Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Debutto sfortunato di Kimi Antonelli

Il pilota italiano di F1, Kimi Antonelli, è atteso a una seconda annata di grande profilo nel circus. Purtroppo la prima sgasata a bordo della sua Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition non è andata come nelle attese. In base alle prime ricostruzioni emerse non è ancora chiaro se al volante di questa supercar vi fosse il bolognese al momento dell’impatto. L’auto era stata ritirata a inizio febbraio e ha subito grossi danni dopo aver picchiato un muro di contenimento, ma l’unica certezza è che Kimi Antonelli è illeso.

Solo un brutto spavento a pochi giorni dalla prima sessione di test invernali in Bahrain. La supercar di Antonelli è stata l’unica coinvolta nel sinistro. Il giovane sarà in pista per i test in programma da domani a venerdì, al volante della monoposto W17 nella sessione pomeridiana, poi dal 18 al 20 febbraio sempre a Sakhir ci sarà la seconda e ultima sessione prima dello start ufficiale della stagione, che avrà luogo in Australia, sul tracciato di Albert Park di Melbourne, dal 6 all’8 marzo.

La nota della Mercedes

La Casa di Stoccarda ha emesso in comunicato in seguito al crash che ha coinvolto Antonelli. La supercar cui viaggiava il driver si è schiantata contro un muro di contenimento posto lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine. Non ci sono stati feriti e la Mercedes ha diffuso il seguente messaggio:

“Possiamo confermare che Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale sabato sera vicino alla sua abitazione a San Marino. La polizia è intervenuta sul posto dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato danni, Kimi è rimasto completamente illeso”.

Debutto sfortunato

A poche settimane dallo spegnimento dei semafori della stagione di F1, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi si è preso un piccolo spavento. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata dal pilota. La Mercedes-AMG GT 63 era stata ritirata pochi giorni fa con tanto di annuncio ufficiale pubblicato dalla Casa di Stoccarda. In ogni caso il miglior rookie della passata stagione è abituato a gestire gli impatti. In strada le sensazioni e i pericoli sono diversi dalla pista, ma per fortuna non è accaduto nulla di grave.

Si tratta di una evoluzione elaborata e numerata della GT 63, che già vanta un 4.0 V8 capace di sprigionare una potenza massima di 585 CV, con una coppia motrice che può arrivare a 800 Nm. A bordo di certi bolidi basta veramente poco per combinare un disastro. A Kimi di certo non manca l’esperienza, gareggiando tra i migliori 19 piloti al mondo. Nel 2026 il bolognese dovrà superarsi in pista, tenendo testa a George Russell e ai competitor più accreditati per il titolo. L’erede di Lewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati in Canada, Brasile e Stati Uniti, agguantando i primi podi nella massima categoria del Motorsport. Nella seconda annata in Formula 1 dovrà provare a vincere dei Gran Premi e lottare stabilmente per le prime tre posizioni, Mercedes permettendo.