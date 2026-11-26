Lontano dalla pista, ancora infortunato e sicuramente deluso dall’ennesima stagione in cui non è riuscito a esprimere il suo talento, Pecco Bagnaia non presenzierà alla sua ultima recita sulla Rossa. Un peccato non vederlo ancora in sella alla Desmosedici che lo ha reso un pluricampione delle due ruote, l’erede della dinastia italiana dei top rider o per tutti semplicemente Pecco. Il numero 63 non è ancora del tutto guarito dalla frattura al piede destro rimediata nella Sprint Race del GP del Qatar , chiudendo così in anticipo la sua avventura con la Casa di Borgo Panigale.

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Una storia che avrebbe meritato ben altro finale, perché il torinese quella Ducati l’ha portata in cima al mondo in due occasioni, sfiorando altri due mondiali. Battuto da Quartararo nel 2021, dopo un biennio glorioso dove, oltre a essere veloce, sembrava aver conseguito la giusta esperienza per affrontare l’armata spagnola, è crollato. Sconfitto nel 2024 per mano di Jorge Martin, compagno di marca, è stato poi demolito psicologicamente dal teammate Marc Marquez. Quest’ultimo, una volta risalito su una moto competitiva, ha letteralmente fatto a pezzi chiunque in griglia, ma i pessimi risultati di Pecco hanno fatto più rumore.

Parabola discendente

I fan italiani di Bagnaia si aspettavano nell’ultimo biennio un duello acceso con Marc Marquez. Pecco conosceva meglio il team, avendo debuttato sulla Rossa nel 2021, e avrebbe dovuto lottare con il coltello tra i denti, spinto dai consigli del suo mentore Valentino Rossi. Già dalle prime uscite stagionali emersero tutti i limiti del torinese che poi, tra infortuni e accuse reciproche, ha perso lo smalto dei giorni migliori. Nel 2026, dopo la sonora sconfitta dell’anno precedente, il numero 63 non è riuscito ad alzare la china.

Nelle sfide domenicali non è mai andato oltre il terzo posto, vincendo appena una Sprint Race in Repubblica Ceca. Non ha trovato il feeling giusto sulla Desmosedici GP26, mentre il suo compagno di squadra si è laureato campione del mondo nell’ultima sfida corsa in Portogallo, facendo impazzire i ducatisti per un rimonta storica. Alla festa non era presente Pecco che non ci sarà nemmeno a Valencia, dopo un divorzio che sembra una liberazione per ambo le parti. Correrà dalla prossima stagione in Aprilia, in sella alla RS-GP dopo otto anni in Ducati, tuttavia Pecco avrebbe meritato di affrontare un’ultima gara con il team di Borgo Panigale a Valencia a testa alta.

Un futuro tutto da scrivere

In totale per Pecco in questi anni sono 146 i Gran Premi disputati nella classe regina, tutti nel segno della Casa di Borgo Panigale tra Pramac e team factory, impreziositi da 31 trionfi nelle gare domenicali e 14 nelle Sprint. Il recupero fisico di Bagnaia è quasi del tutto completato, ma il pilota non è riuscito a rimettersi in sella alla Ducati come sottolineato dalla squadra in una nota:

"Ulteriori controlli medici di questa mattina hanno dichiarato Bagnaia non idoneo a correre questo fine settimana. Iker Lecuona subentra al suo posto. Mandiamo tanto affetto a lui".

Nella prossima stagione la MotoGP cambierà volto con il passaggio ai motori 850 cc con alesaggio massimo ridotto da 81 mm a 75 mm, meno aerodinamica e divieto dei dispositivi abbassatori. Si dovrebbe tornare all’essenza della guida e Aprilia proverà a farsi trovare pronta con un’armata italiana. Dopo il passaggio di Jorge Martin e Ai Ogura in Yamaha, la Casa di Noale accoglierà Bagnaia, insieme al confermatissimo Bezzecchi nel team ufficiale, e Bastianini, al fianco di Fernandez, dopo aver concluso il suo percorso con KTM, nella squadra satellite Trackhouse.