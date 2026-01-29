Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Colpo di scena nel box Aprilia

L’ultima annata con le moto 1000 cc della classe regina sta già riservando numerose sorprese. L’Aprilia, una delle squadre più attrezzate per detronizzare la Ducati, partirà ad handicap. Confermatissimo in prima linea Marco Bezzecchi, terzo in graduatoria nel 2025, ma a mancare al debutto stagionale sarà Jorge Martin, ancora alle prese con una lunga riabilitazione dopo le operazioni subite lo scorso dicembre per ovviare ai problemi alla mano sinistra e alla clavicola destra.

Il processo di guarigione dell’ex alfiere di punta del team Pramac è risultato più lungo del previsto. Jorge Martin era tornato nel round conclusivo di Valencia, non andando a punti in nessuna delle due prove. Ha chiuso il suo travagliato 2025 in ventunesima posizione, riuscendo almeno a completare il programma finale di test sul tracciato di Ricardo Tormo. Nel periodo natalizio è finito nuovamente sotto i ferri e salterà i tre giorni di shakedown che avranno luogo a partire da oggi, giovedì 29 gennaio in Malesia, e anche la successiva sessione di test ufficiali.

Obiettivo Thailandia

Il campione del mondo 2024 dovrà pazientare ancora, ma salvo complicazioni farà il suo debutto a Buriram. I medici gli hanno chiesto cautela dopo la revisione nella sede chirurgica dello scafoide della mano sinistra e della clavicola destra. Il madrileno sta seguendo il programma di riabilitazione e in via precauzionale non salirà in sella alla nuova RS-GP26 in Malesia per evitare spiacevoli sorprese. Basterebbe una caduta per rovinare una intera annata che si preannuncia di assoluto spessore per Aprilia. Al suo posto ci sarà il collaudatore ufficiale Lorenzo Savadori per svolgere i primi lavori, anche nelle prove collettive ufficiali previste per il 3-5 febbraio. Il tester italiano ha annunciato:

“A Sepang avrò molto lavoro in programma su tutte e otto le moto, comprese quelle del team Trackhouse, e ci saranno tante soluzioni nuove da provare, anche nei seguenti tre giorni di test ufficiali”.

Per Aprilia saranno giornate intense dove verranno accumulati i primi dati. Il cronometro non conterà nulla, ma la RS-GP26 dovrà dimostrare affidabilità e prestazione pura. Nel 2026 il team factory dovrà contare su entrambi i suoi piloti per sperare di mettere in difficoltà Marc Marquez e Pecco Bagnaia. La Desmosedici GP26 è stata svelata a Madonna di Campiglio e ha già mostrato dei particolari molto interessanti. Il team Gresini Racing, a Sepang, dovrà fare a meno di Fermin Aldeguer.

La stagione della svolta

Il 2025 di Martin è stato condizionato da voci sul suo presunto addio all’Aprilia e da terribili infortuni che lo hanno costretto a entrare e uscire da una camera di ospedale. Il pilota ha temuto persino di morire dopo il terrificante impatto con la Ducati di Fabio Di Giannantonio in Qatar, procurandosi la rottura di 11 costole. L’ex centauro del team Pramac avrebbe desiderato continuare la sua esperienza in MotoGP in sella alla Desmosedici, ma è stato costretto ad accettare l’offerta della Casa di Noale.

La squadra ufficiale della Ducati gli ha preferito Marc Marquez e, a giudicare dai risultati del catalano, è stata la scelta migliore. Martin, nella passata stagione, ha ottenuto appena 34 punti, classificandosi al 21° posto. Alla partenza della SR nel Gran Premio del Giappone ha sbagliato la staccata alla prima curva, tamponando il compagno di squadra Bezzecchi. Errori che non dovranno più ripetersi nel 2026.