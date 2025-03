Giovane talento franco-algerino del Red Bull Junior Team, in Formula 1 dopo i successi in F3 e F2, è uno dei rookie della stagione 2025 da tenere d'occhio

La Formula 1 è sempre alla ricerca di nuovi piloti e tra i nomi emergenti c’è anche quello di Isack Hadjar, giovane pilota francese di origini algerine, attualmente parte del Red Bull Junior Team. Hadjar ha già mostrato il suo talento nelle categorie propedeutiche, conquistando successi e attirando l’attenzione della massima categoria.

Nato il 28 settembre 2004 a Parigi, al suo primo mondiale in Formula 1, proverà a dimostrare tutto il suo potenziale lungo l’arco di tutta la lunga stagione 2025. Che sia in questa o nella prossima stagione, il suo nome è già nell’elenco di quelli da tenere d’occhio per il futuro del motorsport.

Karting e primi passi nelle monoposto

Come molti giovani piloti, anche Hadjar ha iniziato la sua carriera nel karting, ottenendo ottimi risultati nelle competizioni francesi e internazionali. I suoi successi gli hanno permesso di fare il salto nelle monoposto nel 2019, debuttando nella F4 francese con il team Evans GP. Per lui vittoria al debutto a Spa-Francorchamps e settimo posto finale in classifica.

Già nel suo primo anno di gare su monoposto aveva impressionato, chiudendo la stagione con diverse vittorie e podi. Nel 2021, il suo talento lo ha portato a competere nella Formula Regional European Championship (FREC), dove ha continuato a crescere, battendosi con alcuni dei migliori giovani piloti del mondo.

L’approdo nella Formula 3

Nel 2022, Isack Hadjar ha fatto il salto in Formula 3, firmando con il team Hitech Grand Prix. La sua stagione è stata da subito molto competitiva, ha vinto al debutto in Bahrain e ha lottato costantemente per le prime posizioni, chiudendo il campionato al quinto posto con tre vittorie all’attivo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il suo nome ha iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori della Formula 1. La Red Bull, nota per il suo programma giovani, lo ha inserito nel Red Bull Junior Team, fucina di piloti della scuderia di Milton Keynes.

Formula 2 e oltre

Nel 2023, Hadjar è stato promosso in Formula 2, ancora con il team Hitech. La F2 è per tutti i giovani piloti ambizioni, il vero banco di prova per aspirare alla Formula 1. Anche in questa categoria il francese ha dovuto affrontare un livello di competizione altissimo. Dopo un inizio di stagione complicato, ha dimostrato una crescita costante, adattandosi rapidamente alla vettura più potente e complessa rispetto alla F3. Nello stesso anno fa il suo debutto in Formula 1 nelle prove libere durante il GP di Città del Messico con la Scuderia AlphaTauri.

Nel 2024, con l’esperienza maturata, Hadjar è diventato uno dei protagonisti della stagione, collezionando podi e vittorie cruciali per la sua crescita. Nello specifico quattro vittorie e otto podi, combattendo fino all’ultima gara per il titolo di campione. Momenti eccezionali di una stagione che ha consolidato il suo posto come uno dei piloti più promettenti. Con il sostegno della Red Bull, il suo obiettivo era già più che definito, arrivare in Formula 1 il prima possibile. Sempre nello stesso anno aveva conquistato il ruolo di pilota di riserva sia per Red Bull Racing che per Visa Cash App RB.

Stile di guida

Isack Hadjar è un pilota aggressivo, dotato di un grande istinto nei duelli ruota a ruota e di una notevole capacità di adattamento alle condizioni della pista. Una delle sue qualità principali è l’abilità nel gestire la vettura anche in situazioni difficili, come dimostrato in diverse gare nelle serie minori, in cui ha recuperato posizioni con sorpassi spettacolari.

Dal punto di vista tecnico, Hadjar è molto forte nei settori veloci, dove riesce a sfruttare al massimo l’aerodinamica della monoposto. La sua capacità di lettura della gara e la gestione delle gomme sono in costante miglioramento, segno che sta maturando rapidamente. Red Bull ha riconosciuto in lui un potenziale simile a quello di piloti come Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, anch’essi passati dal vivaio della scuderia.

Curiosità



Dalle news in rete, la sua passione per le corse è stata influenzata principalmente dal padre ma soprattutto dalla visione del film “Cars”. Hadjar ha sempre dichiarato che i suoi idoli sono Ayrton Senna e Lewis Hamilton come pure di ispirarsi a Fernando Alonso, per la sua aggressività e determinazione in pista. Nelle categorie minori ha sempre dimostrato una grande sicurezza in se stesso, affermando di voler competere in Formula 1 con l’obiettivo di ambire alle posizioni di vertice della griglia.

L’esordio in F1 non è stato dei migliori, nonostante si era qualificato come miglior rookie in undicesima posizione. La sua gara è terminata durante il giro di formazione perdendo il controllo della sua monoposto alla curva 1 e finendo contro il muro. Con il suo ingresso nel circus, la griglia di partenza della Formula 1 2025 ha per la prima volta, tre piloti francesi, lui insieme a Pierre Gasly ed Esteban Ocon.



Dicono di lui

“Siamo entusiasti di avere Isack con noi il prossimo anno, portando una nuova e fresca dinamica al team insieme a Yuki nel 2025. Il suo viaggio in Formula 1 è stato a dir poco eccezionale, ha mostrato una crescita notevole, con una serie di risultati impressionanti nei ranghi junior a monoposto“, il commento di Laurent Mekies, Presidente del team Visa Cash App Racing Bulls (VCARB). dopo aver accolto i pareri favorevoli di Helmut Marko e Christian Horner.

Obiettivi

Con il supporto di Red Bull, la sua prima stagione da rookie potrebbe essere più soddisfacente di quanto si pensi. Attualmente, il team Visa Cash App RB (ex AlphaTauri) è la porta d’ingresso naturale per i talenti Red Bull, e durante la stagione 2025 potrebbe togliersi più di qualche soddisfazione. Essendo un debuttante, sa che dovrà assimilare molte informazioni velocemente, migliorando il suo stile di guida e comprendendo meglio la gestione delle gomme e delle strategie di gara.

Se continuerà a dimostrare il suo valore, il suo futuro in F1 sembra già scritto. Con un talento tutto da esprimere, Isack Hadjar è destinato a far parlare di sé nei prossimi anni. Il francese è molto motivato e ha già dichiarato di essere pronto a lavorare duramente per sfruttare questa grande opportunità. Le lacrime dopo il GP d’Australia, nella gara inaugurale del 2025, sono la dimostrazione di quanto voglia ottenere il massimo.