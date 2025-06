Il campione del mondo in carica è ancora fermo ai box a causa dell’incidente avuto in Qatar. Sullo stato di salute di Jorge Martin si è esposto il suo medico curante

Fonte: Getty Images MotoGP, Aprilia avvisata sulle condizioni di Jorge Martin

L’Aprilia avrebbe bisogno di rivedere quanto prima Jorge Martin in azione in sella alla RS-GP25. La Casa di Noale sembrava aver fatto il colpo del secolo, strappando dalla Ducati l’uomo che era stato in grado di battere Bagnaia nel team satellite Pramac. Il 2024 è stato un anno memorabile per il rider spagnolo, autore di 3 successi nelle sfide domenicali e altri 12 podi complessivi. Le sue cavalcate furiose nelle Sprint Race gli hanno consentito di fregiarsi del primo titolo in carriera in MotoGP. Alla luce dei risultati ottenuti era lecito attendersi la chiamata del team factory. Tardozzi, Dall’Igna e gli altri uomini del management del marchio emiliano hanno preferito investire su Marc Marquez.

Il centauro di Cervera, a suon di trionfi, sta rispondendo con i fatti alla fiducia ricevuta dalla Ducati. Per Martin è stato uno shock ritrovarsi privato della Desmosedici che lo aveva sempre accompagnato nella sua carriera in top class. Pramac ha deciso di legarsi al team Yamaha e il madrileno si è ritrovato ad accettare con le spalle al muro la proposta dell’Aprilia. Dati i risultati altalenanti della moto veneta, il numero 1 ha preferito firmare un biennale con la possibilità di svincolarsi al termine del 2025. A determinate condizioni, verificatesi a causa degli infortuni, lo spagnolo avrebbe potuto legarsi a un’altra squadra, senza subire penali. Già dai primi test è venuto a mancare il feeling con la RS-GP25 e sono fioccati gli infortuni. Nel giro di poche settimane, a causa dei crash in Malesia e in Spagna, il pilota si è fatto male a entrambe le mani. Le fratture sembravano ricomposte in vista del debutto nel GP di Qatar, ma dopo una corsa molto sofferta, il campione è scivolato su un cordolo ed è stato centrato dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio.

L’avvertimento del medico

Dopo l’ennesimo incidente e la conseguente decisione sul futuro presa da Martin, non c’è alcuna fretta di tornare in pista. Riguardo alle sue attuali condizioni fisiche, Angel Charte, responsabile della squadra medica della classe regina, ha fornito un aggiornamento importante in una intervista al programma “Mega” con Marc Fuster. Charte, citato anche dai colleghi di Motosan.es, è stato molto chiaro sullo stato di salute del campione del mondo.

“Ero con Jorge lunedì scorso in ospedale – ha annunciato il medico – Sta progredendo molto bene. Le fratture stanno guarendo bene, ma ha bisogno di tempo per riprendersi. Non lo lascerò tornare finché non sarà al 100% della forma“. Un messaggio diretto all’Aprilia che dovrà ancora attendere prima di riabbracciare il suo alfiere. Marco Bezzecchi continuerà a essere il pilota di punta sino ad allora e il trionfo di Silverstone non ha cambiato nulla. Martin si prenderà tutto il tempo necessario prima di rilanciarsi in pista.

Incubo senza fine per il campione

La rottura di 11 costole ha costretto in un letto di ospedale il centauro dell’Aprilia. Appena ha avuto la possibilità di affrontare un viaggio di ritorno verso casa, puntualmente sono girate voci su un suo possibile approdo nel team HRC della Honda. La Casa di Tokyo sta crescendo sul piano tecnico, tuttavia i rider ufficiali non hanno performato come nelle attese. Per Mir e Marini potrebbe essere già finita l’esperienza sulla RC213V. Nei piani del brand dell’Ala dorata potrebbe esserci l’idea di ricomporre la coppia che ha fatto faville in Pramac. Johann Zarco, titolare nel team satellite LCR, è il miglior centauro della Honda, avendo vinto con merito anche la tappa a Le Mans.

Jorge Martin, invece, rappresenterebbe il campione su cui costruire il progetto dei prossimi anni. Dal 2027, infatti, la MotoGP passerà ai motori 850 cc. Le moto saranno meno veloci, ma più efficienti e sostenibili. Il madrileno potrebbe guadagnare di più e avere una prospettiva di crescita notevole nella squadra più vincente della storia del Motomondiale.