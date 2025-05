Vip, yacht e la scoperta di Norris: il Gp di Miami e il giro da 350 milioni di dollari

Non ha una storia lunghissima, ma in sole tre edizioni il Gran Premio di Miami ha saputo far parlare di sé. Il circuito ha fatto il suo debutto nel 2022, costruito come temporaneo intono all’Hard Rock Museum. Disputato al Miami International Autodrome, l’evento ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua combinazione di spettacolo ad alto livello e atmosfera glamour.

Tra prime volte e colpi di scena: ecco Lando Norris

Nonostante la sua breve storia, il Gp di Miami ha già regalato episodi memorabili. Nel 2022, Max Verstappen ha conquistato la vittoria inaugurale dopo un duello serrato con Charles Leclerc. Il 2023 ha confermato la superiorità di Red Bull, con Verstappen che ha stabilito anche il record sul giro in gara. L’edizione 2024 ha visto un cambio di scenario con Lando Norris, al volante della McLaren, che ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, approfittando di una safety car strategica e di una gestione impeccabile delle gomme.

Il tracciato, seppur pensato per favorire i sorpassi, ha dato origine a diversi episodi critici. Durante le prove libere del 2022, Esteban Ocon si è schiantato contro le barriere in una zona a protezione limitata, mettendo in luce carenze nella sicurezza. Nel 2023, una collisione multipla alla curva 1 nelle fasi iniziali della gara ha coinvolto tre monoposto e causato l’uscita della safety car. Tali incidenti hanno spinto gli organizzatori a intervenire più volte sulla configurazione della pista e sulle barriere di protezione.

Statistiche principali del GP di Miami

Categoria Pilota Record Giro veloce in gara Max Verstappen 1:29.708 (2023) Giro veloce in qualifica Sergio Perez 1:26.841 (2023) Maggiori Vittorie Max Verstappen) 2 Scuderie vincenti Red Bull 2

Glamour, yacht e star: il dietro le quinte del Gp

Il Gp di Miami è noto non solo per la competizione in pista, ma anche per il suo contorno mondano. L’evento si è rapidamente trasformato in uno dei principali appuntamenti mondiali per celebrità, influencer, sportivi e imprenditori. Tra gli ospiti delle recenti edizioni figurano star del calibro di David Beckham, Tom Brady, Serena Williams, Elon Musk e artisti internazionali come Maluma e Bad Bunny. La zona hospitality offre esperienze esclusive, con yacht finti costruiti a bordo pista, terrazze VIP, pool party e DJ set dal vivo che trasformano il paddock in un vero e proprio festival.

Nel 2024, l’evento ha registrato un nuovo record di ascolti televisivi negli Stati Uniti, con una media di 3,1 milioni di spettatori. L’impatto culturale si estende anche oltre il weekend di gara: il Gp di Miami ha dato vita a eventi paralleli in tutta la città, inclusi concerti, mostre d’arte e collaborazioni con brand di moda e lifestyle.

Un altro aspetto distintivo è la crescente inclusività, come riporta ha riportato il Times: molte figure di spicco nell’organizzazione sono donne, a testimonianza di un cambiamento in atto nel panorama del motorsport. La presenza di iniziative educative e programmi STEM per giovani studenti locali durante il weekend di gara conferma l’intento degli organizzatori di lasciare un’impronta anche sul piano sociale.

Cambiamenti, investimenti e un futuro sempre più spettacolare

Dalla sua introduzione, il circuito ha subito numerosi interventi volti a migliorare la sicurezza e l’esperienza degli spettatori. Le curve 14 e 15 sono state riprofilate per garantire maggior fluidità e spettacolarità, mentre l’area hospitality è stata avvicinata alla pista per aumentare l’interazione tra pubblico ed evento. Alcune vie di fuga sono state riviste per bilanciare sicurezza e visibilità, e si discute la possibilità di introdurre una configurazione alternativa del tracciato per eventi paralleli alla F1.

Dal punto di vista economico, il Gp di Miami rappresenta un fenomeno senza precedenti per l’indotto locale. I prezzi per l’alloggio durante il weekend dell’evento raggiungono cifre da capogiro: camere d’albergo in hotel di lusso toccano i 125.000 dollari, mentre i biglietti VIP possono arrivare fino a 23.000 dollari. Anche i pacchetti hospitality legati alla Formula 1 Experience sono tra i più costosi al mondo. L’indotto complessivo per la città di Miami ha superato i 350 milioni di dollari nel 2024, includendo ristorazione, trasporti, intrattenimento e impiego temporaneo. Le autorità locali e gli sponsor considerano l’evento come un volano fondamentale per il turismo e per la visibilità globale della città.

Albo d’oro del Gp di Miami

Questo l’albo d’oro del Gp di Miami Crypto.com nelle sole tre edizioni corse: