per aver usato la monoposto muletto in qualifica e chiuse primo. Una capacità nel DNA di casa Schumacher perché anche il fratello Ralf a Silverstone il 12 luglio 1998 fece altrettanto. Il tedesco su Jordan partì in fondo alla griglia e concluse sesto a punti. Andando in avanti negli anni, ricordiamo anche la rimonta di Sebastian Vettel che nel 2012 nel GP Abu Dhabi, partito dal fondo della griglia concluse terzo. Infine, ancora più recentemente Lewis Hamilton nel 2018, partito 14esimo nel GP Germania, recuperò fino a vincere quella gara. E lo stesso Verstappen si era già reso protagonista di un’impresa lo scorso anno sempre nel GP Brasile. Dalla parte bassa della griglia riuscì a risalire e vincere la gara davanti a tutti.

Un podio più che meritato

In un weekend complicato, Max Verstappen è risalito dalla pit lane alla zona podio. È la dimostrazione che in F1 il talento puro, supportato da decisioni giuste e da una macchina di alto livello, può ribaltare anche le peggiori premesse. Questo terzo posto è la testimonianza che, nella maratona del mondiale, il campione vero non aspetta la vittoria, la riconquista. Anche se a fine gara lo stesso minimizza commentando: “Non mi aspettavo il podio con una foratura a inizio gara. Risultato incredibile, molto orgoglioso di tutto il team. Non ci arrendiamo mai“. E quando la bandiera a scacchi sventola, lui è lì: sul podio, con il casco alzato, mentre la folla applaude, illuminato dai riflessi arancioni dei suoi tifosi. Perché vincere è una cosa. Risalire dal fondo è un’altra. E Max ci ha dimostrato, ancora una volta, che sa fare molto bene entrambe.

Implicazioni per il campionato

Il podio del Brasile assume valore speciale anche in chiave campionato. Il terzo posto di Max e un doppio DNF per la Ferrari significa che per la prima volta dal GP di Monaco a maggio, Red Bull è tornata al terzo posto nel Campionato Costruttori con 366 punti. Per la precisione 4 in più del Cavallino che è scivolato dal secondo al quarto posto in classifica. Nel mirino ora c’è la Mercedes, seconda con 398 punti, appena 68 punti.