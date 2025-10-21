Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Cosa farà la Ducati con Pecco Bagnaia

L’arrivo nel team factory di Marc Marquez avrebbe scosso anche una leggenda del motociclismo. Lo spagnolo è tra i migliori rider della storia della MotoGP, lo dicono i numeri del suo palmares. Il centauro di Cervera ha accettato il compromesso di un anno di permanenza nel team satellite Gresini Racing proprio per avere tra le mani, nel 2025, una moto in grado di riportarlo sul tetto del mondo. Un destino scritto che si è verificato senza una sfida interna, attesa dai fan, con Pecco Bagnaia.

Il torinese, nelle quattro annate precedenti, aveva sempre lottato per il titolo in top class sino alle battute finali. In due occasioni aveva sconfitto Fabio Quartararo e Jorge Martin e, nelle altre due annate, era arrivato secondo. Nel 2025, già durante i test di Malesia, Pecco ha cominciato a lamentare dei problemi in sella alla GP-25, acuiti nei primi risultati altalenanti in campionato. Nonostante lo strapotere tecnico di Marc Marquez sulla Rossa, Gofree si era difeso bene, collezionando 4 podi nelle prime 5 sfide della stagione. Poi è arrivato il crollo e il confronto impietoso con le statistiche da record del teammate.

La possibile via d’uscita di Pecco

Bagnaia, per ora, ha alternato attacchi all’operato dei tecnici a scuse poco convinte. Non si sente al 100% responsabile dei problemi avuti in questa annata, nonostante Marc Marquez abbia saputo registrare il primato storico di punti in MotoGP sulla GP-25. Pecco, dopo la pessima prestazione nel GP d’Australia, è stato scavalcato in classifica da Marco Bezzecchi. C’è il concreto rischio che non finisca il campionato nella top 3, un’onta per la Casa di Borgo Panigale che ha festeggiato una stagione gloriosa, principalmente grazie alle performance dei fratelli Marquez.

Si parla di un futuro lontano da Ducati per Pecco, magari in Aprilia al posto di Martin o in una squadra giapponese, ma a calmare gli animi ci ha pensato il team manager Davide Tardozzi, che ha negato che ci siano stati screzi con l’italiano. Il torinese, dopo il trionfo di Motegi, ha vissuto altri due pessimi weekend sulla Rossa. A tal proposito Tardozzi, come riportato sulle colonne di Motorsport.com, ha spiegato:

“Non c’è nessuna frattura con Pecco. Ho finito di parlare con lui 10 minuti fa, in modo costruttivo, su cosa fare a Sepang. Abbiamo alcune idee, che Gigi Dall’Igna e Riccardo Savin, il responsabile del telaio di Ducati Corse, che è una persona molto capace, esamineranno. Proveremo qualcosa per Sepang, e ho sempre molta fiducia nei nostri tecnici e in Pecco”.

Testa alla Ducati (per ora)

Tardozzi ha ribadito l’impegno dei tecnici della Casa d Borgo Panigale per rianimare il numero 63. In assenza di Marc Marquez hanno fatto ancora più rumore i ritiri a Mandalika e Phillip Island. Senza ritmo e con poca serenità il percorso di Pecco, nella seconda parte di stagione, si è trasformato in un calvario. La Ducati sta facendo di tutto per aiutare l’italiano a tornare nelle posizioni nobili della classifica, ma la concorrenza è cresciuta. L’Aprilia, sebbene Martin sia ancora fermo ai box per problemi fisici, è tornata a fare la voce grossa con Marco Bezzecchi. Tardozzi ha negato dissapori con Bagnaia, ma qualcosa sembra essersi rotto definitivamente e non sembrano esserci le basi per un futuro prolungamento di contratto dopo il 2026.