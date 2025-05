La Casa di Noale non ha nessuna intenzione di rinunciare al campione del mondo in carica. Il comunicato Aprilia su Jorge Martin parla chiara

Fonte: Getty Images Aprilia replica ai rumor sull'addio di Jorge Martin

Con gli infortuni e un brusco allontanamento dalla pista, nelle ultime settimane, in Casa Aprilia si sono susseguite le voci su un possibile exit anticipato di Jorge Martin. Quest’ultimo è ancora fermo ai box a causa di una serie di infortuni gravi che hanno minato le sue certezze. Lo spagnolo, infatti, non aveva mai subito battute d’arresto negli anni precedenti in Ducati. Nel 2023 era stato sconfitto da Pecco Bagnaia al fotofinish dopo una grande rimonta, mentre nella passata stagione ha amministrato benissimo il suo vantaggio nelle Sprint Race, riuscendo a laurearsi campione del mondo in MotoGP.

La scelta più naturale dei vertici di Ducati sarebbe stata quella di un passaggio nella squadra ufficiale. Al contrario il management del team factory ha preferito puntare su Marc Marquez, dopo l’esperienza annuale nel team Gresini Racing. A giudicare dai super risultati del catalano in questo primo scorcio di campionato la decisione è stata corretta, tuttavia anche Martinator avrebbe potuto alzare l’asticella delle performance sulla Rossa. Spiazzato dalle volontà di Dall’Igna, direttore tecnico della Ducati, e del team manager Tardozzi, Martin ha deciso di firmare per l’Aprilia. Il manager Massimo Rivola gli ha teso una mano in un momento difficile.

Le voci su un passaggio in Honda

Jorge Martin si è fatto male a entrambe le mani a causa di una caduta a Sepang, in occasione dei test pre-stagionali, e per un crash in Spagna su una Supermotard. Ha debuttato in sella alla RS-GP25 in occasione della sfida in Qatar. A pochi giri dalla conclusione del Gran Premio in notturna, il madrileno è stato travolto dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio. Ha accusato 11 costole rotte ed è stato costretto a un nuovo periodo out. In attesa di appurare quando tornerà a calcare i palcoscenici della MotoGP, sono iniziate a circolare le voci di un malcontento del pilota.

Il manager di Jorge Martin, Albert Valera, ha fatto tremare i vertici della Casa di Noale, lasciando intendere un nuovo possibile cambio di casacca. Il catalano è diventato una figura chiave della MotoGP, manovrando le carriere di Jorge Martin, Pedro Acosta e Aleix Espargaró, ex Aprilia. La Honda sarebbe interessata a investire su un nuovo campione, dati gli scarsi risultati di Joan Mir. L’HRC per tornare grande avrebbe bisogno di un nuovo alfiere di punta e sarebbe pronta a ricoprire d’oro Martin con un contratto pluriennale a cifre che l’Aprilia non potrebbe pareggiare. Va ricordato che il campione in carica ha firmato un accordo sino alla fine del 2026.

Il comunicato dell’Aprilia

Con una nota ufficiale la Casa di Noale ha annunciato. “Il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martin è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti e così sarà anche in futuro. Aprilia Racing smentisce l’esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente, ma si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo. Tutto il team supporterà Jorge nel suo percorso di recupero fisico, come sempre fatto, e non vede l’ora che torni in pista con la RS-GP“.

Un messaggio chiaro alla Casa di Tokyo che potrebbe mettersi sulle tracce di Martin. Arriverà puntuale anche la risposta del manager che avrebbe tutto l’interesse a firmare un nuovo accordo pluriennale con un altro produttore. Alberto Valera ha già dichiarato che il suo compito è creare lo scenario migliore possibile per i suoi piloti.