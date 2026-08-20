Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Ufficiale il rinnovo di Verstappen con Red Bull Racing

La storia d’amore tra Max Verstappen e la Red Bull Racing non è destinata a interrompersi e a nulla sono valsi i corteggiamenti di Stroll, sponda Aston Martin, e di Wolff della Mercedes. La squadra con sede a Milton Keynes si terrà stretto il suo fuoriclasse almeno sino al 2030, quando Max avrà celebrato il suo trentaduesimo compleanno. Nonostante le tante critiche mosse alle monoposto e ai nuovi regolamenti F1, la stella di Hasselt ha scelto con intelligenza di estendere il suo sodalizio con la scuderia che lo ha reso una leggenda del Motorsport.

Verstappen, nel campionato 2026, non è ancora riuscito a issarsi sul primo gradino del podio, ma l’obiettivo conclamato è quello di riportare al successo quanto prima la RB. Il 28enne pilota olandese si prenderà la responsabilità di ricostruire un team all’altezza del suo talento, dopo i rapidi exit di Newey, Horner e Marko. Nei prossimi anni Max non potrà nemmeno fare affidamento sulla storica spalla al muretto, l’ingegnere di pista Lambiase, promesso sposo della McLaren. Poco male, un fenomeno in grado di vincere 71 Gran Premi riuscirà a trovare la quadra.

L’annuncio di Verstappen

Max era stato linkato a diverse squadre nel corso della prima parte di stagione. Oltre all’Aston Martin e alla Mercedes, c’erano state anche delle indiscrezioni su un ipotetico scambio con Oscar Piastri, stanco dell’ambiente McLaren e della convivenza con Norris, e di un dopo Hamilton a tinte Rosse. Risulta scontato che l’olandese si sia guardato intorno, ma ha preferito dare fiducia ai nuovi volti di Red Bull. Le voci di un possibile divorzio sono state anche ironicamente sfruttate dal drink team per l’annuncio sui social del rinnovo del campione.

La notizia di un prolungamento di un matrimonio che dura ormai da più di dieci anni è stata accolta con un sorriso dall’olandese. SuperMax ha dichiarato:

“Sono davvero contento! Abbiamo le persone migliori e non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l’obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Continuare questo percorso con lo stesso team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare. Fare questo annuncio prima dell’ultimo Gran Premio a Zandvoort è un momento speciale anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l’ultima gara”.

Pronto alla battaglia

Max ha già vinto in 3 circostanze la sfida di casa, giunta all’ultima edizione. Proverà a festeggiare il rinnovo con stile, sfoderando una prestazione maiuscola a Zandvoort. In una nota la scuderia anglo-austriaca si è detta “immensamente orgogliosa“ di confermare che il driver olandese “continuerà a far parte del team fino alla fine della stagione di Formula 1 del 2030, prolungando una delle collaborazioni più proficue e significative nella storia della F1”.

Dopo il debutto nello junior team Toro Rosso, Max è diventato dal 2016 un simbolo di Red Bull. “Max è diventato molto più di un semplice pilota. È parte integrante della storia, dell’identità e del successo di Oracle Red Bull Racing”, ha chiosato il team nel suo comunicato. Verstappen rappresenta un valore aggiunto e la sua permanenza a Milton Keynes è una ottima notizia anche per l’intero circus.