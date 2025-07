Mercedes va in all-in, mentre in Belgio arrivano nuovi aggiornamenti sulla RB21 per aumentare la fiducia dell’olandese nel team

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images L'olandese Max Verstappen, pilota Red Bull che Mercedes sta cercando di prendere

Verstappen sta parlando con Mercedes, ma Red Bull lo vuole trattenere. Di fatto, il licenziamento di Christian Horner è già una grossa mano. Tuttavia, serve altro per blindare il 4 volte campione del mondo di F1 che, a differenza di quanto si possa pensare, non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Per questo, la scuderia di Milton Keynes deve garantire determinati elementi all’olandese.

Wolff, la trattativa necessaria per garantire un futuro vincente al team

Oramai non è più un segreto: Wolff sta facendo di tutto per portare il talento di Hasselt a Brackley. È facile capire il suo interesse verso Max, che al di là di qualsiasi ragionamento sul parco piloti Mercedes, è un valore aggiunto enorme. D’altronde basta pensare che, a bordo della RB21, una vettura ben lontana dalla competitiva di McLaren, nelle prime dodici gare ha conseguito 2 vittorie e 4 pole position.

Senza dimenticare che lo scorso mondiale, nella medesima condizione, si è preso di prepotenza il titolo piloti. Toto è intenzionato ad aprire un nuovo ciclo vincente. Quello fallimentare legato alle wing car dev’essere cancellato. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, sappiamo che i due terzi del board societario non sono soddisfatti. E proprio per questo stanno facendo pressione sull’austriaco.

Ci riferiamo a Ineos e Daimler, che detengono rispettivamente il 33% delle quote azionarie. Il colpo Verstappen garantirebbe molta più sicurezza a Mercedes, che tramite il talento spropositato che possiede potrebbe garantire un surplus di competitività non da poco. George Russell non merita affatto di essere sacrificato. Tutto vero. Ciò malgrado, un’occasione del genere non può essere lasciata andare.

Parcheggiare Antonelli in un’altra scuderia non è cosa buona per due ragioni. La prima riguarda un pensiero del team: Wolff crede che, per far crescere al meglio l’italiano, serva una macchina molto competitiva e una “protezione” che solo lui può offrirgli. Per il resto, il rapporto tra George e Max è troppo deteriorato per proporre una coppia del genere. Ecco perché il britannico è il primo indiziato a saltare se la trattativa dovesse andare in porto.

Cosa serve a Verstappen

Ovviamente c’è chi non è affatto d’accordo con lo scenario appena descritto. Red Bull sta facendo di tutto per trattenere il figlio di Jos, che in questo momento della sua carriera, malgrado di recente sia divenuto padre, continua a essere il solito cannibale assetato di successo. Ma la squadra austriaca non lo sta supportando quanto lui vorrebbe. L’uscita di scena di Newey ha innescato un downgrade enorme nel team.

Tanti collaboratori hanno abbandonato la barca, in quanto si erano resi conto come il futuro fosse piuttosto incerto. Sappiamo che Verstappen vorrebbe restare a Milton Keynes, ma per convincerlo serve una netta inversione di tendenza. La stagione 2025 è andata. Max non ha le armi per lottare contro la super McLaren. Tuttavia, non vuole una seconda parte di stagione arrendevole e, soprattutto, desidera una reazione tecnica efficace.

Una sorta di dimostrazione che il team, sotto la guida tecnica del francese Pierre Waché, è in grado di comprendere i problemi della vettura e risolverli in tempi brevi. Un contesto che ovviamente potrebbe alzare, e non poco, la fiducia dell’olandese verso la sua attuale squadra, intravedendo quella risalita che serve per continuare a credere nel progetto. Red Bull lo sa e sta spingendo parecchio per soddisfare il suo trascinatore.

Ulteriori aggiornamenti per alzare la fiducia di Max

Per il Gran Premio del Belgio, dove la nostra redazione sarà presente direttamente sul campo di gara, la scuderia austriaca ha in programma ulteriori aggiornamenti sulla vettura. L’obiettivo è quello di completare il pacchetto aerodinamico e rendere decisamente più facile la vita a Verstappen. Nell’opera di convincimento c’è pure il licenziamento di Horner che soddisfa una volontà importante.

Anche Marko sta lavorando sulla questione, sfruttando il forte legame che possiede con il campione del mondo in carica. Lui stesso ne ha parlato al Gran Premio di Inghilterra, sottolineando l’importanza di ottemperare a ogni minima richiesta di Max. La guerra tra Red Bull e Mercedes è servita, con Toto Wolff, forte del vantaggio sul propulsore 2026, sempre in prima linea e deciso a restare protagonista sino all’ultimo.