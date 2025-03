Fonte: ANSA Max Verstappen è senza dubbio uno dei piloti più forti della Formula 1 moderna. Con una combinazione esplosiva di talento naturale, aggressività e una mentalità vincente, ha riscritto i record della categoria

Max Verstappen è senza dubbio uno dei piloti più forti della Formula 1 moderna. Con una combinazione esplosiva di talento naturale, aggressività e una mentalità vincente, il campione olandese ha riscritto i record della categoria. Dalla sua precoce ascesa in Red Bull fino ai titoli mondiali, Verstappen ha dimostrato di essere un pilota destinato a lasciare un segno indelebile.

Nato il 30 settembre 1997 a Hasselt, in Belgio, corre con licenza olandese. Figlio d’arte, il padre Jos Verstappen è stato un ex pilota di Formula 1, mentre la madre Sophie Kumpen è stata una talentuosa kartista. Dai kart alla monoposto il passo è stato breve. Nel 2014 gareggiava nella Formula 3 europea, vinse 10 gare attirando l’attenzione della Red Bull, che decise di puntare su di lui.

L’Esordio in Formula 1

Il 2015 segna l’ingresso di Max Verstappen in Formula 1 con la Toro Rosso al fianco di Carlos Sainz, diventando il pilota più giovane di sempre a prendere parte a un GP, a soli 17 anni e 166 giorni. Nonostante l’inesperienza, il suo talento emerge subito, con prestazioni eccezionali e sorpassi spettacolari che impressionano tifosi e addetti ai lavori.

Dei momenti da ricordare nella sua stagione d’esordio spicca il quarto posto nel GP degli Stati Uniti e il sorpasso su Nasr a Spa, nominato “Miglior sorpasso dell’anno 2015” dalla FIA.

La Red Bull e la prima vittoria

Nel 2016 arriva il salto in Red Bull. Dopo sole quattro gare con Toro Rosso, Verstappen viene promosso al team ufficiale, sostituendo Daniil Kvyat. Il debutto con la squadra di Milton Keynes è leggendario, al GP di Spagna diventa il pilota più giovane di sempre a vincere una gara di Formula 1, a soli 18 anni e 228 giorni.

Una vittoria che consacra Verstappen come un talento fuori dal comune. Da quel momento, Max diventa il pilota di punta per Red Bull, mostrando una crescita costante sia in velocità che in maturità.

Il dominio e i titoli mondiali

Dopo anni di duelli con Mercedes e Ferrari, il 2021 segna la vera e propria consacrazione di Max Verstappen come campione del mondo. In un’epica battaglia con Lewis Hamilton, il titolo si decide nell’ultimo giro dell’ultimo GP ad Abu Dhabi, con Verstappen che vince il suo primo mondiale beffando il rivale.

Nel 2022 e 2023 il dominio diventa ancor più schiacciante grazie a una Red Bull dominante. Il pilota olandese al massimo della forma, si aggiudica i titoli con largo anticipo, battendo record su record, tra cui il maggior numero di vittorie in una singola stagione. La stagione 2024 ha confermato il suo status di assoluto dominatore della Formula 1 seppur con qualche gara sottotono. L’olandese ha comunque dimostrato una superiorità impressionante, consolidando il suo ruolo di campione e portando a casa anche il quarto titolo mondiale.

Stile di guida

Max Verstappen è noto per il suo stile di guida aggressivo e la sua capacità di adattarsi rapidamente a qualsiasi condizione di gara. Protagonista di sorpassi spettacolari, è sempre deciso e senza paura, uno dei migliori nel corpo a corpo. Con i suoi 181 cm di altezza e i 72 kg di peso è universalmente riconosciuto come uno dei migliori piloti della sua generazione, con un mix di talento naturale e lavoro incessante sulla sua guida. Ha più volte ripetuto alla stampa che si trova a suo agio soprattutto sui circuiti della vecchia scuola, Spa-Francorchamps su tutti.

Nel tempo ha saputo anche affinare l’abilità di preservare gli pneumatici pur mantenendo un ritmo elevato. Immutata negli anni la sua determinazione feroce, meglio nota da “cannibale”. Non si accontenta mai di un piazzamento, cercando sempre di massimizzare il risultato. Il soprannome nasce proprio dal suo atteggiamento in pista e dalla sua totale mancanza di pietà verso gli avversari. Non si accontenta mai di un secondo posto e punta sempre alla vittoria, indipendentemente dalla situazione di gara.

Numeri e curiosità

Come già accennato, nonostante sia nato in Belgio e abbia doppia cittadinanza, Verstappen ha scelto di correre con licenza olandese per onorare le origini paterne. Al momento è il pilota più giovane di sempre ad aver preso parte a un GP, segnando una pietra miliare nella storia della F1. Tra le sue passioni spiccano quella degli Esports e delle corse virtuali. Spesso si allena su simulatori, partecipando a eventi online in prima persona o con il suo team dedicato denominato Team Redline.

Tra tutti i record infranti è più giovane vincitore di un GP. Ha ottenuto il maggiore numero di vittorie in una stagione, ben 19 nel 2023. Inoltre ha già vinto 62 GP, entrando di diritto nella ristrettissima cerchia dei migliori piloti di questo sport. A Interlagos nel 2024 ha infranto il record appartenuto fino a quel momento a Michael Schumacher per il maggior numero di giorni consecutivi trascorsi in cima alla classifica piloti, ben 1.007 giorni, che equivalgono a 2 anni, 9 mesi e una settimana.



Ha il record di maggior numero di vittorie consecutive, 10 nella stagione 2023. Nel suo palmares 4 titoli mondiali nel 2021, 2022, 2023 e nel 2024. In costante crescita sforna numeri impressionanti anno dopo anno e anche nel 2025 ne vedremo delle belle.

Il futuro prossimo

Max Verstappen è già entrato nella leggenda della Formula 1 e, con l’età ancora dalla sua parte, il suo dominio potrebbe continuare per molti anni. Con una mentalità vincente e una squadra competitiva alle spalle, il pilota olandese è destinato a riscrivere ancora molti altri record. Gli appassionati della F1 possono solo godersi lo spettacolo di un talento che sta segnando un’epoca e che segnerà le prossime. Il futuro in Formula 1 appare radioso. Tuttavia, l’olandese ha più volte dichiarato di non voler restarci fino a tarda età, lasciando aperti scenari interessanti.

Nel breve termine, il focus resta sulla difesa del titolo e sul consolidamento della sua supremazia. Le sfide non mancheranno, con team come Ferrari e Mercedes pronti a ridurre il gap. Inoltre, il regolamento tecnico in evoluzione potrebbe rimescolare le carte nel 2026, un momento cruciale per il destino della sua carriera.

Verstappen ha anche espresso interesse per altre categorie, come l’endurance e la 24 Ore di Le Mans, ipotizzando una transizione fuori dalla F1 nei prossimi anni. Il suo futuro potrebbe dipendere dalle prestazioni della Red Bull e dalle sue ambizioni personali, ma una cosa è certa, Max Verstappen continuerà a far parlare di sé, dentro e fuori la pista.