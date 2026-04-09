Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Nuova vita per Pecco Bagnaia in Aprilia

L’esperienza di Pecco Bagnaia in sella alla Rossa sta per arrivare ai titoli di coda. A fine anno le strade si separeranno e, a giudicare dai recenti progressi dell’Aprilia, a tutto vantaggio per il torinese. La Desmosedici non appare più la moto migliore in griglia, almeno nei primi tre appuntamenti della stagione, e una ondata di novità sta per travolgere la MotoGP. Nel 2027 i piloti correranno in sella ai nuovi bolidi 850cc, magari con anche la Case costruttrici giapponesi protagoniste.

Le carte potrebbero mescolarsi e in Ducati si iniziano a pagare le scelte a breve termine compiute per l’arrivo di Marc Marquez. Per quest’ultimo tutto va bene finché sta bene fisicamente, ma è bastata la caduta di Mandalika nel 2025, a giochi fatti, a mostrare la debolezza della scelta del management della Casa di Borgo Panigale. Dall’Igna e company si sono basati troppo sul talento dello spagnolo, rinunciando in un colpo solo al campione del mondo 2024, Jorge Martin, all’attuale leader della classifica, Marco Bezzecchi, e all’ottimo collaudatore, Enea Bastianini.

Nuova vita per Pecco

Nuvola Rossa è pronto a lasciarsi alle spalle un biennio difficile. Dopo l’arrivo di Marc nel box del team factory, le attenzioni sono, per ovvi motivi, piombate sul fenomeno di Cervera. Se Pecco, in una prima fase, sentiva il peso del confronto interno, con il passare dei mesi ha iniziato a comprendere che l’idillio con Ducati stava per finire.

Il torinese si è iniziato a guardare intorno in inverno, dopo le voci di un possibile accordo tra Jorge Martin e la Yamaha. Con il possibile passaggio di Fabio Quartararo alla Honda, nella squadra ufficiale di Iwata si andrebbe a liberare una sella prestigiosa per il madrileno.

Marco Bezzecchi, intanto, si è assicurato il rinnovo con Aprilia a suon di podi e vittorie. Pecco vorrebbe raggiungerlo per fare quadrato in un ambiente tutto italiano che sta attirando anche tanti tifosi. L’arrivo di Marc Marquez ha destabilizzato anche la fan base storica della Casa di Borgo Panigale, creando delle fratture. L’Aprilia ha dilatato le crepe dei competitor con un progetto tecnico di assoluto spessore, recuperando al 100% Martin e affidando il ruolo di condottiero a Bezzecchi.

L’obiettivo del management di Aprilia

L’amministratore delegato del team italiano, Massimo Rivola, è soddisfatto dell’inizio di stagione dei suoi piloti, tuttavia sta già pianificando il futuro. In una intervista ai colleghi di Sky Sport Rivola ha dichiarato:

“I cambiamenti possono fare bene. Del resto noi prendiamo volentieri piloti che arrivano da altre Case costruttrici e li rigeneriamo. Per noi Jorge Martin rappresenta una sorta di scommessa vinta: nonostante tutti i problemi abbiamo sempre creduto in lui. Il Martin spensierato è figlio dell’atteggiamento di Aprilia, che non lo ha abbandonato nel momento di sofferenza. Anzi, lo ha supportato durante la sua crisi, salvandolo da decisioni avventate”.

Parole che suonano come un assist al torinese che sta attraversando una fase di grandi difficoltà in Ducati. Pecco potrebbe tornare a risplendere dal 2027 in sella a una moto adatta al suo stile e soprattutto in un ambiente pronto a coccolarlo. In Ducati non si sente più valorizzato come in passato, nonostante abbia vinto due mondiali e costruito tutta la sua carriera in MotoGP a bordo di una Desmosedici.