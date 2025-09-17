Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Pecco Bagnaia protagonista nei test di Misano

I fan della Ducati speravano di rivedere Bagnaia protagonista nella tappa romagnola, ma a dominare la scena è stato ancora il compagno di squadra. Marc Marquez, grazie al successo nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, è a un passo dal suo nono riconoscimento iridato, il primo in Ducati. Il torinese, nel corso del campionato 2025, è stato annientato dal fuoriclasse spagnolo.

Pecco Bagnaia ha vinto appena una tappa, ad Austin quando Marc è finito in ghiaia, mentre Marc Marquez ha conquistato 11 Gran Premi, oltre a 14 Sprint Race. Il gap in classifica si è fatto imbarazzante. Lo spagnolo ha doppiato l’italiano, pur guidando la stessa moto. Per l’intero arco della stagione il numero 63 si è lamentato delle performance della nuova Desmosedici. Dall’Igna, progettista della Ducati, ha provato a spronarlo con elogi in prima battuta, sperando in un recupero psicologico, per poi aiutarlo in tutti i modi sul piano tecnico.

I progressi della Desmosedici GP25

Pur di assecondare le richieste del campione italiano, nonostante un titolo mondiale già vinto, i tecnici si sono messi a disposizione dopo la faticosa tappa nel weekend. Approfittando anche della presenza di Casey Stoner nel box, Pecco Bagnaia ha seguito un piano diverso nei test di Misano rispetto a Marc Marquez. Non ha voluto provare nuovi componenti, ma si è focalizzato sul set-up e sul suo feeling. Ritiene di aver trovato la direzione giusta, ma in un anno così complesso ha preferito non sbilanciarsi troppo.

Ha scelto di evitare anche un confronto preliminare con i giornalisti per dedicarsi a una lunga riunione tecnica con i suoi ingegneri. Nonostante le voci su un suo possibile addio in futuro, il pilota italiano si sente ancora pienamente coinvolto nel progetto Ducati. In vista di un caldo finale di stagione, fuori dai confini europei, il pilota torinese pare aver ritrovato il sorriso. Dopo un fine settimana da incubo, chiuso con zero punti, ha avuto i primi segnali positivi. I fan sono rimasti sorpresi dal cambio di approccio, anche perché sono solo test.

L’ammissione di Bagnaia

Pecco, come riferito a Motorsport.com, ha avuto un feeling maggiore in sella alla Desmosedici GP25 dopo i test. Gofree ha dichiarato:

“Abbiamo deciso di cambiare alcuni set-up per capire la direzione. Sono stato molto competitivo, perché ho fatto il miglior tempo con una gomma di 21 giri, qualcosa che non sono riuscito a fare nel resto della stagione. È vero che questa pista mi ha aiutato un po’, ma esclusa la caduta è stata una buona giornata. Non so se possiamo portare tutto in Giappone, perché dobbiamo capire meglio la situazione, ma sono sicuro che stiamo andando nella direzione giusta“.

