Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

A2RL Un test importante per la guida autonoma

L’intelligenza artificiale è sempre più diffusa e trova applicazione in diversi settori. Anche il settore delle quattro ruote sta registrando una crescente presenza dell’IA, ad esempio per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni di guida autonoma.

Nel corso del prossimo mese di settembre, sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, si registrerà una vera e propria dimostrazione delle potenzialità dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel mondo dei motori.

Cinque vetture a guida autonoma, infatti, si sfideranno in pista, in occasione del nuovo appuntamento dell’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), evento organizzato da ASPIRE, struttura che promuove competizioni tecnologiche per l’Advanced Technology Research Council di Abu Dhabi.

Come chiarito sul sito ufficiale, si tratta di “una piattaforma di sperimentazione ad alte prestazioni per lo sviluppo e la validazione delle tecnologie di guida autonoma del futuro.”

I dettagli dell’evento

Le 5 vetture impegnate nell’A2RL condividono lo stesso telaio e la stessa carrozzeria oltre allo stesso sistema di propulsione, da oltre 500 CV. La base di partenza è la Dallara Super Formula SF23, con motore turbo a quattro cilindri da due litri. La differenza è nel software di guida autonoma, nei sensori installati e nelle strategie di funzionamento definite dai vari team. Le vetture sono dotate di un processore AMD Epyc e una scheda grafica Nvidia RTX 6000 Ada, affiancati da tre LiDAR, quattro radar e sette telecamere.

Il progetto coinvolge cinque gruppi di ricerca, tra cui PoliMOVE, che comprende il Politecnico di Milano, Unimore Racing, collegato all’Università di Modena e Reggio Emilia, TUM, Kinetiz e Constructor Racing. Le monoposto sviluppate dai vari team, senza l’aiuto di un pilota umano, dovranno essere in grado di riconoscere la loro posizione in pista, individuare le altre vetture e muoversi di conseguenza, con l’obiettivo di affrontare l’insidiosa pista di Imola e superare le concorrenti.

L’evento rappresenta un banco di prova per i sistemi di guida autonoma, anche se pone delle sfide diverse rispetto a quelle che si registrano negli spostamenti di tutti i giorni. Gli imprevisti del traffico e della segnaletica stradale, infatti, non ci sono. Il software, però, è chiamato a operare in tempi rapidissimi e a tenere conto della vicinanza delle altre vetture. Di conseguenza, le soluzioni sviluppate per la guida autonoma non possono essere replicate direttamente in strada. Si tratta, in ogni caso, di un test significativo per la tecnologia.

La guida autonoma su un circuito comporta insidie enormi. In questo caso, come chiarito da una ricerca di TUM, uno dei team impegnati in pista, anche un piccolo errore nella stima della posizione o nell’analisi degli ostacoli presenti può tradursi in incidenti, anche gravi, considerando la velocità elevata. Le monoposto analizzano la pista raccogliendo i dati da tutti i sensori di bordo, con il software IA che deve elaborare le informazioni disponibili per scegliere cosa fare.

Come seguire l’evento

L’appuntamento con l’A2RL a Imola è fissato per il prossimo 5 settembre, a partire dalle 18:30. Tutti gli appassionati hanno la possibilità di partecipare gratuitamente. Per farlo è necessario iscriversi, compilando l’apposito modulo disponibile tramite il sito a2rl.io.