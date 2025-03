Fonte: ANSA Norris è tra i piloti più veloci della F1 e ha dimostrato di poter migliorare costantemente massimizando le prestazioni della sua McLaren

Nella nuova generazione di piloti di Formula 1, uno dei nomi più brillanti del momento è senza dubbio quello di Lando Norris. Talento cristallino e personalità solare, il britannico è diventato un punto di riferimento per la McLaren e per gli appassionati di motorsport in tutto il mondo. Ma chi è realmente Lando Norris? Scopriamo la sua biografia, la sua carriera e alcune curiosità che lo rendono uno dei piloti più amati del circus.

Dagli inizi ai primi successi

Nato il 13 novembre 1999 a Bristol, nel Regno Unito, da una famiglia benestante, Lando dimostra una grande passione per il motorsport, ispirato dal mondo della Formula 1 e dai suoi protagonisti. A soli sette anni inizia la sua avventura nei kart, mostrando subito un talento fuori dal comune. Nel 2013 vince il prestigioso KFJ Super Cup, un trampolino di lancio per i giovani piloti. Nel 2014 conquista il titolo mondiale nella categoria KF e diventa il pilota più giovane della storia a ottenere questo risultato.

Dopo aver brillato nei kart, fa il salto nelle monoposto nel 2015, partecipando alla MSA Formula Championship, dove ottiene il titolo con otto vittorie. Nel 2016 prosegue la sua crescita vincendo la Formula Renault 2.0 e la Toyota Racing Series, confermando il suo status di giovane promessa. Nel 2017 approda in Formula 3 Europea con il team Carlin, e ancora una volta non delude le aspettative. Domina infatti quella stagione e si laurea campione, battendo tutti i rivali.

L’ingresso in McLaren

Nel 2018 Norris approda in Formula 2 con il team Carlin. Nella sua stagione d’esordio ottiene una vittoria e sette podi, chiudendo al secondo posto dietro a George Russell. Questo risultato gli vale la chiamata della McLaren, che lo ingaggia come pilota titolare per la stagione 2019 di Formula 1, al fianco dello spagnolo Carlos Sainz.

Il debutto in Formula 1 nel GP d’Australia 2019, dove si qualifica ottavo e termina la gara in dodicesima posizione. Durante la stagione dimostra velocità e maturità, conquistando il suo primo sesto posto in Bahrain. Conclude il campionato all’undicesimo posto con 49 punti. Nel 2020, in un campionato segnato dalla pandemia, Norris ottiene il suo primo podio in carriera nel GP d’Austria, arrivando terzo dopo una gara straordinaria. Chiude la stagione in nona posizione con 97 punti, consolidandosi come una delle giovani stelle della categoria.

La consacrazione e la prima pole position

Il 2021 è un anno fondamentale per Norris. Con la McLaren MCL35, si dimostra competitivo e costante, conquistando quattro podi e una splendida pole position nel GP di Russia, la prima della sua carriera. In quella gara, sfiora anche la vittoria, ma una scelta strategica sbagliata sul cambio gomme sotto la pioggia gli costa il successo. Conclude la stagione al sesto posto con 160 punti, battendo il compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Nel 2022 la McLaren fatica a competere con i top team, ma Norris continua a brillare. Conquista un altro podio a Imola e chiude la stagione al settimo posto, dimostrandosi il migliore tra i piloti non appartenenti a Red Bull, Ferrari e Mercedes. Nel 2023, nonostante un inizio difficile, la McLaren cresce e Norris conquista diversi podi, confermando di essere pronto per lottare per le posizioni di vertice.

Il suo talento è ormai una certezza e in molti lo vedono come futuro campione del mondo. Nel 2024 sfiora l’impresa creando più di qualche problema a Max Verstappen e dando vita a un emozionante duello a distanza anche con Charles Leclerc. Il britannico è stato fondamentale nella conquista del Mondiale Costruttori 2024 da parte della McLaren.

Stile di guida

Lo stile di guida di Lando Norris è un mix di precisione, aggressività controllata e grande sensibilità nella gestione della vettura. Con i suoi 177 cm di altezza e 68 kg di peso, è noto per la capacità di mantenere una traiettoria pulita e precisa, con un’ottima gestione della dinamica della vettura, diventa molto efficace nei tratti veloci e tecnici, grazie a un controllo del volante estremamente fluido. Questa caratteristica gli consente di ottimizzare l’aderenza e di ridurre il consumo delle gomme.

Allo stesso modo, il britannico sa essere molto aggressivo nei duelli ruota a ruota. Difende la posizione con grande intelligenza, costringendo spesso gli avversari a traiettorie svantaggiose. Quando attacca, cerca di sfruttare al massimo i punti di frenata tardiva senza compromettere la stabilità dell’auto. Preferisce una vettura con un buon anteriore, che gli permetta di inserire la monoposto rapidamente in curva senza perdere grip. Questo gli consente di essere veloce nelle curve medio-veloci, un aspetto fondamentale per le piste più tecniche.

Curiosità

Oltre alla Formula 1, Norris è un grande appassionato di simulazioni di guida e partecipa spesso a gare virtuali con il suo team Quadrant, una realtà esport da lui fondata. Un pilota anche definito “social” con milioni di follower su Instagram e Twitch. Lando è uno dei piloti più seguiti e amati grazie al suo spirito ironico e alla sua genuinità. Non è invece ironico quando afferma che nel futuro si vedrenne in Ferrari.

Nelle sue sei stagioni in McLaren, Lando ha all’attivo già 128 GP, il quarto pilota nella storia della McLaren. Per la prima volta nella sua carriera in F1, la stagione 2025 lo considera come uno dei favoriti per il titolo Piloti. Lo pensa anche Zak Brown che pochi giorni fa ha dichiarato alla stampa: “Il sogno è quello di vincere gare e un campionato del mondo insieme, e penso che Lando sia tutto per raggiungere questo obiettivo con noi“. Red Bull Ring e Spa-Francorchamps sono due dei suoi circuiti preferiti.

Infine, la passione per il ciclismo e per allenarsi, Norris dedica molto tempo al ciclismo, disciplina che lo aiuta a migliorare resistenza e concentrazione.

Obiettivo titolo mondiale

Lando Norris ha dimostrato nella stagione 2024, di avere tutte le qualità per diventare campione del mondo. Con il suo talento, la sua dedizione e la sua capacità di adattarsi a ogni situazione, è destinato a essere uno dei protagonisti della Formula 1 nei prossimi anni.

McLaren sta lavorando per dargli una monoposto competitiva e lui è pronto a cogliere ogni opportunità. Il sogno del titolo mondiale potrebbe non essere così lontano. Sarà solo questione di tempo prima che il nome di Norris sia scritto nell’albo d’oro della Formula 1?