Fonte: Getty Images Lando Norris (McLaren) a bordo della sua MCL38 - Gp Miami 2024

Lando Norris continua a stupire tutti, dopo il GP dell’Emilia Romagna il britannico può continuare a sognare. Il secondo posto in Cina e il primo a Miami non sono stati un caso, la McLaren c’è e può dire la sua nel duello tra Red Bull e Ferrari.

Norris pensiero

“Un altro grande fine settimana per la squadra. Ho lottato duramente fino all’ultimo giro, ma all’inizio abbiamo perso un po’ troppo contro Max. Ancora uno o due giri e sarebbe stato bellissimo, ma non era previsto che accadesse oggi” il primo commento post Imola di Lando Norris.

Il britannico guarda con ottimismo al futuro: “Siamo stati competitivi per tutto il fine settimana e penso che siamo arrivati al punto in cui possiamo lottare costantemente con Ferrari e Red Bull. Dobbiamo abituarci a questo, la squadra sta facendo un ottimo lavoro, quindi è fantastico che lottare per i primi sia ormai come al solito. Dobbiamo solo continuare a concentrarci sul miglioramento. È ancora una sorpresa dire che è frustrante non vincere, ma dopo lo scorso fine settimana e i miglioramenti che abbiamo fatto, è quello che dovremmo iniziare ad aspettarci”.

Il momento magico

Il giovane britannico della McLaren si sta affermando come uno dei piloti più promettenti della Formula 1. Sicuramente un nuovo attore protagonista in un mondiale pur sempre soporifero dove Max Verstappen detta legge e Charles Leclerc, l’eterno inseguitore, non dorme sogni felici. Norris ha mostrato un costante progresso da quando è entrato in F1 nel 2019. Una buona dose di maturità, talento e determinazione, hanno fatto guadagnare il rispetto di colleghi e tifosi. Sempre più prestazioni solide e consistenti lo hanno inoltre portato a questa situazione. Con l’arrivo dei podi è uscita anche un’ottima capacità di calma e concentrazione sotto pressione, un’attitudine fondamentale per un pilota che aspira a competere ai vertici del Circus. Il tutto contornato da un forte legame con la McLaren basato su reciproca fiducia.

La squadra crede nel suo potenziale e lo supporta, mentre Norris ha dimostrato lealtà e impegno verso il team. Una sinergia cruciale per costruire una carriera di successo a lungo termine. Senza contare l’impatto di Lando fuori dalla pista, grazie alla sua personalità carismatica e alla sua presenza sui social media, gode di una certa popolarità che gli ha permesso di costruire una fan base solida e di diventare uno degli ambasciatori più giovani e influenti del mondo del motorsport. Norris sembra a tutti gli effetti un destinato a diventare uno dei protagonisti della F1. Il continuo upgrade come pilota lo portano ad avere sempre più possibilità per lottare non solo per i gradini più bassi del podio.

Norris si trova in un momento cruciale della sua carriera, gli ultimi GP hanno trasformando il potenziale in risultati concreti. Terzo podio consecutivo, il 17esimo della sua carriera. La sua combinazione di talento naturale, resilienza e personalità lo hanno reso uno dei piloti più interessanti e promettenti del paddock, Leclerc lo aveva già capito.

Ultime dalla McLaren

“Una giornata positiva a Imola e per la prima volta nel 2024 la McLaren è emersa come la squadra con il punteggio più alto. La quarta posizione per Oscar è frutto di una buona strategia e di un buon ritmo, in una giornata in cui non era facile. La P2 per Lando è stato un risultato molto forte. È stata una sorpresa essere in lizza per la vittoria alla fine della gara. È nata come conseguenza della sensibilità degli pneumatici. Tutti alla McLaren hanno lavorato molto duramente per rendere possibili questi risultati e va il mio ringraziamento per gli aggiornamenti arrivati nelle ultime settimane, ma anche per l’impegno, il duro lavoro e la qualità di quel lavoro. Dobbiamo continuare a migliorare la macchina. Se riusciremo a farlo, saremo in una buona posizione per il futuro” il commento del Team Principal Andrea Stella.

“Questo fine settimana dimostra quanta strada ha fatto la squadra e siamo fiduciosi di poter continuare a lottare per i primi posti. Tuttavia, oggi, la posizione in pista era molto importante, quindi sono contento del nostro lavoro” il commento soddisfatto del compagno di squadra Oscar Piastri.

La classifica

Per la prima volta negli ultimi due anni, Max Verstappen ha dovuto spingere al limite le sue capacità per assicurarsi la vittoria finale di un GP. La McLaren di Norris ha impegnato non poco l’olandese che ha chiuso all’arrivo a Imola con poco meno di 1 secondo di vantaggio. Nonostante tutto Verstappen è ancora leader indiscusso della classifica Piloti con 161 punti, ben 48 dal suo rivale Charles Leclerc. Lando Norris è quarto a 101 punti e forma un interessante quartetto di piloti in lizza per il secondo posto. Tra i due piloti delle Ferrari, rispettivamente secondo e quinto, ci sono solo 20 punti di differenza.

Per quanto riguarda la classifica Costruttori, il secondo posto di Norris e il quarto di Piastri spingono la Mclaren sempre più in scia della Scuderia Ferrari. Anche qui leader indiscussa del Mondiale è la Red Bull con 268 punti. Seguono Ferrari a 212 punti e McLaren a 154 punti, dietro a soli 79 punti la Mercedes che ormai ha perso definitivamente il titolo di diretta avversaria del Cavallino nei confronti del team di Woking.