Fonte: ANSA Liam Lawson, talento Red Bull, punta a crescere in F1. Il 2025 sarà cruciale per il suo futuro, non sarà soltanto il gregario di Max Verstappen ma risorsa utile per il team

Liam Lawson è uno dei giovani piloti più promettenti del motorsport internazionale. Ha saputo conquistare rapidamente l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori grazie a una carriera fulminea nelle categorie propedeutiche e alle sue ottime prestazioni come pilota di riserva in Formula 1.

Nato il 11 febbraio 2002 a Hastings, in Nuova Zelanda, è attualmente sotto contratto con la Red Bull e la sua scalata verso un posto tra i big della categoria sembra ormai solo questione di tempo.

Dal karting alle monoposto

Ha iniziato la sua carriera nel mondo del karting all’età di sette anni. Si è messo subito in mostra nei campionati nazionali della Nuova Zelanda, accumulando esperienza e vittorie che gli hanno permesso di compiere il salto verso le monoposto. Nel 2015, a soli 13 anni, ha esordito nella Formula First della Nuova Zelanda, categoria che ha visto emergere altri talenti come Brendon Hartley. Qui ha ottenuto risultati incoraggianti, ma è stato l’anno successivo, nel 2016, a segnare una svolta, ha dominato il campionato, attirando l’attenzione di sponsor e team manager.

Il 2017 lo ha visto debuttare nella Formula 4 Australiana, dove si è piazzato secondo nel campionato, collezionando 14 podi e 5 vittorie in una stagione di grande crescita. Grazie a questi risultati, ha ricevuto l’opportunità di competere in Europa, il palcoscenico ideale per i giovani talenti in cerca di un futuro in Formula 1.

L’ingresso nel Red Bull Junior Team

Nel 2018 Lawson è sbarcato in Germania per partecipare al Campionato di Formula 4 ADAC, dove ha impressionato con la sua velocità e il suo stile di guida aggressivo. Ha chiuso la stagione al secondo posto, dietro solo a Lirim Zendeli. Il suo talento non è passato inosservato e nel 2019 è entrato nel Red Bull Junior Team, un programma di sviluppo che ha lanciato in Formula 1 piloti del calibro di Sebastian Vettel, Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

Con il supporto di Red Bull, ha gareggiato nella Euroformula Open e nella Toyota Racing Series, vincendo quest’ultima nel 2019, battendo avversari di alto livello e dimostrando di essere pronto per il salto in categorie più competitive.

Un talento in continua crescita

Il 2020 ha segnato il debutto di Lawson nella FIA Formula 3, con il team Hitech Grand Prix. In un campionato altamente competitivo, ha ottenuto una vittoria e diversi piazzamenti a punti, terminando la stagione al quinto posto. L’anno successivo è passato alla Formula 2 con Hitech GP, affermandosi rapidamente come uno dei piloti più veloci della categoria. Ha ottenuto tre vittorie e ha concluso la stagione 2021 con un rispettabile nono posto, facendo capire che la Formula 1 non era più un miraggio.

Nel 2022 si è unito al team Carlin per una nuova stagione in Formula 2 e, parallelamente, ha partecipato al DTM il Deutsche Tourenwagen Masters, sfiorando il titolo nella sua stagione d’esordio, concludendo secondo in una controversa finale di campionato.

Il 2023 è stato l’anno della consacrazione, ha chiuso la stagione di Formula 2 al terzo posto, con quattro vittorie e sei podi, guadagnandosi il ruolo di pilota di riserva per Red Bull e AlphaTauri in Formula 1.

L’esordio in Formula 1

Il 2023 ha rappresentato anche un momento chiave nella carriera di Liam Lawson. Durante il GP d’Olanda, il pilota neozelandese ha avuto l’opportunità di debuttare in Formula 1 con AlphaTauri, sostituendo Daniel Ricciardo, infortunato dopo un incidente nelle prove libere. Nonostante l’improvvisa chiamata, si è adattato rapidamente alla vettura e ha impressionato per la sua velocità e costanza.

Nonostante un primo weekend difficile a Zandvoort, ha mostrato una rapida crescita nelle gare successive. Al GP di Singapore, ha conquistato i suoi primi punti in Formula 1 con un ottimo nono posto, battendo compagni di squadra più esperti. Queste prestazioni hanno portato alla sua candidatura per il posto da titolare in Red Bull nei prossimi anni, confermandosi come una delle migliori promesse del paddock.

Al GP degli Stati Uniti del 2024, Lawson sostituì nuovamente Ricciardo, questa volta per il resto della stagione. Impressionanti risultati sulle successive sei gare, tra cui il quinto posto in griglia in Brasile e un paio di punti, ad Austin e a Interlagos. Per il 2025 Liam sta ora gareggiando al fianco di Max Verstappen all’Oracle Red Bull Racing, dove avrà la possibilità di portare la sua carriera al livello successivo.

Stile di guida

Lawson è un pilota noto per il suo stile aggressivo ma preciso. Con i suoi 174 cm di altezza e i 66 kg di peso, ama spingere al limite la vettura, dimostrando grande sicurezza nelle situazioni di gara più complesse. La sua capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni della pista e della vettura lo rende un pilota estremamente versatile.

Oltre ai suoi risultati in pista, ci sono alcune curiosità che lo rendono un personaggio ancora più interessante. Ha una stretta amicizia con Max Verstappen a cui è molto legato. I due si allenano spesso insieme e Lawson ha dichiarato di considerarlo una fonte di ispirazione. Anche se in realtà il suo idolo d’infanzia era Sebastian Vettel, pilota che ha seguito con ammirazione durante la sua crescita. Se il destino gli offrirà l’opportunità giusta, il giovane neozelandese potrebbe presto diventare un protagonista assoluto nel mondo della Formula 1.

Curiosità

Il pilota neozelandese vanta una certa esperienza nel DTM, è stato uno dei pochi piloti di monoposto a competere con successo in una serie turismo di alto livello. Lawson è diventato anche il primo pilota neozelandese a correre in Formula 1 dopo Brendon Hartley, che ha disputato alcune gare con la Toro Rosso tra il 2017 e il 2018.

Come molti piloti moderni, Lawson si allena spesso con il simulatore e ha dichiarato più volte ai media che il sim racing lo ha aiutato a migliorare la sua guida reale.

Il futuro

Dopo aver impressionato nel suo debutto in Formula 1, il futuro di Liam Lawson sembra essere legato alle decisioni e alle performance Red Bull. Nel 2025 è arrivata l’opportunità di ottenere un posto da titolare al posto di Sergio Pérez. Il neozelandese ha grandi ambizioni e dovrà subito consolidarsi come un pilota costante in zona punti, capace di battagliare con i migliori talenti emergenti e contribuire alla causa Red Bull.

Risorsa importante per il team, ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista della Formula 1 nei prossimi anni. Il 2025 sarà decisivo per il suo futuro, non sarà facile essere il gregario di Max Verstappen, ma allo stesso tempo potrebbe essere l’inizio di una carriera ai massimi livelli del motorsport.