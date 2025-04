Dieci anni fa iniziava un percorso sportivo ricco di successi, come quello della Lamborghini Huracán GT3, un'auto dal palmarès unico nel suo genere

Il 12 aprile di dieci anni fa, il circuito di Monza, universalmente riconosciuto come il Tempio della Velocità, fu teatro di un evento che avrebbe segnato indelebilmente la storia del motorsport e di Lamborghini Squadra Corse. In quella memorabile giornata, l’equipaggio del Grasser Racing Team, composto dall’italiano Fabio Babini, dall’olandese Jeroen Mul e dall’americano Andrew Palmer, portò al debutto una vettura destinata a diventare una vera e propria leggenda: la Lamborghini Huracán GT3, conquistando una vittoria storica fin dalla sua prima apparizione in pista.

Un’auto che ha lasciato il segno

Quel successo inaugurale non rappresentò solamente un trionfo sportivo, ma infuse in Lamborghini Squadra Corse una profonda fiducia nel potenziale del proprio prodotto. Fu la scintilla che diede il via a un ciclo di sviluppo continuo, mirato a perfezionare costantemente le prestazioni e l’affidabilità della vettura. Questa evoluzione si concretizzò attraverso il lancio di due significativi kit di aggiornamento: la versione EVO nel 2019 e successivamente la EVO2 all’inizio del 2023.

La Huracán GT3 EVO raccolse immediatamente un’eredità di successi, culminando in un’annata straordinaria nel 2019, quando i piloti ufficiali Andrea Caldarelli e Marco Mapelli conquistarono tutti e tre i titoli del GT World Challenge Europe: Sprint, Endurance e assoluto. Questo dominio testimoniò l’efficacia degli aggiornamenti apportati alla vettura e la sua competitività ai massimi livelli delle competizioni GT.

Anche la Huracán GT3 EVO2 dimostrò fin dal suo debutto a Monza nel 2023 di essere all’altezza delle aspettative, concludendo al terzo posto la gara inaugurale della stagione del GT World Challenge Europe. Questo risultato confermò la validità del lavoro di sviluppo e la continua competitività della piattaforma Huracán GT3.

Un momento storico

Ma torniamo a quel caldo fine settimana di aprile del 2015 a Monza, dove tutto ebbe inizio. La Lamborghini numero 19 del team austriaco guidato da Gottfried Grasser si distinse fin dalle qualifiche, ottenendo un impressionante terzo tempo assoluto su un totale di 58 vetture, con Fabio Babini particolarmente veloce nel secondo turno. Partita dalla seconda fila, la Huracán GT3 rimontò rapidamente posizioni, issandosi al secondo posto dopo soli sei giri e balzando al comando al 18° giro, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi, nonostante una safety car avesse azzerato il suo vantaggio a soli 50 minuti dalla fine della gara.

Il primo modello della Huracán GT3 nacque dalla sinergia tra il Lamborghini Centro Stile e la preziosa collaborazione di Dallara. Questa partnership diede vita a una vettura caratterizzata da una struttura ibrida di alluminio e carbonio, con un peso contenuto di 1230 kg e una ripartizione dei pesi che vedeva il 42% del carico sull’anteriore. Ad equipaggiare la vettura era un cambio sequenziale a sei rapporti e un propulsore V10 a iniezione diretta, derivato dalla versione stradale, in grado di erogare una potenza di 570 CV, con una trazione rigorosamente posteriore. Era, dunque, una vettura concepita specificamente per le competizioni.

Una carriera gloriosa

Nel corso della sua brillante carriera, la Huracán GT3 ha calcato i palcoscenici dei campionati di maggiore prestigio a livello mondiale, collezionando un palmarès impressionante che include un totale di 187 vittorie e 96 titoli. Tra i suoi successi più iconici spiccano le tre vittorie consecutive nella leggendaria 24 Ore di Daytona e le due affermazioni nella sfiancante 12 Ore di Sebring. Un ulteriore sigillo sulla sua competitività è arrivato nel 2024, quando la Huracán GT3 in versione EVO2 ha riportato un marchio italiano al successo nel DTM dopo ben 31 anni, grazie alla magistrale guida del pilota ufficiale Mirko Bortolotti.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha sottolineato l’importanza di questo modello nella storia del motorsport per la casa di Sant’Agata Bolognese: “L’esordio vittorioso della Huracán GT3 a Monza nel 2015 ha segnato un momento storico per Lamborghini, l’inizio di un capitolo straordinario del nostro viaggio nel motorsport. Quel progetto ci ha regalato un’incredibile soddisfazione, sia in termini di successo sportivo che commerciale“.

Winkelmann ha inoltre proiettato lo sguardo verso il futuro, annunciando che “con la nuova Temerario GT3, che sveleremo ufficialmente questa estate, puntiamo a portare avanti quella stessa eredità e a spingerci ancora oltre, guidati dalla medesima ambizione, passione e visione che ci definiscono“. Il debutto della Temerario GT3 è previsto per il 2026, segnando la fine di un’epoca gloriosa per la Huracán GT3, ma anche l’inizio di una nuova entusiasmante fase per Lamborghini nel mondo delle competizioni.