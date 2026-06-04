Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 GP Monaco 2026: orari TV

Il circus nel weekend arriverà nella località più esclusiva del calendario. Quest’anno il GP di Monaco si terrà a giugno e con le nuove monoposto c’è grande attesa per capire chi riuscirà ad avere la meglio tra le tortuose stradine del Principato. La Mercedes ha vinto tutte le sfide domenicali disputate sin qui in stagione, ma in teoria non dovrebbe vantare telaisticamente la monoposto migliore del lotto.

Kimi Antonelli proverà a prolungare la sua striscia di vittorie, dopo 4 P1 di fila, mentre George Russell sembra già spalle al muro. L’italiano attualmente gode del maggior vantaggio sul secondo della storia della massima categoria del Motorsport dopo 5 gare, con 43 lunghezze di vantaggio sul teammate. Il padrone di casa, Charles Leclerc, accusa già un gap di 56 punti dal numero 12 della Mercedes.

Fresco di rinnovo il monegasco vorrà festeggiare con un grande risultato. Nella scorsa annata Charles concluse al secondo posto, alle spalle di Lando Norris, mentre nel 2024 si aggiudicò la vittoria. La Ferrari SF-26 potrebbe essere la monoposto favorita in ottica gara, qualora riuscisse a partire davanti. La McLaren, dopo i problemi accusati in Canada, dovrà ritrovare competitività con Lando Norris ma soprattutto con Oscar Piastri, sempre più in difficoltà.

Format tradizionale

Dopo due tappe in cui si sono corse le Sprint Race, si torna alla formula standard: tre turni di libere, qualifiche e gara domenicale, con l’evento clou che rimane la qualifica. A Monaco è il momento più atteso perché da anni risulta quasi impossibile tentare i sorpassi in gara. Con le vetture di quest’anno probabilmente vedremo una sfida più movimentata sull’angusto tracciato monegasco, tuttavia chi partirà dalla pole position avrà la grande chance di guidare il gruppo senza nemmeno l’obbligo di una doppia sosta come lo scorso anno.

Il tracciato non ha bisogno di presentazioni: curve lente, rettilinei pochi quasi inesistenti e pericolosi muretti che non perdonano. Non esiste circuito migliore per Ferrari e McLaren per spezzare il ruolino vittorioso di Mercedes, cominciato con il successo di George Russell in Australia e proseguito dai 4 trionfi di fila di Kimi Antonelli.

Marco Antonelli, padre nonché boss del team AKM Motorsport, ha parlato della crescita del figlio nel mondo della F1, sostenendo come il pilota numero 12 del team della Stella a tre punte abbia ancora necessità di tempo per crescere. Il padre di Kimi ha dichiarato:

“Kimi sta andando bene, anche oltre le aspettative. Penso debba ancora crescere: in un anno di Formula 1 non puoi imparare quello che hanno imparato gli altri piloti, i suoi rivali, in sei, otto o dieci anni. Personalmente ritengo abbia ancora molto da imparare e penso che lo possa fare solo nei prossimi anni. Gli servirà del tempo, è normale. Penso che sarà davvero pronto tra qualche anno”.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il GP del Monaco verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le qualifiche e il Gran Premio. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 5 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 6 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita su TV8 alle ore 19:00)

Domenica 7 giugno