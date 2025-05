Fonte: Getty Images Un nuovo progetto per Leclerc

Charles Leclerc ha appena iniziato la sua settima stagione alla guida di una monoposto Ferrari (l’ottava in Formula 1) con cui ha conquistato otto vittorie e anche un secondo posto in classifica, nel 2022. Il legame tra il pilota e la Casa di Maranello è sempre più stretto. In attesa di nuovi successi in pista, per ora con la stagione corrente è arrivato solo un terzo posto, Leclerc e Ferrari stanno lavorando anche a progetti non legati al mondo delle corse. Sta per essere presentata, infatti, una nuova iniziativa che andrà a confermare lo stretto legame esistente tra il pilota e la scuderia anche fuori dalla pista. Andiamo a scoprire i dettagli.

Una collezione in edizione limitata

Il nuovo progetto che unisce Ferrari e Leclerc anche fuori dalla pista riguarda la moda e, in particolare, una stretta collaborazione tra il pilota e Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Style. Si tratta di una capsule collection in edizione limitata che andrà a coniugare la dinamicità tipica dei piloti di Formula 1 con l’eleganza e la ricercatezza del brand Ferrari.

La nuova collezione sarà svelata il prossimo 21 maggio, nel corso di un evento che anticiperà il GP di Monaco, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per la Formula 1, oltre che Gran Premio di casa di Leclerc. La gara nel Principato, quest’anno, è programmata per domenica 25 maggio. Si tratterà di un appuntamento molto importante per il pilota della scuderia di Maranello.

Lo scorso anno, infatti, Leclerc ha ottenuto la sua prima vittoria nel GP di Monaco e proverà a fare il bis, in modo da poter dare anche una maggior ribalta mediatica alla nuova collezione, destinata ad attirare, inevitabilmente, le attenzioni da parte degli appassionati del mondo della Formula 1 e dei tantissimi tifosi di Ferrari, sparsi in tutto il mondo.

Nel frattempo, Leclerc si sta dimostrando più veloce di Hamilton con la monoposto di Maranello e può guardare con fiducia alle prossime gare primaverili, con l’obiettivo di accumulare punti e, soprattutto, di conquistare nuove vittorie, andando, nel frattempo, a portare avanti la sua carriera da imprenditore e influencer.

Sempre più imprenditore

Leclerc sta esplorando nuove strade e non è più solo un pilota di Formula 1. Oltre a essere diventato un’icona nel mondo delle corse, infatti, il monegasco sta portando avanti tanti progetti collaterali, come conferma la nuova capsule collection realizzata in collaborazione con Ferrari. Tra le iniziative già realizzate troviamo la collezione di gioielli con AMP Monaco oltre alla linea di cuffie di lusso realizzata in collaborazione con Bang & Olufsen. Il pilota ha avviato anche collaborazioni con Riva Yachts e ha investito nella piattaforma Chrono24. Da segnalare anche il lancio di LEC, la linea di gelati lanciata insieme agli amici Federico Grom e Guido Martinetti e di “Leclerc’s”, piano bar dedicato al pilota dal brand di Scotch whisky Chivas Regal.