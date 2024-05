Non c'è tempo di tirare il fiato in Formula 1 che arriva già un altro appuntamento prestigioso: nel prossimo week-end verrà il turno del Gran Premio di Monaco

Fonte: Getty Images La Formula 1 prosegue la marcia con il GP di Monaco

La Formula 1 non si ferma e, dopo Imola, riserva nel week-end un altro grande evento quale il GP di Monaco. Appuntamento irrinunciabile della stagione, vedrà favorito, come al solito, Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha chiuso in trionfo pure il fine settimana in terra emiliana, ma con più di qualche brivido.

A differenza del recente passato, quando la sua monoposto pareva di un altro pianeta, in questa occasione l’ha spuntata di poco sul coriaceo Lando Norris, la stessa McLaren vincitrice nella corsa precedente. Sottoposta a un considerevole aggiornamento della scuderia di Woking, la vettura ha confermato le ottime impressioni lasciate. Anche il compagno di team, Oscar Piastri, ha chiuso a testa alta, in quarta posizione, tra le due Ferrari, nell’ordine quelle di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il podio del monegasco è valso, oltretutto, il sorpasso in classifica generale su Sergio Perez. Ora è la freccia rossa a occupare il secondo posto della graduatoria, sebbene a netta distanza dal leader assoluto. Se lo spagnolo ha perso qualcosina rispetto alla partenza bruciante in campionato, le quotazioni dell’enfant prodige sono aumentate e sembra giusta la scelta di confermarlo accanto ad Hamilton in futuro.

Il sette volte campione iridato di F1 indosserà la tuta rossa dal 2025, per un contratto pluriennale non meglio precisato dalle parti in termini di durata. Autore di una delle più belle parentesi nella classe regina del motorsport in Mercedes, gli piacerebbe togliersi qualche altra soddisfazione nella formazione anglo-tedesco prima di concludere l’anno. Suo malgrado, la macchina continua ad accusare un ritardo dai vertici. Non a caso, nemmeno George Russell ha finora maturato dei grossi exploit.

Appuntamento con la storia

Ogni gara fa, però, storia a sé e il GP di Monaco non fa eccezione. Un momento clou del fine settimana sarà costituito dalle qualifiche, ancora più determinanti sull’esito della domenica. Andò così nella scorsa edizione, dove Verstappen la spuntò su Alonso toccando il muro in ben due occasioni nel settore finale. Il fu “Crazy Max” ha un record, l’ennesimo, da scrivere: in caso di pole, stabilirebbe un primato. Attualmente è fermo a otto, un filotto iniziato in quel di Abu Dhabi a fine 2023.

L’intero week-end sarà trasmesso in esclusiva da Sky e da NOW in streaming. Le qualifiche sono in programma per sabato 25 maggio alle ore 16.00, mentre la gara andrà in scena domenica 26 alle 15. Su TV8 la messa in onda avverrà in differita, sempre alle 18.30.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 23 maggio

ore 13.10: F3 – prove libere

ore 15.00: F2 – prove libere

Venerdì 24 maggio

ore 11.05: F3 – Qualifiche Gruppo 1

ore 11.29: F3 – Qualifiche Gruppo 2

ore 13.30: F1 – Prove libere 1

ore 15.10: F2 – Qualifiche Gruppo 1

ore 15.34: F2 – Qualifiche Gruppo 2

ore 17.00: F1 – Prove libere 2

Sabato 25 maggio

ore 10.45: F3 – Sprint

ore 12.30: F1 – Prove libere 3

ore 14.15: F2 – Sprint

ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 26 maggio

ore 08.00: F3 – Featured Race

ore 09.40: F2 – Featured Race

ore 15: F1 – Gara

Gli orari in chiaro su TV8 e Cielo

Sabato 25 maggio

ore 18:30: F1 – Qualifiche (differita su TV8)

Domenica 26 maggio