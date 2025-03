Fonte: Ferrari Media Centre Con sette titoli mondiali all’attivo in F1, Lewis Hamilton è diventato il volto iconico della categoria regina del motorsport. Secondo le statistiche è il pilota più vincente della storia della categoria - Photo Antonin Vincent / DPPI

Impossibile non associare il nome di Lewis Hamilton alla storia della Formula 1 moderna. Quella del pilota britannico è una delle carriere più straordinarie di sempre. Con sette titoli mondiali all’attivo, Hamilton è diventato il volto iconico della categoria regina del motorsport. Un professionista che ha saputo unire talento, determinazione e impegno sociale dentro e fuori dalle piste.

Età, altezza e primi passi nel motorsport

Lewis Hamilton nasce il 7 gennaio 1985 a Stevenage, una cittadina dell’Hertfordshire, in Inghilterra. Attualmente ha 40 anni e, con un’altezza di 1,74 m e un peso che si aggira intorno ai 73 kg, ha sempre dimostrato un fisico atletico e agile, perfetto per le caratteristiche della Formula 1.

La sua passione per le corse inizia molto presto e a soli 8 anni si cimenta nel karting, dimostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Nel 1998, a soli 13 anni, viene notato dalla McLaren che decide di inserirlo nel loro programma giovani, un evento che segna l’inizio del suo incredibile percorso verso il successo.

Dalle categorie minori al primo titolo mondiale F1

Dopo il karting, Hamilton scala rapidamente le categorie propedeutiche alla Formula 1. Vince il campionato britannico di Formula Renault nel 2003, poi trionfa nella Formula 3 Euro Series nel 2005 e nella GP2, l’attuale Formula 2, nel 2006 con il team ART Grand Prix. Questi risultati gli valgono l’attenzione della McLaren, che decide di promuoverlo in Formula 1 per la stagione 2007 al fianco del campione del mondo in carica, Fernando Alonso.

L’esordio di Hamilton in Formula 1 nel 2007 è uno dei più impressionanti della storia. Chiude la stagione da rookie al secondo posto, a un solo punto dal titolo, mettendo subito in mostra un talento straordinario e una maturità da veterano. L’anno successivo, nel 2008, conquista il suo primo titolo mondiale al termine di un’epica stagione, culminata con l’indimenticabile sorpasso su Timo Glock all’ultima curva del GP del Brasile, che gli consegna il primo Campionato del Mondo ai danni di Felipe Massa.

Il passaggio in Mercedes e il dominio assoluto

Dopo anni di alti e bassi con la McLaren, nel 2013 Hamilton compie una delle scelte più coraggiose della sua carriera, passando alla Mercedes. All’epoca la decisione viene vista come rischiosa, ma il tempo ha dimostrato che si fu una mossa geniale. Dal 2014, con l’introduzione dei motori ibridi, la Mercedes diventa il team da battere e Hamilton inizia una striscia di successi senza precedenti.

Dal 2014 al 2020, Hamilton conquista sei titoli mondiali (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), portando il suo totale a sette, eguagliando il record di Michael Schumacher. In questi anni domina la scena con prestazioni incredibili, mettendo in bacheca decine di vittorie e pole position.

I numeri di Hamilton parlano chiaro: oltre 100 vittorie in carriera, più di 100 pole position e un record di podi. Nessuno nella storia della Formula 1 ha mai raggiunto certi traguardi con tanta costanza e longevità. Secondo le statistiche è il pilota più vincente della storia della categoria.

L’approdo in Ferrari

Dopo 11 anni al Mercedes-AMG Petronas F1 Team, un nuovo capitolo della sua carriera sportiva. All’inizio del 2024 l’annuncio a sorpresa del passaggio alla Scuderia Ferrari per la stagione 2025. Oggi, indossa quel rosso tanto sognato da ragazzo, quello che vedeva addosso al suo idolo Schumacher e quello con cui giocava ai videogames. “Una sfida enorme” come affermato ai media nelle interviste che anticipavano l’arrivo a Maranello. Lewis Hamilton alla Ferrari non è solo una scommessa sportiva ma anche una mossa strategica a lungo termine. Si notano già un grande impatto mediatico e un’importante spinta motivazionale senza contare un nuovo interesse globale verso la Scuderia.

Uno stile di guida inconfondibile

Hamilton è noto per la sua capacità di adattamento alle condizioni di gara, il suo stile aggressivo allo stesso tempo pulito e la sua gestione impeccabile delle gomme e delle strategie. L’abilità nel giro secco lo rende un maestro delle qualifiche, mentre in gara è capace di esprimere un ritmo impressionante e un’intelligenza tattica senza pari. Come affermato in diverse interviste, Silverston, la pista di casa, è il suo circuito preferito. Tra gli altri anche Interlagos in Brasile e Spa-Francorchamps in Belgio.

Oltre la pista: l’impegno sociale e le battaglie per i diritti

Hamilton non è solo un campione di Formula 1, ma anche un attivista impegnato su più fronti. Ha portato avanti battaglie per la diversità e l’inclusione nel motorsport, fondando “Hamilton Commission” per incentivare la presenza di minoranze nel mondo delle corse. È stato inoltre un grande sostenitore del movimento “Black Lives Matter”, portando temi sociali all’attenzione della Formula 1 con il suo impegno costante.

Oltre alla lotta per i diritti, Hamilton è un forte promotore delle cause ambientali. Ha più volte sollecitato la Formula 1 a ridurre la propria impronta ecologica. Ha adottato uno stile di vita vegano, ha fondato una squadra di Extreme E (X44) e ne possiede una in NFL. Vanta anche una collaborazione con Leonardo DiCaprio con cui ha lanciato la catena di fast food vegano Neat Burger.

Moda, musica e una vita da star

Oltre alla passione per le corse, Hamilton ha sempre avuto un forte interesse per la moda e la musica. È amico di celebri stilisti e collabora con brand di lusso. Il suo stile è un mix di eleganza e audacia, caratterizzato da outfit all’avanguardia, gioielli vistosi e una costante sperimentazione estetica. Spesso sfoggia look curati nei minimi dettagli. Con le sue apparizioni nei più importanti eventi mondani, ha saputo unire il mondo dello sport a quello dell’intrattenimento, diventando un’icona globale. L’arrivo alla Ferrari ne ha consacrato il mito anche in Italia.

Sfide e nuovi obiettivi

Dopo anni di dominio con la Mercedes, Hamilton ha deciso di intraprendere una nuova sfida per il 2025. Il passaggio alla Ferrari ha scosso il mondo della Formula 1, creando grande attesa per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera. Con un trascorso costellato di record e momenti leggendari, il britannico continuerà in ogni caso a scrivere la storia, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e nuove sfide all’orizzonte.

Che sia al volante o fuori dalla pista, Hamilton rimarrà per sempre un simbolo del motorsport e dello sport in generale. Nel frattempo, riuscirà a riportare il titolo mondiale a Maranello dopo oltre 15 anni di digiuno? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo.