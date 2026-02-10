Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Bagnaia soddisfatto dopo i test a Sepang

I giudizi sui piloti cambiano velocemente e per natura stessa il motociclismo viaggia a velocità supersoniche. La parabola di Pecco Bagnaia è un chiaro esempio di come tutto sia volubile in pista. Un anno sei il re del mondo e l’anno dopo crolli in una crisi di risultati senza una spiegazione logica. Questione di pressioni, di feeling con la moto o contrasti con il compagno di squadra, sebbene una vera e propria rivalità tra il torinese e il teammate Marc Marquez non è ancora effettivamente nata. Il centauro di Cervera è stato da subito più costante e competitivo in sella alla Desmosedici GP25, lasciando solo le briciole agli avversari.

Pecco Bagnaia ha provato nella prima parte della scorsa annata a tenere i ritmi infernali dei fratelli catalani, ma non c’è stato nulla da fare. Il rider piemontese è stato schiacciato dalla forza dell’ex alfiere di punta della Honda, trovando appena due successi domenicali nell’intero campionato. Eppure nel 2024 Nuvola Rossa era passato sotto la bandiera scacchi 11 volte da vincitore, nonostante abbia dovuto subire la sconfitta finale per mano di Jorge Martin. Quest’ultimo è un altro chiaro esempio di come l’evoluzione degli eventi in MotoGP è repentina e imprevedibile. Dopo aver conquistato il suo primo riconoscimento iridato in top class, il madrileno è piombato al suolo nei test di Sepang 2025, saltando grande parte degli appuntamenti della stagione. A distanza di un anno è ancora fermo ai box dell’Aprilia per recuperare completamente dagli infortuni.

Parte la sfida nel box Ducati

Marc Marquez sarà il primo rivale in pista per tutti nel 2026, tuttavia si è dovuto sottoporre a un delicato intervento alla scapola destra per guarire definitivamente dal problema avuto a Mandalika, a causa di una entrata kamikaze di Marco Bezzecchi. Per questo motivo, nei test malesiani, il n.93 della Ducati è andato molto cauto. Il 9 volte iridato sarebbe sempre più vicino al rinnovo contrattuale con la Casa di Borgo Panigale e non vuole prendersi rischi inutili in prova.

Pecco Bagnaia ha subito trovato un ottimo feeling in sella alla GP26. L’ultima Rossa dell’era 1000cc ha palesato degli enormi progressi sul piano aerodinamico. Dai test il rider italiano si porta dietro anche un ritrovato feeling all’anteriore, la sua principale problematica nel 2025. Il torinese potrebbe trovare giovamento dalle novità portate in pista e, in occasione dell’evento della MotoGP a Kuala Lumpur, ha dichiarato:

“Farò di tutto per rendere le cose più difficili a Marc Marquez. Abbiamo fatto un grande test, era importante sentire di nuovo la performance. Sono super felice e non vedo l’ora di tornare a correre”.

Rinascita o fuga

Senza mezzi termini Pecco ha lasciato intendere di voler provare a lottare per il massimo traguardo nel 2026. Nel caso non dovesse riuscirsi prenderebbe in considerazione il passaggio in una nuova realtà. Gli ultimi rumor parlano della possibilità che possa trasferirsi in Aprilia, andando a sostituire Jorge Martin, in trattative avanzate con la Honda. Il pilota madrileno non ha ancora dimostrato il suo talento con la Casa di Noale.

Pecco Bagnaia difficilmente accetterebbe il compromesso di gareggiare nel 2027 a bordo di una Ducati di un team satellite. Il 3 volte iridato vorrebbe proseguire la sua esperienza in MotoGP in una squadra ufficiale. L’eventuale passaggio di Pedro Acosta dalla KTM alla Ducati darebbe un impulso decisivo al clamoroso cambio di casacca tricolore.