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Instagram MotoGP, condizioni Alex Marquez e Johann Zarco

Il mondo del motociclismo può rilassarsi dopo le preoccupanti immagini che sono arrivate dalla pista nella domenica catalana. Alex Marquez e Johann Zarco, protagonisti di due momenti catastrofici della sfida di Barcellona, hanno aggiornato personalmente i fan sulle loro condizioni di salute. Il quadro clinico avrebbe potuto essere drammatico dopo le carambole che li hanno coinvolti.

A causa di un problema tecnico alla KTM di Pedro Acosta, leader nella fase iniziale del GP, Alex Marquez ha centrato la moto austriaca, finendo per sfracellarsi sull’erba ad alta velocità. Il pilota del team Gresini Racing ha cercato di evitare sul dritto l’avversario frenato da un’avaria al motore, ma subito dopo il contatto ha perso il controllo della sua Ducati, schiantandosi a bordo pista. La Desmosedici azzurra ha continuato la decelerazione, provocando la caduta anche Fabio Di Giannantonio, che ha subito un colpo alla mano e poi ha ripreso parte alla sfida trovando persino il gusto del successo.

Le condizioni di Alex Marquez

Il numero 73 è stato trasportato in ambulanza ed è rimasto sempre cosciente. Gli esami clinici hanno evidenziato la frattura della clavicola destra e una piccola frattura alla vertebra cervicale C4. Il fratello minore di Marc ha inviato un messaggio via social, annunciando che la clavicola è stata stabilizzata con una placca. Operato all’Ospedale Generale della Catalogna a Sant Cugat, è stato già dimesso e dovrà sottoporsi a ulteriori esami in settimana per stabilire il percorso terapeutico più indicato per quanto concerne la lesione vertebrale. Nel comunicato diffuso dal team Gresini Racing si legge:

“Alex Marquez è stato operato ieri sera con successo per una frattura alla clavicola destra, stabilizzata con l’inserimento di una placca dai dottori Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán presso l’Ospedale Generale della Catalogna”.

Ansia anche per Johann Zarco

Alla ripartenza della sfida in Curva-1 il pilota della Honda LCR è rimasto coinvolto in un contatto con Bagnaia e Marini. Uno sfortunato tamponamento ha creato una dinamica più unica che rara. Il piede sinistro del rider francese è rimasto incastrato nella Ducati di Pecco, facendo temere un infortunio al femore. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Barcellona, Zarco ha annunciato di non aver avuto fratture al femore.

Le conseguenze riguardano i legamenti del ginocchio sinistro, completamente lesionati nell’incidente. Inoltre, si è aggiunta una lieve frattura nella parte inferiore del perone, vicino alla caviglia sinistra. Dopo la lacerazione dei legamenti del ginocchio sinistro, Zarco si recherà a Lione dal dr. Bertrand Sonnery-Cottet, luminare della chirurgia ortopedica. Di recente anche Marc Marquez si è sottoposto a un doppio intervento in Spagna per risolvere il problema alla spalla e al piede destro.

Polemiche tra i piloti

Con due bandiere rosse e tre start il GP di Barcellona 2026 verrà ricordato come uno dei peggiori dell’era recente. Il vincitore Fabio Di Giannantonio ha spiegato di aver visto la forcella e pezzi di moto volare, durante la carambola tra Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bagnaia, Acosta e Rivola hanno chiesto a gran voce nel post GP regole più severe sulle ripartenze. Nella giornata di lunedì, nei test, si è registrata anche la brutta caduta di Jorge Martin, per fortuna senza conseguenze e fratture.

Tra due settimane la MotoGP tornerà protagonista al Mugello per il settimo round e il team Gresini Racing ha preferito essere molto cauto e non ha fissato una data precisa per il rientro di Alex Marquez, sottolineando che la priorità è la corretta guarigione dell’osso. Massima riservatezza anche in merito ai tempi di recupero di Johann Zarco. La cosa fondamentale è che entrambi i piloti siano fuori pericolo.