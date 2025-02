Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Jorge Martin, altro infortunio: quante gare salta

La nuova avventura di Jorge Martin in MotoGP sembra essere cominciata decisamente con il piede sbagliato. Il pilota spagnolo, infatti, quest’anno si apprestava a vivere la sua prima stagione da rider ufficiale dell’Aprilia, ma sinora non ha trovato pace. Solo un paio di settimane fa era stato protagonista di un terribile incidente durante i test di Sepang, che gli avevano procurato una frattura scomposta della testa del quinto metacarpo della mano destra e la frattura del terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro.

A causa di tutto ciò era stato costretto a sottoporsi in Spagna ad un’operazione chirurgica per ridurre le fratture e accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo dichiarato era quello di rientrare giusto in tempo per il primo GP dell’anno in Thailandia il prossimo 2 marzo. Naturalmente in questi giorni l’ex Pramac si stava allenando per provare ad essere in piena forma in vista del rientro, ma a quanto pare non potrà essere delle partita.

Nuovo infortunio

Secondo quanto riportato dai colleghi di Motorsport.com, Martin ha subito un nuovo infortunio nelle scorse ore. Lo spagnolo, infatti, si stava allenando con una moto da supermotard nel circuito di Menàrguens, a 130 km da Andorra, quando si è nuovamente fatto male. Nello specifico avrebbe riportato una frattura scomposta del radio distale sinistro, una frattura dello scafoide carpale sinistro e una frattura dell’osso piramidale sinistro nella mano. A queste va poi aggiunta anche una frattura non scomposta del calcagno sinistro. Insomma un quadro clinico decisamente poco incoraggiante.

Nella giornata di martedì il pilota dell’Aprilia si sottoporrà nuovamente ad un intervento chirurgico alla mano sinistra, che è quella più martoriata. Per il momento non si conoscono ancora i tempi di recupero né tantomeno Aprilia ha fatto sapere se al suo posto schiererà il collaudatore Lorenzo Savadori. Quello che appare chiaro però è che per Martin la stagione è già in salita.

Cosa accadrà adesso

Sicuramente non sarà in pista in Thailandia il 2 marzo e sarà difficile vederlo anche in Argentina il 16. Più probabile un suo rientro nel GP delle Americhe il 30 marzo. A prescindere da tutto però peserà come un macigno questo infortunio in questo momento così delicato della stagione. Martin, infatti, non potrà sviluppare la nuova moto e soprattutto sarà costretto a prendere confidenza con la RS-GP 2025 direttamente durante le gare.

A questo punto sembra sempre più spianata la strada della Ducati. Proprio la Casa di Noale, infatti, sembrava essere l’avversaria più credibile per il marchio di Borgo Panigale che potrà contare su due punte di altissimo profilo come Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L’Aprilia, invece, dovrà affidarsi al solo Marco Bezzecchi, che pure ha già dimostrato di potersi giocare qualcosa di importante in MotoGP.

Jorge Martin a questo punto dovrà ricominciare con il suo percorso di recupero. Una volta completato dovrà sottoporsi ad una visita medica dal direttore medico della MotoGP Angel Charte che autorizzerà o meno lo spagnolo a scendere in pista. In questi anni abbiamo visto dei recuperi lampo da parte dei piloti, ma è probabile che l’iberico questa volta scelga la strada della prudenza onde evitare di rovinarsi completamente questa stagione.